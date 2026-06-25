שער הדולר, שרק לפני כחודש נגע בנקודת שפל של פחות מ-2.8 שקלים, השלים בשבועות האחרונים זינוק של כ-7% וניצב כעת על סף רף שלושת השקלים. אמנם מדובר ברמה נמוכה היסטורית שלא נראתה מאז שנות ה-90, אך יש מי שסבורים כי הלחץ על המטבע המקומי יימשך וכי הדולר ימשיך להתחזק. במזכר ששלח בנק אוף אמריקה ללקוחותיו והגיע לידי גלובס מוצע לפתוח פוזיציית לונג על הדולר מול השקל ומול הפורינט ההונגרי.

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"אנו פותחים בפוזיציות קנייה על הדולר מול הפורינט ועל הדולר מול השקל במשקלים שווים, ומכוונים למהלך של 5%. מדיניות קשוחה של הבנק המרכזי האמריקאי משמעותה היחלשות של מטבעות השווקים המתעוררים", נכתב במזכר הבנק. חלון הזמן עליו ממליצים בבנק הוא לשלושה חודשים.

בהמשך המזכר, מפרטים האנליסטים של ענק הבנקאות כיצד המדיניות המוניטרית ההדוקה הצפויה בארצות הברית תמשיך להעיב על השווקים הפיננסיים ברחבי העולם ותנטרל השפעות חיוביות אחרות.

"הרקע בטווח הקרוב עבור מטבעות השווקים המתעוררים הפך למאתגר יותר. אנו צופים היחלשות של מטבעות שווקים אלו לקראת העלאות הריבית של הבנק המרכזי בארצות הברית, שצפויות להתחיל מספטמבר. גישה קשוחה יותר של הבנק המרכזי, המונעת בחלקו ממחזור ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית, מהדקת את התנאים הפיננסיים בתקופה שבה הצמיחה העולמית מובלת על ידי ארצות הברית - מה שמקזז גורמים חיוביים פוטנציאליים כמו ההסכם עם איראן", נכתב.

"תמחור היתר של השקל מצדיק פיחות"

בבנק מתייחסים לגורמים המבניים המזיזים את השקל, ולתלות הכמעט מוחלטת שלו בביצועי מדד S&P 500, שלגביו מציג הבנק תחזית קודרת במיוחד לשנה הקרובה. הקשר בין המטבע המקומי למדד האמריקאי נובע מפעילות הגידור של הגופים המוסדיים בישראל. כאשר הבורסה האמריקאית יורדת, שווי הנכסים הדולריים של המוסדיים מתכווץ, וכדי לשמור על יחסי החשיפה למטבע חוץ (גידור) שקבעו לעצמם, הם נאלצים לרכוש דולרים בהיקפי ענק - פעולה שדוחפת את שער הדולר כלפי מעלה ומחלישה את השקל. מצב של עליות במדד הדגל האמריקאי משפיע לכיוון ההפוך ומחזק את השקל.

"צוות מניות ארצות הברית שלנו צופה את מדד S&P 500 ברמה של 7100 נקודות השנה, נתון אשר בשילוב עם תמחור היתר של השקל והיחלשות השווקים המתעוררים, צפוי לדחוף את צמד הדולר-שקל כלפי מעלה", נכתב במזכר. זאת, בהשוואה לרמה של 7,350 נקודות כיום - כלומר הם מתמחרים ירידה של מעל 3%.

שילוב התנאים הללו יוצר, להערכתם, פוטנציאל לירידת ערך במטבע הישראלי: "מדד S&P 500 ברמה של 7100 נקודות השנה, היחלשות מטבעות השווקים המתעוררים ותמחור היתר של השקל, מצדיקים פיחות של כ-5% אחוזים בערך המטבע".

הם מוסיפים כי המשקיעים אינם מעריכים נכונה את עוצמת הסיכון העומדת לפתחו של השקל ברמות המחירים הנוכחיות, ומצביעים על כך שהמטבע המקומי מנותק לרעה מהסביבה הכלכלית הריאלית: "ישנם שני מניעים מבניים עיקריים לצמד הדולר-שקל. הראשון הוא מניות בארצות הברית, שזהו הגורם החשוב יותר. השני הוא מטבעות השווקים המתעוררים. שני המניעים מצביעים על שקל חלש יותר. בנוסף, השקל נראה מתומחר ביתר ביחס לרמה הנוכחית של שוקי המטבעות בשווקים המתעוררים ומדד S&P 500".

תוכנית המסחר והיעדים הרשמיים

בבנק אוף אמריקה מגדירים חלון זמן של שלושה חודשים ומסמנים יעדים למשקיעים. בעוד השער הנוכחי עומד על 2.99 שקלים, נקודת היעד שהם מציבים היא 3.14. הם מציינים כי נקודה שבה יש לצאת מהפוזיציה ולחתוך הפסדים - במידה והדולר יפול לרמה של 2.9 שקלים.

עם זאת, נדגיש כי שוק המט״ח הוא שוק עמוק ומורכב שמושפע מגורמים רבים וקשה מאוד עד בלתי אפשרי לניבוי. כך למשל, רגע לפני פתיחת המערכה באיראן בחודש מרץ, שאחריה הגיעה גם הריצה המהירה של השקל, המליצו בבנק ההשקעות גולדמן זאקס למכור שקלים ולקנות דולרים.