ירידות שערים באסיה ובחוזים על וול סטריט: ״מתכון בטוח לתנודתיות״

בדרך לסכם שבוע מסחר אדום? החוזים העתידיים על מדד ה-S&P יורדים ב-0.7%, בעוד שהחוזים על הנאסד"ק מאבדים 1.6% החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.15%.

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אמש, נעילה מאכזבת בוול סטריט לאחר שאפילו הדוח הרבעוני המדהים של מיקרון התקשה לייצר מומנטום חיובי יציב עבור הנאסד"ק, למרות פתיחה חיובית של המסחר. המדד עבר מהר לירידות וננעל בירידה קטנה של 0.4%, בעוד הדאו ג’ונס דווקא התחזק בכ־0.1%. מניית אפל איבדה 6% לאחר שהחברה הודיעה על העלאת מחירים למכשירי האייפד והמחשבים הניידים שלה, תוך שהיא מצביעה על ביקוש גובר לרכיבי זיכרון ואחסון.

נאסד״ק נמצא כרגע במסלול לסכם ירידה שבועית של 4.4%, ובעקבותיו ה-S&P 500 שירד ב-1.9% השבוע. הדאו ג'ונס, לעומת זאת, שוחה נגד הזרם עם עלייה שבועית של 0.7% (נכון לעכשיו).

שווקי אסיה-פסיפיק נסחרים הבוקר רובם בירידות. מדד הקוספי של דרום קוריאה מוביל את הירידות באזור, עם צניחה של 6%, מדד הניקיי של יפן יורד ב-3.2%. מדד האנג סנג של הונג קונג יורד בכמעט 2%.

"זהו שוק שלהערכתנו ערוך לבחון את מידת הביטחון והנחישות של המשקיעים. עם הובלת שוק שמתמקדת ספציפית במובילות בתחום המוליכים למחצה ושבבי הזיכרון", אמרה ג'וליה הרמן, אסטרטגית שוק גלובלית ב-New York Life Investment Management, ל- CNBC.

"מדובר בסגנון טכנולוגי שהוא תנודתי יותר מבחינה מבנית ממה שראינו ב'שבע המופלאות' במהלך השנים האחרונות". הרמן הוסיפה: "כשמחברים את זה עם תמחור הציפיות להעלות ריבית בהמשך - מקבלים סביבה שהיא, למען האמת, מתכון בטוח לתנודתיות".