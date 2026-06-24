הסכם ההפצה בארה"ב שמקפיץ את מניית המכשור הרפואי הישראלית

מניית חברת האולטרסאונד הביתי פלסאנמור מזנקת בחדות בת"א ובמסחר המוקדם בוול סטריט. זאת בעקבות הודעה על הסכם אסטרטגי להפצת מוצריה בארה"ב. ההסכם נחתם מול חברת Ouma Health (אומה), חברת טלה-רפואה המתמחה בתחום ההריון והלידה. לפני הפתיחה בנאסד"ק המניה הדואלית נסחרה במחיר המגלם לחברה שווי של 22 מיליון דולר.

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מאז ההנפקה בתל אביב ב-2021 ועד הזינוק הנוכחי, איבדה מניית פלסאנמור כ-91% מערכה, ומאז שהתחילה להיסחר במקביל גם בנאסד"ק, מוקדם יותר השנה, איבדה 42%. עם זאת, הזינוק בטרום מסחר היומי בנאסד"ק היום (ד') מעביר אותה לתשואה חיובית מאז שהחלה להיסחר שם.

פלסאנמור, שנוסדה על ידי ד"ר אלעזר זוננשיין שמשמש כמנכ"ל החברה, פיתחה מכשיר המאפשר לבצע בדיקות אולטרסאונד ביתיות, המיועדות בעיקר עבור נשים בהריון בסיכון גבוה, המעוניינות לנטר את העובר בעצמן בבית לעיתים תדירות, מבלי להגיע למרפאה או בית חולים עבור כל ניטור. בישראל יש לחברה הסכם עם שירותי בריאות כללית, ואת אישור ה -FDA (רשות המזון והתרופות האמריקאית) לשיווק המוצר בארה"ב היא קיבלה בסוף 2025.

על פי ההסכם הנוכחי, אומה תשלב את המוצרים של החברה בהצעה שלה לניטור הריון באמצעות טלה-רפואה. אומה משווקת את השירותים הללו הן ישירות למטופלות והן כחלק מן ההצעות למטופל של קליניקות רפואיות או תוכניות ביטוח. התנאים הכספיים של ההסכם לא נמסרו.

פלסאנמור מפרסמת דוחות כספיים חצי שנתיים, ולכן טרם פרסמה נתונים שיכולים להעיד על קצב אימוץ הטכנולוגיה שלה בארה"ב עד כה. בשנת 2025 היא רשמה הכנסות של 9.4 מיליון שקל מפעילותה והפסד של 15 מיליון שקל.

תנאי ההסכם עדיין חסויים

לפלסאנמור, שהנפיקה בת"א ב-2021, היה בעבר הסכם הפצה אסטרטגי עם חברת GE Healthcare, אשר הופסק לאחר שהתקדמות הניסוי הקליני של החברה הואטה לאחר שסיום מגיפת הקורונה הפחית את הצורך בבדיקות ביתיות, וכן לאור טענות אחרות של GE לגבי קצב התקדמות הפיתוח.

GE, שגם ביצעה השקעה אסטרטגית בחברה, כבר אינה בעלת עניין בחברה ויציאתההשפיעהלרעה על המניה. בכל זאת הצליחה פלסאנמור להגיע עד אישור FDA באופן עצמאי, ובתחילת 2026 אחרי קבלת האישור, נרשמה למסחר גפ בנאסד"ק.

אומה היא שותפה אסטרטגית קטנה ונישתית יותר מ -GE, אולם היא ממוקדת מאוד בשוק בו פועלת פלסאנמור ולכן הסכם זה עשוי להתגלות בסופו של דבר כמועיל יותר עבור החברה הישראלית.

המייסד זוננשטיין הוא גם בעל המניות הגדול ביותר בפלסאנמור, עם החזקה של 28.8% מהמניות.