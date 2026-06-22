מימוש נוסף לפימי: מוכרת מניות מנועי בית שמש בחצי מיליארד שקל

מימוש מוצלח נוסף לקרן ההשקעות פימי. הקרן, בניהולו של ישי דוידי מכרה הערב (ב') נתח של כ-6% בחברת מנועי בית שמש תמורת 500 מיליון שקל. בצד הקונה, עמדה חברת הביטוח הראל, שרכשה את כלל המניות, ותהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברה.

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במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה פימי מניות של משפצת ויצרנית מנועי המטוסים, במחיר של 850 שקל למניה, המשקף דיסקאונט קל של כ-1% על שער הנעילה של המניה הערב. בעקבות המהלך, ירדה החזקת הקרן להחזקה של כ-8% בשווי של כ-647 מיליון שקל.

ההשקעה של פימי בבית שמש, בה החזיקה עד המכירה היום בכ-9% מהמניות בשווי של 1.2 מיליארד שקל, היא אחת ההשקעות המוצלחות שלה, וכיום היא מורווחת ביותר מפי 11 על ההשקעה המקורית.

זאת, לאחר שבשנת 2016 רכשה הקרן את השליטה בחברה מכלל תעשיות של לן בלווטניק תמורת 125 מיליון שקל, ובהמשך רכשה מניות נוספות תמורת 75 מיליון שקל. לאורך השנים, מימשה פימי חלק מההחזקות תמורת 850 מיליון שקל. המימוש האחרון בוצע לפני כשנה, אז היא מכרה לגופים מוסדיים, ביניהם כלל ביטוח והפניקס, 9% מהחברה תמורת 500 מיליון שקל.

ברקע, מניית יצרנית ומשפצת המנועים כיכבה בשנים האחרונות בצמרת התשואות של הבורסה המקומית. כך, בשנה האחרונה קפצה המניה ב־72%, תוך שהיא משלימה זינוק של כמעט 1,000% בשלוש השנים האחרונות, שהביאו אותה להיסחר כיום לפי שווי של כ־8.2 מיליארד שקל.

המימוש של פימי במנועי בית שמש מצטרף לשורה ארוכה של מימושים מוצלחים שביצעה הקרן בבורסה המקומית. כך, רק במהלך 2025, מכרה קרן הפרייבט אקוויטי הגדולה בישראל מניות בשבע מהחברות בשליטתה בהיקף של כ־2.6 מיליארד שקל. ואם לא די בכך, הרי שרוב הכסף שנכנס לקופת הקרן ב־2025 מהווה עבורה רווח, שכן קדמו לכך מימושים ומהלכי השבחה שהחזירו את ההשקעה בשנים קודמות.