המנכ"לית החדשה של משרד הפרסום יהושע TBWA: מורן דאי

שבוע לאחר שנודע על עזיבתה של טל צורף את משרד הפרסום יהושע TBWA, הוכרזה המנכ"לית החדשה: מורן דאי.

דאי, 46, היא בעלת ניסיון של יותר משני עשורים בעולמות השיווק, החדשנות והפרסום, ובתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית שיווק ודיגיטל בחברת סמלת - למעשה, גם שם היא החליפה בתפקיד את צורף. קודם לכן שימשה דאי כסמנכ"לית שיווק בניופאן, ואת הקריירה החלה במשרד מקאן תל אביב (בתקופה שבה נקרא מקאן אריקסון).

בין הלקוחות הבולטים של יהושע TBWA נמנים טויוטה, מקדונלד'ס, טוטו ווינר, IBI, דלונגי, עוף טוב, עיריית ירושלים, ברימאג, סוגת, עיריית ראשון לציון, אוניברסיטת בר-אילן ועוד. בנוסף למשרד הפרסום, הקבוצה כוללת את חברת המדיה OMD, חברת הדיגיטל אושן, חברת הסושיאל לימה שייסדה לי מלאך, חברת הטרייד מרקטינג TMI, חברת המיתוג מרקט בלנד, חברת התוכן הבינלאומי אינסייד וחברת הפרסום לעומק התודעה.

מנכ"לית רביעית בפחות מארבע שנים

לדברי דאי, מטרתה היא "להוביל את החברה לעתיד של יצירתיות מניעה תוצאות. יחד עם הצוות נמשיך לחדש, להעז ולבנות ערך משמעותי עבור המותגים והשותפים שלנו".

נזכיר כי דאי היא המנכ"לית הרביעית במשרד תוך שלוש שנים וחצי - כל העוזבים מונו לתפקידים בכירים.

כך, במרץ 2022 עזב המנכ"ל יגאל ברקת לטובת תפקיד סמנכ"ל השיווק של בנק הפועלים. מי שהחליף אותו בתפקיד היה יניב פיינשניידר, שכיהן פחות משנה ופרש מסיבות אישיות, וכיום משמש כמנכ"ל הקניונים והמרכזים המסחריים של הכשרת היישוב. בשבוע שעבר כאמור עזבה צורף, לטובת תפקיד מנכ"לית חנויות אדידס בזכיינות באלקטרה מוצרי צריכה.

חיזוק לשדרת המנהלות בענף הפרסום

העובדה שדאי היא המנכ"לית החדשה של יהושע TBWA משמרת את כוחה של שדרת המנהלות הבכירות בענף הפרסום, שבעבר הייתה דלה יותר. הרשימה כוללת בין היתר את אתי עבדי, מנכ"לית מקאן תל אביב; שלי שמיר-קינן, מנכ"לית באומן-בר-ריבנאי; שירי הייסר, מנכ"לית משותפת בראובני-פרידן; שני שאול-ונגוש, מנכ"לית ליאו ברנט; שרון שלו-לבצור, שותפה במשרד מנצ'; אליקה מרחבי, מנכ"לית זרמון גרופ; קרן פרידמן, מנכ"לית טוויסטד וממייסדי הסוכנות; ודניאלה קלינגר, שמונתה לאחרונה למנכ"לית סוכנות הדיגיטל בלינק.

מהנהלת הקבוצה נמסר בתגובה: "אנחנו מברכים את מורן דאי עם כניסתה לתפקיד ומאמינים כי ניסיונה, הראייה האסטרטגית והחיבור האנושי והמקצועי שלה יובילו את יהושע\ TBWA ואת קבוצת החברות כולה קדימה - בעשייה קריאטיבית, חדשנית ובינתחומית".