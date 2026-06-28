ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ חכו עם התדלוק: מחיר הבנזין יצנח בחדות ביום שלישי בלילה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מחירי הדלק

חכו עם התדלוק: מחיר הבנזין יצנח בחדות ביום שלישי בלילה

מחיר הדלק לחודש יולי 2026 יירד ב-32 אגורות לליטר ויעמוד על 7.48 שקלים לליטר • במשרד האנרגיה מסבירים כי ההוזלה נובעת בעיקר מירידה במחירי הבנזין, לאחר התפוגגות חלק מהחששות לשיבושים באספקת הנפט העולמית

שירות גלובס 10:51
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מודיע כי בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי (30.6.26-1.7.26) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.48 שקלים לליטר, ירידה של 32 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

מה יקרה להטבות למילואימניקים, לשכירים ולעצמאים בסוף המלחמה?
בעלי גגות סולאריים? דרישת התשלום של חברת החשמל נחתכה

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.34 שקלים לליטר, ירידה של 27 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

לדברי בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, "מחיר הבנזין בתחנה ירד החודש ב־32 אגורות לליטר לעומת העדכון הקודם - הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים. בסך־הכול, מאז חודש אפריל ירד מחיר הבנזין ב־59 אגורות לליטר.

"עיקר הירידה החודש נובעת מהיחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה והתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים באספקת הנפט העולמית. כתוצאה מכך ירד מחיר הבנזין הבינלאומי בכ־16%. מנגד, התחזקות הדולר בכ־6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומיתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק, ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר".