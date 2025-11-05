ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום המנכ"לית החדשה של משרד הפרסום יהושע TBWA: מורן דאי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יהושע TBWA | בלעדי

המנכ"לית החדשה של משרד הפרסום יהושע TBWA: מורן דאי

דאי, ששימשה בתפקידה האחרון כסמנכ"לית שיווק ודיגיטל בסמלת, תחליף את טל צורף שעזבה לטובת תפקיד מנכ"לית חנויות אדידס בזכיינות באלקטרה מוצרי צריכה • בין הלקוחות הבולטים של יהושע TBWA: טויוטה, מקדונלד'ס, טוטו ווינר ו-IBI

גלית חתן 12:25
מורן דאי / צילום: כדיה לוי
מורן דאי / צילום: כדיה לוי

שבוע לאחר שנודע על עזיבתה של טל צורף את משרד הפרסום יהושע TBWA, הוכרזה המנכ"לית החדשה: מורן דאי.

דאי, 46, היא בעלת ניסיון של יותר משני עשורים בעולמות השיווק, החדשנות והפרסום, ובתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית שיווק ודיגיטל בחברת סמלת - למעשה, גם שם היא החליפה בתפקיד את צורף. קודם לכן שימשה דאי כסמנכ"לית שיווק בניופאן, ואת הקריירה החלה במשרד מקאן תל אביב (בתקופה שבה נקרא מקאן אריקסון).

גליקמן-שמיר-סמסונוב זכה שוב בתקציב הפרסום של קופת חולים כללית בהיקף 30 מיליון שקל
סקימס של קים קרדשיאן בדרך לישראל בשותפות עם קבוצת אירני

בין הלקוחות הבולטים של יהושע TBWA נמנים טויוטה, מקדונלד'ס, טוטו ווינר, IBI, דלונגי, עוף טוב, עיריית ירושלים, ברימאג, סוגת, עיריית ראשון לציון, אוניברסיטת בר-אילן ועוד. בנוסף למשרד הפרסום, הקבוצה כוללת את חברת המדיה OMD, חברת הדיגיטל אושן, חברת הסושיאל לימה שייסדה לי מלאך, חברת הטרייד מרקטינג TMI, חברת המיתוג מרקט בלנד, חברת התוכן הבינלאומי אינסייד וחברת הפרסום לעומק התודעה.

מנכ"לית רביעית בפחות מארבע שנים

לדברי דאי, מטרתה היא "להוביל את החברה לעתיד של יצירתיות מניעה תוצאות. יחד עם הצוות נמשיך לחדש, להעז ולבנות ערך משמעותי עבור המותגים והשותפים שלנו".

נזכיר כי דאי היא המנכ"לית הרביעית במשרד תוך שלוש שנים וחצי - כל העוזבים מונו לתפקידים בכירים.

כך, במרץ 2022 עזב המנכ"ל יגאל ברקת לטובת תפקיד סמנכ"ל השיווק של בנק הפועלים. מי שהחליף אותו בתפקיד היה יניב פיינשניידר, שכיהן פחות משנה ופרש מסיבות אישיות, וכיום משמש כמנכ"ל הקניונים והמרכזים המסחריים של הכשרת היישוב. בשבוע שעבר כאמור עזבה צורף, לטובת תפקיד מנכ"לית חנויות אדידס בזכיינות באלקטרה מוצרי צריכה.

חיזוק לשדרת המנהלות בענף הפרסום

העובדה שדאי היא המנכ"לית החדשה של יהושע TBWA משמרת את כוחה של שדרת המנהלות הבכירות בענף הפרסום, שבעבר הייתה דלה יותר. הרשימה כוללת בין היתר את אתי עבדי, מנכ"לית מקאן תל אביב; שלי שמיר-קינן, מנכ"לית באומן-בר-ריבנאי; שירי הייסר, מנכ"לית משותפת בראובני-פרידן; שני שאול-ונגוש, מנכ"לית ליאו ברנט; שרון שלו-לבצור, שותפה במשרד מנצ'; אליקה מרחבי, מנכ"לית זרמון גרופ; קרן פרידמן, מנכ"לית טוויסטד וממייסדי הסוכנות; ודניאלה קלינגר, שמונתה לאחרונה למנכ"לית סוכנות הדיגיטל בלינק.

מהנהלת הקבוצה נמסר בתגובה: "אנחנו מברכים את מורן דאי עם כניסתה לתפקיד ומאמינים כי ניסיונה, הראייה האסטרטגית והחיבור האנושי והמקצועי שלה יובילו את יהושע\ TBWA ואת קבוצת החברות כולה קדימה - בעשייה קריאטיבית, חדשנית ובינתחומית".