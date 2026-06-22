ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ המתווכות: יוקם "מנגנון למניעת חיכוך בלבנון" - ללא ישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש | סיקור שוטף

המתווכות: יוקם "מנגנון למניעת חיכוך בלבנון" - ללא ישראל

הסתיים סבב השיחות הראשון בשווייץ בין איראן וארה"ב • לפי הודעת המתווכות, הפסגה התקיימה באווירה חיובית ובונה • בהודעה נכתב כי הצדדים יפקחו על הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון • אזהרת הרמטכ"ל: "אם ניסוג מהקו הצהוב - איום הפשיטה יחזור" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
נציגי ממשל ארה''ב ופקיסטן בשווייץ / צילום: ap
נציגי ממשל ארה''ב ופקיסטן בשווייץ / צילום: ap

עדכונים שוטפים

4:44 - קטאר ופקיסטן הודיעו: הוחלט על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, ישראל לא הוזכרה

בשווייץ הסתיים הלילה (בין ראשון ושני) המושב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן. המתווכות קטאר פקיסטן הוציאו הודעה משותפת והצהירו בין השאר על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, בלי להזכיר את ישראל. שר החוץ האיראני כתב ברשת X על המנגנון: "זה יהיה המבחן האמיתי הראשון". לכתבה המלאה.

4:35 - שר החוץ האיראני עראקצ'י הגיב: "התיווך הבלתי נלאה של פקיסטן וקטאר הניב התקדמות משמעותית בדרך לסיום המלחמה בלבנון. הוענקו פטורים על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, הוסר המצור, שוחרר חלק מהנכסים המוקפאים, והושקה תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן. המבחן האמיתי הראשון - תא מניעת החיכוך בלבנון"

4:21 - משרד החוץ של איראן: "הושגה התקדמות טובה בשיחות בשוויץ. המו"מ בין הצוותים הסתיים, הצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה"

10:23 - אזהרת הרמטכ"ל: "אם ניסוג מהקו הצהוב - איום הפשיטה יחזור"

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר בדיונים סגורים בימים האחרונים כי נסיגה מהקו הצהוב תחזיר את איום הפשיטה של חיזבאללה - כך פרסמנו הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית".

צה"ל יצא לפעולה בדרום לבנון כדי להסיר שני איומים: איום הנ"ט, ואיום הפשיטה - שמאוד מטריד את התושבים בקו העימות, בטח אחרי 7 באוקטובר. המשמעות של חזרה מהקו הצהוב היא לראות שוב את מחבלי חיזבאללה מעבר לגדר.

פורסם לראשונה ב-N12.