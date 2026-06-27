המניה שסגרה את השבוע הגרוע מזה 25 שנה

אורקל סיימה אמש את שבוע המסחר הגרוע ביותר שלה בוול סטריט מזה 25 שנה.

ברקע - חששות גוברים והולכים של המשקיעים מפני נטל החוב של חברת התוכנה, והשאלה האם ההימור הענק שלה על בינה מלאכותית אכן ישתלם.

● "דרישות הלקוחות על גבול המדע בדיוני": מנכ"ל חברת השבבים הלוהטת מדבר לראשונה

● מנהל ההשקעות שעשה את המעבר המדובר של השנה: "בשוק עולה מחפשים סיפורים, בשוק יורד חוזרים למכפילים"

מניית החברה צנחה ב-19% השבוע, זוהי הירידה השבועית החדה ביותר מאז הנפילה של 20% באוגוסט 2001, בעיצומה של התפוצצות בועת הדוט-קום.

תשעת החודשים האחרונים היו אכזריים עבור משקיעי אורקל לאחר שהחברה הגיעה לשיא שווי שוק של 900 מיליארד דולר בספטמבר ומאז איבדה 55% מערכה.

לב הבעיה טמון בכך שכדי שאורקל תעמוד בהתחייבויות תשתית ה-AI שלה - בעיקר עבור OpenAI - היא נאלצת לגייס היקפי חוב של שיא, מה שיוצר סיכון למאזן שלה, בעוד היא מתמקדת במוצרים בעלי שולי רווח נמוכים יותר. אורקל מחזיקה בחוב של כ-130 מיליארד דולר נכון לסוף מאי. היא נמצאת במירוץ לפתיחת מרכזי נתונים לצד ענקיות הענן אמזון, מיקרוסופט וגוגל, אך מבלי שיש ביכולתה למכור חבילת שירותים מלאה כמו מתחרותיה.

מוקדם יותר החודש מסרה אורקל כי בשנת הכספים 2027 היא מתכננת לגייס 40 מיליארד דולר באמצעות מימון חוב והון כולל מכירת מניות בהיקף של 20 מיליארד דולר עליה הודיעה בעבר. "אנו צופים כי סוגיית המימון וקצב הנפקת המניות ימשיכו לעמוד במרכז הוויכוח בקרב המשקיעים בטווח הקרוב, לפחות כל עוד אותות הביקוש נותרים חזקים", כתבו ביום רביעי אנליסטים מ-Evercore, הממליצים על קניית המנייה.

לדברי CNBC מרבית בתי ההשקעות נותרו שוריים לגבי סיכוייה של אורקל, למרות החששות הגוברים של המשקיעים.

לפי נתוני FactSet, כ-71% מהאנליסטים בהמלצת קניה על המניה - האחוז הגבוה ביותר מזה 15 שנה.

אורקל מתמודדת בנוסף עם גל המכירות הכללי במניות התוכנה, ברקע חששות המשקיעים כי מודלי בינה מלאכותית יחליפו רבות מהיכולות שלהן.

בדוח השנתי שלה שפורסם בשבוע שעבר, חשפה אורקל כי מצבת העובדים שלה התכווצה ב-13% ל-141,000 עובדים בשנת הכספים 2026, כאשר צמצום בולט נרשם במערכי המכירות והשיווק.

לארי אליסון, מייסד אורקל, נעדר משיחת המשקיעים שלאחר פרסום הדוחות החודש, והותיר את המנכ"לים המשותפים קליי מגווירק ומייק סיסיליה, לצד סמנכ"לית הכספים שמונתה לאחרונה, הילארי מקסון, להשיב לשאלות.

בשל נסיגת מחיר המניה, מייסדי גוגל לארי פייג' וסרגיי ברין, מייסד אמזון ג'ף בזוס ומייקל דל עקפו את אליסון ברשימת עשירי העולם. הונו של אליסון עדיין מוערך ביותר מ-200 מיליארד דולר.