סקטור השבבים בוול סטריט, שהפך לקטר העליות של שוק המניות האמריקאי, ממשיך לייצר עניין מדי יום. לצד המגמה החיובית בחודשים האחרונים, ישנם גם ימים של תנודות חדות כלפי מטה. כך, בתחילת שבוע המסחר הנוכחי, מניות השבבים זינקו ומדד השבבים של פילדלפיה הגיע לשיא כל הזמנים, אחרי שעלה ביותר מ-100% תוך פחות משלושה חודשים. אלא שלמחרת המדד צנח ב-7.8% ומניות השבבים בלטו בירידות בוול סטריט. ברביעי המדד נסחר ביציבות.

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וכך, מניות בולטות בסקטור, שביום שלישי נפלו ב-6%-8%, כמו אינטל ו-AMD, רשמו ברביעי תנודות קלות בלבד, בזמן שקוואלקום נחלשה ב-8% ביום שלישי והמשיכה להיחלש גם בימים הבאים; מניית מיקרון בלטה בירידה חדה של 13.2% ביום שלישי, אולי מכיוון שבשוק חששו שתחזית האנליסטים לדוחות שלה גבוהה מדי.

אלא שהדוחות שפרסמה מיקרון ביום רביעי לאחר המסחר היו חזקים במיוחד, והפיגו את החששות האלה, ומניית החברה זינקה במסחר המאוחר בשיעור דו-ספרתי כשהיא מספקת רוח גבית לסקטור השבבים כולו.

אז מה גרם לטלטלה ולירידות בסקטור השבבים השבוע? ברויטרס הזכירו את העלויות הגדלות והולכות על בניית תשתיות בינה מלאכותית (AI) - מה שמוביל את הסנטימנט החיובי לסקטור השבבים בתקופה האחרונה - שחלק משמעותי ממנה ממומן באמצעות חוב. בתקופה שבה הבנק הפדרלי בארה"ב הופך ליותר "ניצי", הדבר מעלה חששות, בטח ובטח כשהמניות ממילא ברמות שיא.

ללא "סדקים בשריון"

מתיו ראכטר, ראש מחקר אסטרטגיית מניות בבנק יוליוס בר, כתב כי משקיעים צמצמו חשיפה לטכנולוגיה ובפרט לשבבים. "אף שאנו ממשיכים להיות חיוביים לגבי הזדמנות ה-AI בטווח הארוך, התיקון מדגיש את הסיכונים הקשורים להובלת שוק שהופכת מרוכזת יותר ויותר", כתב ראכטר.

לאחר שסקטורים הקשורים ל-AI הניעו חלק משמעותי מתשואות המניות הגלובליות במחצית הראשונה של השנה, הם הפכו למוקד של צמצום סיכונים רחב יותר".

הוא סבור שהמשקיעים "ממשיכים לעכל את ישיבת הפד הניצית מהשבוע שעבר, והשווקים מתמחרים כעת במלואה העלאת ריבית עד אוקטובר". במקביל, להערכתו, חלק מהמשקיעים החלו לבחון מחדש את ההנחות האופטימיות ביותר סביב צמיחת הביקוש הקשורה ל-AI, לאחר ראלי חזק במיוחד.

לדבריו, "איננו רואים עדות לכך שמחזור ההשקעות ב-AI מסתיים. בדומה לתיקון מוקדם יותר החודש, נראה כי המהלך מונע בעיקר מפוזיציות, מחששות תמחור ומשינוי בציפיות הריבית, ולא מהידרדרות רחבה ביסודות החברות. צמיחת הרווחים נותרה חזקה וממשיכה להיות המנוע המרכזי של העליות בשוקי המניות השנה".

מה צפוי אם כך בשוק השבבים? אנליסטים שמסקרים את הסקטור אופטימיים בסך הכול. כך למשל, דן אייבס מ-Wedbush Securities אמר השבוע ל-CNBC שהטרנדים הקיימים והביקוש ל-AI לא מראים "סדקים בשריון", והירידה היא בעיקר על רקע העלייה החדה קודם לכן ולא סימן לחולשה ביסודות הכלכליים.

אנליסט השבבים סי.ג'יי מיוז מבנק קנטור הזכיר בשבוע שעבר (אחרי עלייה שבועית של 6% במדד השבבים, מעל לעליית ה-S&P 500 באותו שבוע), כי באפריל האחרון בקנטור ציפו לחזרה ל-Risk On בסקטור השבבים (כלומר, משקיעים מוכנים לקחת סיכון גבוה יותר במטרה להשיג תשואה גבוהה יותר).

מאז, מדד השבבים יותר מהכפיל את עצמו, ומיוז ציין כי "אין שינוי בגישה השורית הרב-שנתית שלנו כלפי מניות השבבים, בהובלת ה-AI", אך הזהיר גם שבעקבות העלייה החדה השווקים עלולים להיות תנודתיים יותר - מה שאכן קרה השבוע. מיוז ממליץ על שורה ארוכה של מניות בסקטור, ביניהן מיקרון, סנדיסק, אנבידיה, ברודקום, AMD ,ASML ואחרות.

בבנק אוף אמריקה פרסמו השבוע סקירה נרחבת על שוק השבבים, שכללה גם העלאת התחזית לגודל השוק כולו וגם שורה של עדכוני מחירי יעד למניות בסקטור. אם קודם לכן כלכלני בנק אוף אמריקה העריכו שגודל השוק יגיע עד שנת 2030 ל-2.3 טריליון דולר, אחרי שיצמח בממוצע ב-23% בשנה, כעת הם צופים שוק של 2.7 טריליון דולר, אחרי שיצמח ב-28% בממוצע בשנה עד 2030. "מנועי הצמיחה המרכזיים הם מערכות לדאטה סנטרים ל-AI, זיכרון, ציוד שבבים (semicap), רכיבי ניהול הספק וסוכני AI.

"אנחנו חוזרים על התזה שלנו שלפיה תעשיית ה-AI עוברת להתמודד עם אילוצים מבניים ופיזיים (שבבים, הספק), לעומת התמודדות עם הצורך להגן על החזר ההשקעה קודם לכן", כותבים בבנק אוף אמריקה.

בין המניות שמחירי היעד שלהן מתעדכנים כלפי מעלה נמצאת ASML, שמומלצת בהמלצת "קנייה" וזוכה כעת למחיר יעד של 2,022 אירו, לעומת 1,921 אירו קודם לכן. מחיר היעד החדש משקף פרמיה של 28.7% על המחיר הנוכחי, בזכות הסכמים ארוכי-טווח שיש לחברה בשוק הזיכרון (DRAM) וכן ביקושים חזקים ב-AI ובתחום השרתים.

הדוח שהחזיר אופטימיות

כאמור, ענקית שבבי הזיכרון מיקרון סיפקה ביום רביעי בלילה דוח כספי מרשים במיוחד, כשהציגה תוצאות שעקפו בפער ניכר את תחזיות האנליסטים, והחזירו את האופטימיות למניות הסקטור.

בתגובה לדוחות זינקה מיקרון במסחר המאוחר בכ-18%, אחרי שנחלשה בכ-13.5% בשני ימי המסחר שקדמו. עוד לפני הזינוק במסחר המאוחר, מניית מיקרון רושמת תשואה יוצאת דופן מתחילת השנה - 268%, והחברה עקפה לראשונה את רף טריליון הדולר בשווי.

זוהי התשואה השלישית בגובהה ב-S&P 500 השנה. כל ארבע הראשונות הן חברות מתחום רכיבי הזיכרון: סנדיסק, ווסטרן דיגיטל, מיקרון וסיגייט. אלו נהנות מביקוש רב לשבבי הזיכרון, על רקע השקעות ענקיות בתשתיות AI, בעוד שההיצע וקיבולת הייצור במחסור.

כך למשל, מיקרון דיווחה שברבעון השלישי מחיר המכירה הממוצע שלה עלה בכ-60% בתחום זיכרונות ה-DRAM, ובכ-85% בתחום זיכרונות ה-NAND ביחס לרבעון הקודם.

בדוחות שפרסמה לרבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים בסוף מאי) עקפה מיקרון את תחזיות האנליסטים, וסיפקה תחזית גבוהה מהצפוי לרבעון האחרון של השנה. ההכנסות היו 41.5 מיליארד דולר, לעומת 9.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל ו-23.9 מיליארד דולר בקודם. הרווח הרבעוני הנקי קפץ פי 15 - ל-28.2 מיליארד דולר לעומת 1.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

התחזית לרבעון הרביעי היא להכנסות של כ-50 מיליארד דולר, רווח גולמי של כ-86% ורווח נקי של 30.7 דולר למניה (GAAP) ו-31 דולר למניה (Non-GAAP).

בתוך כך, חברה נוספת משוק הזיכרונות, SK Hynix הקוריאנית, הגישה תשקיף לקראת רישום למסחר במקביל גם בנאסד"ק. היא מתכננת לגייס מעל 29 מיליארד דולר.