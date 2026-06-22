מגמה מעורבת באסיה; בורסת טוקיו מזנקת לשיא

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:49

על רקע התהליכים הגאופוליטיים, בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת - בשווייץ הסתיים הלילה המושב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן - "הושגה התקדמות מעודדת, לרבות הקמת מנגנון שיאפשר המשך שיחות טכניות בין הצדדים", מסרו קטאר ופקיסטן בהודעה משותפת.

מדד ניקיי 225 ביפן מזנק ב־1.95% לשיא חדש וחוצה לראשונה את רף 72 אלף הנקודות, בעוד מדד טופיקס מוסיף 1.29%. בקוריאה הדרומית מדד קוספי עולה ב־1.22%, בעוד שבהונג קונג מדד הנג סנג נופל ב־1.7%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.5%, על רקע בחינת המשקיעים את ההתפתחויות האחרונות במגעים בין ארה"ב לאיראן והמתנה לנתוני האינפלציה הקרובים, שעשויים להשפיע על מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב.

החוזים על מדד S&P 500 יורדים ב־0.4%, החוזים על נאסד"ק מאבדים 0.6%, והחוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים בכ־183 נקודות, או 0.4%.

שבוע המסחר המקוצר שהסתיים ביום חמישי ננעל בעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה ובעיקר יצרניות השבבים. מדד הנאסד"ק זינק בכ-2%, מדד S&P 500 הוסיף כ-1.1%, בעוד מדד דאו ג'ונס עלה בכ-0.1%.

במוקד המסחר עמדה מניית אינטל, שזינקה לאחר שהנשיא טראמפ טען בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כי החברה חתמה על עסקה עם אפל לתכנון וייצור שבבים בארצות הברית. "נשיאים טיפשים לקחו את הכלכלה שלנו כמובנת מאליה ואפשרו לטייוואן ולאחרים לגנוב את מפעלי השבבים שלנו", כתב טראמפ.

הסיפור של השבוע שייך למניית SpaceX שירדה ביום חמישי ב־3.6% לרמה של מעט פחות מ־185 דולר למניה. הבוקר היא יורדת במעל 4% במסחר המוקדם.

המניה זינקה ממחיר ההנפקה של 135 דולר לשיא תוך־יומי של יותר מ־225 דולר ביום שלישי, כאשר המשקיעים נהרו לאחת ההנפקות המדוברות ביותר של השנים האחרונות. מאז, עם זאת, איבדה המניה כ־20% מערכה.

נתון מעניין שפורסם ביאהו פיינסו הוא מחיר ה־VWAP (מחיר ממוצע משוקלל לפי נפח מסחר) בחמשת ימי המסחר האחרונים. זה עומד על 181.71 דולר למניה. מדד זה משקף את המחיר הממוצע שבו נסחרה המניה, תוך שקלול היקף העסקאות, ומשמש סוחרים רבים כדי להעריך את מיצוב המשקיעים במניה - המשמעות היא שהמשקיע הממוצע שרכש מניות של SpaceX בשוק הפתוח לאחר ההנפקה ראה כמעט את כל רווחיו נמחקים, לאחר שמימוש חד במניה מחק חלק גדול מהזינוק שנרשם בעקבות ההנפקה.

בשוק הסחורות. מחירי הנפט ממשיכים לרדת הבוקר ונסחרים בשפל של שלושה חודשים, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 79 דולר לחבית, אך בשוק מעריכים גם אם מצר הורמוז יחזור לשגרה, מחירי האנרגיה הגבוהים של התקופה האחרונה ימשיכו להשפיע על האינפלציה ברחבי העולם בחודשים הקרובים.

עוד בשוק הסחורות, הזהב המשיך לספוג לחצים ומחירו ננעל ברמה של כ-4,170 דולר לאונקיה. לדברי טודורובה, "מדובר במאבק בין שני כוחות מנוגדים. בטווח הקצר, ריבית גבוהה יותר פוגעת בזהב, שאינו נושא תשואה. בטווח הארוך, הבנקים המרכזיים ממשיכים לרכוש זהב בקצב גבוה וקרנות הסל מחזיקות ברמות שיא".

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך במגמה השלילית נסחר סביב 64 אלף דולר. בבלומברג ייחסו את הירידה לחששות מפני כך שסטרטג'י , המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין בעולם, תצטרך למכור עוד ביטקוין כדי לממן תשלומי דיבידנד למשקיעים. נזכיר כי בתחילת החודש, המייסד מייקל סיילור, שידוע כמאמין גדול במטבע הקריפטוגרפי, שהבטיח בעבר שלעולם לא ימכור ביטקוין, מכר כמות קטנה של ביטקוין כדי לממן תשלומי דיבידנד, מה שהבהיל את השוק ושלח את המטבע לגל של מכירות. כמו כן, צוינו הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב כגורם שעשוי להכביד על המטבע.

מאקרו. על אף התמתנות מסוימת בחששות האינפלציה, החלטת הריבית הניצית של הפד בשבוע שעבר הקפיצה את ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית עד סוף השנה לאזור ה־90%.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים טוען שה"ניציות" של הפד הובילה לכך שהשווקים מתמחרים עתה הסתברות של כ- 94% לכך שהריבית תעלה כבר בחודש ספטמבר (14% לפני ההודעה) וכ- 1.5 העלאות ריבית בשנת 2026, זאת חרף הירידה החדה במחירי הנפט ובציפיות האינפלציה.

"הודעת הריבית לא רק זנחה את ההכוונה קדימה (forward guidance) שנטתה לכיוון 'יוני', אלא אף כללה התחייבות חד-משמעית לשמור על יציבות מחירים (deliver price stability). עוד נציין כי 9 מתוך 18 חברי הוועדה צופים עתה העלאת ריבית בשנת 2026". עם זאת, שפריר מציין את נגיד בנק ישראל שהציג השבוע שקף המצביע על כך ש"קיים קשר חזק בין אירועים גיאו-פוליטיים למדיניות מוניטרית ברחבי העולם", "כך שבהינתן הפתיחה המחודשת של מצר הורמוז והירידה החדה במחירי הנפט - כלל לא בטוח שהפד ימהר להעלות את הריבית" אומר שפריר.

"עוד נציין כי חרף תחזית ה- Dots ה'ניצית' יחסית - מרבית חברי הפד צופים עדיין ריבית נמוכה יותר בשנת 2028 מרמתה הנוכחית (ונמוכה משמעותית מהציפיות בשוק)"

ביום חמישי הקרוב יפורסם מדד ה־PCE לחודש מאי. קונצנזוס האנליסטים הוא לעלייה חודשית של 0.5%, שתשקף קצב אינפלציה שנתי של 4.1%. במקביל, מדד הליבה, שמנכה את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, צפוי להציג עלייה שנתית של 3.4%.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין בסקירתו השבועית כי "הניסיון ההיסטורי מלמד שכאשר אינפלציית הליבה של ה־PCE עמדה בטווח של 3.0%־3.5%, נדרשה בדרך כלל ריבית גבוהה משמעותית". עם זאת, לנוכח העובדה שחלק ניכר מהלחצים האינפלציוניים הפעם פחות רגישים לריבית, זבז'ינסקי מעריך שהפד יעדיף להמתין ולבחון את השפעת סיום המלחמה לפני שיחזור להעלות ריבית.