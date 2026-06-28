חכו עם התדלוק: מחיר הבנזין יצנח בחדות ביום שלישי בלילה

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מודיע כי בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי (30.6.26-1.7.26) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.48 שקלים לליטר, ירידה של 32 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

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המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.34 שקלים לליטר, ירידה של 27 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

לדברי בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, "מחיר הבנזין בתחנה ירד החודש ב־32 אגורות לליטר לעומת העדכון הקודם - הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים. בסך־הכול, מאז חודש אפריל ירד מחיר הבנזין ב־59 אגורות לליטר.

"עיקר הירידה החודש נובעת מהיחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה והתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים באספקת הנפט העולמית. כתוצאה מכך ירד מחיר הבנזין הבינלאומי בכ־16%. מנגד, התחזקות הדולר בכ־6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומיתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק, ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר".