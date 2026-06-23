יציאה מ-19 מוקדים ופקקי ענק: מה צפוי מחר במחאות החרדים?

מחאת הציבור החרדי נגד מעצר העריקים עולה שלב: מחר (ד') בשעה 16:00 צפויים לצאת מאות עד אלפי רכבים מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, בנסיעה איטית, עד שיגיעו לכלא 10 שבבית ליד. לפי מארגני המחאה, כבר נרשמו להשתתפות כ־2,000 כלי רכב.

המוקדים מהם תצא ההפגנה, אותה מארגנת אגודת ישראל, פזורים בכל רחבי הארץ - החל מחצור וצפת שבצפון, דרך נתניה, רחובות וירושלים ועד ערד. במקביל, חרדים קיצוניים חסמו הבוקר (ג') את כביש 6 באזור תחנת הדלק אלונית.

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למרות ההערכות שמציגים מארגני המחאה, במשטרה בינתיים נערכים לשיירה של 600-800 רכבים, עם יציאות ממספר רב של ערים בארץ, מה שיגרור עומסי תנועה ברחבי הארץ ובפרט בכבישים 1,2,4 ו-6. לפי שעה, האירוע מאושר ובמשטרה לא צופים חסימה הרמטית של הכבישים. במקביל, במשטרה מציינים כי גורמים במחאה מפיצים פייק על-מנת לייצר דיס-אינפורמציה לציבור.

כזכור, הפגנת החרדים סמוך לכלא 10 בשבוע שעבר הובילה לכך שהעיר כפר יונה הייתה נצורה, וכעת נראה כי התושבים לא מתכוונים לעבור על כך בשתיקה - ראש העיר כבר הכריז בכמה גופי תקשורת כי בכוונתו לחסום את הכניסה לעיר ולמנוע את מסע הרכבים.

"לא חותרים לאלימות, רק הבעת כאב"

"אנחנו שולחים את הילדים שלנו לישיבות ומשם הם מגיעים לבתי הכלא", אומר ישראל א' גרובייס, מדוברות המחאה. "זו מציאות לא נורמלית. אנחנו לא חוסמים כבישים, אנחנו נוסעים בשיירות של תמיכה בלומדי תורה. כן, נאט את הקצב, אבל הכל מתואם עם המשטרה. אנחנו לא חותרים לאלימות. רק רוצים לעשות רעש מבחינה תודעתית, וגם להגיד לילדים שלנו שאנחנו תומכים בהם. המטרה היא הבעת כאב".

אתה מבין איך זה נראה בעיניים של האזרח הממוצע? בתקופה שבה חיילים רבים נלחמים ומשרתים במילואים, אתם מפגינים על מעצר עריקים.

"לצערי אני לא חושב שהזעקה תיפול על אוזניים קשובות, אבל אין לנו ברירה. יש פה כליאה של בחורי ישיבות, ואנחנו לא יכולים להישאר בבית ולהמשיך לנסוע באותו קצב אל התהום. אנחנו מבינים את הכאב שלכם, אבל בסוף יש גם ממשק - זה שילדים נזרקים לכלא זה מסוכן גם עבור הילדים שהולכים להילחם".

ומה הלאה?

"לפחות בשלב זה, המחאה של אגודת ישראל לא מחוברת לשום עניין אלים. עובדים מאוד חוקית ומנסים להביא את הכאב שלנו בדרך הזאת. לגבי העתיד - מקווים שלא נצטרך להגיע לשם".