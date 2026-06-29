1 יש תאריך: בית החולים אסותא ראשון לציון ייפתח בתחילת 2027

בית החולים אסותא ראשון לציון צפוי להיפתח בתחילת 2027, כאשר בשלב הראשון הושקעו עשרות מיליוני שקלים במתחם שמשתרע כל כ-2,000 מ"ר. בסך הכול עומדת ההשקעה הכוללת על כחצי מיליארד שקל.

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בימים אלה כבר נפתחות מרפאות המומחים בבית החולים, והחל תהליך ההכנה לפתיחת חדרי הטיפולים והניתוח. "העברה של בית חולים היא לא עניין של מה בכך", אומר מנכ"ל רשת אסותא, גידי לשץ. "אנחנו מתאמנים על יבש ואחר כך על רטוב, כדי שהמטופל הראשון יקבל בדיוק את אותו הטיפול כמו המטופל ה-10,000".

בניית בית החולים החלה ב-2021, יחד עם בניית בית החולים החדש בבאר שבע, שנפתח בשנה שעברה. בשני המקרים מדובר בהרחבה של בתי חולים קיימים. "כאשר סורוקה נפגע במלחמת עם כלביא, כבר נכנסנו מתחת לאלונקה. אנחנו רואים שכאשר בית חולים כמו שלנו מגיע לאזור מסוים, נוצר סביבו אקוסיסטם של שירותי רפואה ובריאות, ואנחנו חושבים שזה יקרה גם לראשון לציון, כי יש ביקוש אדיר".

קמפוס בית החולים ישתרע על פני 40 אלף מ"ר. הצוות הקיים יעבור אליו, ובחודשים הקרובים יגויס צוות נוסף, וכן ינויידו רופאים מסניפים אחרים של אסותא. לשץ מציין כי מלבד מכשירי טיפול חדשים וחדרי ניתוח רחבים יותר, בית החולים ינסה ליישם מסע מטופל חכם יותר. "אנחנו נפעל ליותר תיאום ציפיות, וזמינות להסברים לפני יום הטיפול עצמו, כדי שהמטופלים ירגישו בשליטה וייתקלו בכמה שפחות בירוקרטיה".

גידי לשץ, מנכ''ל רשת אסותא / צילום: עופר חג'יוב

2 פרסום

שבוע אחרי שחברת גלוברנדס נפרדה מחלק ממותגי הסיגריות שייבאה, משרד הפרסום יהושע TBWA נבחר לטפל בתקציב חברת BAT שנותר אצלה - וכולל את המותגים גולדן וירג'יניה, קנט ופאל מאל. בראש המשרד עומדת המנכ"לית מורן דאי, שמונתה לתפקיד לפני כשבעה חודשים, ובין תקציביו הבולטים נמנים טויוטה, מקדונלד'ס, בית ההשקעות IBI ואוניברסיטת בר אילן.

מורן דאי / צילום: יולי כהן

לדברי דאי, "אנחנו שמחים לצרף את BAT למשפחת הלקוחות של יהושע\TBWA. מדובר בחברה גלובלית עם סטנדרטים גבוהים וחשיבה עסקית מתקדמת, ואנחנו מצפים לבנות יחד מהלכים אסטרטגיים ויצירתיים שיתמכו ביעדים העסקיים שלה וייצרו ערך לאורך זמן".

3 הייטק

האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) אירח בירושלים 1,800 משתתפים ונציגים מ-40 מדינות שהגיעו לכנס תעשיית הביומדMIXiii Health-Tech.IL . בתמונה: מנכ"לית ונשיאת האיגוד קרין מאיר רובינשטיין עם משה ליאון ראש עיריית ירושלים ומרק סבג חבר הנהלת טבע העולמית ומנכ"ל השווקים הבינלאומיים.

הכנס התקיים בסימן השקעות, ולקחו בו חלק כ־60 משקיעים ו־30 קרנות הון סיכון, ולצד זאת התקיים סשן שהציב במרכז חברות מסחור ידע של מוסדות מחקר, אוניברסיטאות ובתי חולים בישראל. לדברי מאיר רובינשטיין, "ענף ההייטק הישראלי, ובתוכו תעשיית הביומד, פועל כיום בסביבה מורכבת ומאתגרת.

משה ליאון ראש עיריית ירושלים, מנכ''לית ונשיאת האיגוד קרין מאיר רובינשטיין ומרק סבג חבר הנהלת טבע העולמית / צילום: קונסטנטין גרוסמן

"לצד המציאות הביטחונית, חוסר הוודאות הגיאופוליטית והאתגרים הכלכליים, הוא מתמודד גם עם שינויים גלובליים משמעותיים, ובראשם ההתפתחות המואצת של תחום הבינה המלאכותית. למרות כל אלה, ענף ההייטק ממשיך להוות את מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה הישראלית.

"מבחינת האיגוד, הכנס הוא אירוע שיא וחלק מפעילות רחבה לחיזוק מעמדה של ישראל בזירת החדשנות העולמית. לאורך כל השנה אנו פועלים לחבר בין חברות ישראליות למשקיעים ולשותפים אסטרטגיים, ולהרחיב את שיתופי הפעולה הבינלאומיים. דווקא בתקופה הזו, חשוב להמשיך לספר לעולם את סיפורה של החדשנות הישראלית, לחזק את אמון המשקיעים ולהבטיח שתעשיית ההייטק בכלל - ותעשיית מדעי החיים בפרט - ימשיכו להיות מנועי צמיחה מרכזיים של הכלכלה הישראלית גם בשנים הבאות."