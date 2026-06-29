אחרי הפרישה מפנינסולה: הצעד הבא של ג'קי כהן

שבוע בלבד לאחר שפרש מניהול חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה, מונה ג'קי כהן לשותף ומנכ"ל בקבוצת ברקליס, שבבעלות איש העסקים והיזם מוטי גרין, כך נודע לגלובס.

אל ברקליס מגיע כהן אחרי תקופה של שלוש שנים שבהן ניהל את פנינסולה, הנשלטת בידי בית ההשקעות מיטב. עוד קודם לכן, מילא כהן שורת תפקידי ניהול בכירים בבנק הפועלים, בהם מנהל האגף העסקי ומנהל האגף המסחרי.

● ולוריקס רוכשת חברת לוחמה אלקטרונית לפי שווי של 75 מיליון דולר

● חברת הסיעוד המשפחתית שעשתה אקזיט של 180 מיליון שקל

קבוצת ברקליס מקדמת הקמה של שורת מיזמי תיירות באילות ובים המלח, ובראשם פרויקט "אטלנטיס סיטי" במתחם המלונות בים המלח, אשר צפוי להשתרע על שטח בנוי של כ-110 אלף מ"ר. הפרויקט, שהחברה מגדירה כ"מרכז הנופש, הבילוי והבידור של ים המלח", כולל הקמה של 400 סוויטות, לצד שטחי מסחר ומרכז כנסים שיוכל להכיל מעל 4,000 איש.

בחודש שעבר, הגישה חברת הבת, ברקליס מלונות, המקדמת את הקמת המתחם בים המלח, תשקיף לקראת גיוס אג"ח מהמשקיעים בת"א בהיקף של כ-400 מיליון שקל. על פי התשקיף, לחברה הון עצמי של כ-740 מיליון שקל, אך היא מגיעה לבורסה עם גירעון בהון החוזר של כ-240 מיליון שקל, לצד תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ-125 מיליון שקל.

בנוסף, החברה מחזיקה גם במתחם "עיר המלכים" באילת, שאותו רכשה בשנת 2015, בשותפות עם האחים נקש. אשתקד רכשה ברקליס גם את חברת ג'נסל הציבורית של בני לנדא, שעסקה בפיתוח תאי דלק כמקור לייצור חשמל ונקלעה לקשיים, תמורת 30 מיליון שקל.