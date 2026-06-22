המתווכות: יוקם "מנגנון למניעת חיכוך בלבנון" - ללא ישראל

עדכונים שוטפים

4:44 - קטאר ופקיסטן הודיעו: הוחלט על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, ישראל לא הוזכרה

בשווייץ הסתיים הלילה (בין ראשון ושני) המושב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן. המתווכות קטאר פקיסטן הוציאו הודעה משותפת והצהירו בין השאר על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, בלי להזכיר את ישראל. שר החוץ האיראני כתב ברשת X על המנגנון: "זה יהיה המבחן האמיתי הראשון". לכתבה המלאה.

4:35 - שר החוץ האיראני עראקצ'י הגיב: "התיווך הבלתי נלאה של פקיסטן וקטאר הניב התקדמות משמעותית בדרך לסיום המלחמה בלבנון. הוענקו פטורים על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, הוסר המצור, שוחרר חלק מהנכסים המוקפאים, והושקה תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן. המבחן האמיתי הראשון - תא מניעת החיכוך בלבנון"

4:21 - משרד החוץ של איראן: "הושגה התקדמות טובה בשיחות בשוויץ. המו"מ בין הצוותים הסתיים, הצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה"

10:23 - אזהרת הרמטכ"ל: "אם ניסוג מהקו הצהוב - איום הפשיטה יחזור"

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר בדיונים סגורים בימים האחרונים כי נסיגה מהקו הצהוב תחזיר את איום הפשיטה של חיזבאללה - כך פרסמנו הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית".

צה"ל יצא לפעולה בדרום לבנון כדי להסיר שני איומים: איום הנ"ט, ואיום הפשיטה - שמאוד מטריד את התושבים בקו העימות, בטח אחרי 7 באוקטובר. המשמעות של חזרה מהקו הצהוב היא לראות שוב את מחבלי חיזבאללה מעבר לגדר.

פורסם לראשונה ב-N12.