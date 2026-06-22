מייסד חברת התרופות שפורש מניהולה לאחר 3 עשורים

סיום תקופה בחברת התרופות רקח : המנכ"ל ובעל השליטה המשותפת מרדכי אלגרבלי פורש מתפקיד המנכ"ל, תפקיד בו הוא מכהן מאז 2015, כאשר קודם לכן כיהן כיו"ר במשך שני עשורים. רקח החלה את דרכה כבית מרקחת מקומי בירושלים בשנות ה-80, ובשנות ה-90 אלגרבלי ואשתו ג'ורג'ט רכשו חברה והרחיבו את הפעילות גם לתחום הייצור, ורשמו את החברה למסחר בבורסה בתל אביב. כיום, שווי השוק של רקח הוא 123 מיליון שקל. בעלת השליטה במשותף עם אלגרבלי היא קרן פימי, שנכנסה להשקעה בחברה ב-2015 ומחזיקה כיום ב-42.7% מהון המניות. אלגרבלי ורעייתו מחזיקים יחד ב-30.3% מהמניות.

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מלבד מרדכי אלגרבלי שכיהן כמנכ"ל, אשתו ג'ורג'ט היא מנהלת החטיבה התעשייתית, אחיו יעקב הוא מנכ"ל חברה בת ואח נוסף, מיכאל, הוא מנהל שיווק בחברה בת.

לפי הודעת החברה, אלגרבלי הודיע לחברה על בקשתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה מסיבות אישיות. דירקטוריון החברה, שבראשותו היו"ר אברהם ביגר, מינה ועדת איתור למציאת מנכ"ל חדש, ובינתיים מונה ביגר כממלא מקום מנכ"ל ללא תמורה נוספת (בכפוף לאישור האספה הכללית שתתכנס בימים הקרובים).

מייצרת מדי שנה 200 מיליון טבליות

אלגרבלי, יליד 1944, עלה לישראל ממרוקו. למד כלכלה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית ובהמשך היה חבר כנסת מטעם מפלגת ד"ש במשך קדנציה אחת (1977-1981). בנם של מרדכי וג'ורג'ט אלגרבלי, סגן אודי יהודה אלגרבלי, נפל בלבנון ב-1994.

לפי נתוני רקח, החברה מפעילה כיום ארבעה אתרי ייצור, ומייצרת מדי שנה 200 מיליון טבליות, 50 מיליון כמוסות ו-20 מיליון מוצרים מוגמרים. מלבד פעילותה כחברת תרופות גנריות, יש לה פעילויות נוספות: היא עוסקת בשיווק והפצה של תרופות, מוצרים קוסמטיים ומוצרים נוספים עבור צדדים שלישיים; וכן בתחום שמוגדר בדוחותיה כ"מיוחד" שהוא זיכיון הפצה של מפעל הפיס באזור ירושלים, מודיעין והסביבה. בשנת 2025, הכנסותיה מתחום התרופות הסתכמו ב-208 מיליון שקל, מגזר ההפצה תרם כ-75.8 מיליון שקל והמגזר המיוחד הוסיף 17 מיליון שקל. בסך הכול, הכנסות החברה הסתכמו בכ-301 מיליון שקל והחברה רשמה הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 17.8 מיליון שקל, לצד EBITDA חיובי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) חיובי בגובה 24.6 מיליון שקל.