אנלייט בגיוס הון ענק של 2.6 מיליארד דולר עבור פרויקט באריזונה

אנלייט, חברת האנרגיה המתחדשת מהגדולות בישראל, הודיעה כעת (ה') כי השלימה גיוס של 2.6 מיליארד דולר לצורך הקמת פרויקט סולארי ואגירה גדול במיוחד באריזונה, של 1.2 ג'יגהוואט הספק ייצור, ועוד 4 ג'יגהוואט-שעה קיבולת אגירה. המתחם צפוי להניב הכנסות של 255 מיליון דולר בשנת ההפעלה המלאה הראשונה. מדובר בפרויקט הגדול ביותר של אנלייט עד כה, ואחד הגדולים בארה"ב.

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חברת הבת האמריקאית של אנלייט, Clēnera Holdings, השלימה את המימון שהתקבל מ"קונסורציום של מוסדות פיננסיים מהמובילים בעולם" עבור מתחם CO Bar באריזונה. מדובר על אחד ממיזמי האנרגיה המתחדשת הגדולים בארה"ב, והוא כולל בתוכו 5 פרויקטים שונים, שיתפרסו על פני שטח רב.

סך כל ההשקעה בפרויקט עשוי להגיע למעל ל-3 מיליארד דולר, כלומר כ-9 מיליארד שקל. המימון יגיע בצורת הלוואה מ-7 גופים פיננסיים גדולים ובינלאומיים: ארבעה צרפתיים, גרמני, יפני ואמריקאי. חלק מהם כבר היו שותפים של אנלייט לפרויקטים קודמים כמו Road Runner. הם יתנו במשולב את ההלוואה, בריבית של בין 5.7 ל-6.1 אחוזים.

תנופה סולארית משמעותית לפני ביטול הטבות המס

פרויקטים סולאריים בארה"ב נמצאים כעת במירוץ נגד השעון להקמה ולחיבור לחשמל, בשל ביטול הטבות המס מתקופת ממשל ביידן על ידי טראמפ, במסגרת ה-Big Beautiful Bill. המועד האחרון לזכייה בהטבות המס לפני שהן מתבטלות יהיה ב-4 ביולי (יום העצמאות האמריקאי) 2026, כלומר בסוף השבוע הבא. המירוץ מניע תנופה סולארית דרמטית בארה"ב, שחברות ישראליות נוספות הפועלות בארה"ב מנצלות אותה להקמה מהירה ככל שניתן. על פי אנלייט, לסגירה הפיננסית הספציפית הזאת אין בהכרח קשר לדדליין הזה.

פרויקט CO Bar נמצא בשלבים מתקדמים מאוד: הסכמי רכישת החשמל ממנו כבר קיימים וגם הסכמי חיבור לרשת החשמל כבר נחתמו. על פי עדי לויתן, מנכ"לית אנלייט: "השלמת המימון למתחם CO Bar, הפרויקט הגדול ביותר של אנלייט עד היום, היא ביטוי נוסף לעוצמת הפעילות של החברה בארה"ב וליכולת שלה לקדם פרויקטים רחבי היקף משלב הפיתוח ועד ההקמה. עסקת המימון משקפת את האמון של מוסדות פיננסיים גלובליים מובילים באנלייט וב- Clēnera, באיכות הפורטפוליו שלנו וביכולת הביצוע שלנו. על רקע העלייה העולמית בביקוש לחשמל, CO Bar ממחיש את תפקידה של אנלייט באספקת חשמל נקי, אמין ובהיקף משמעותי לצרכים הגדלים של השוק".