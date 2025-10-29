ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום מפרסום לקמעונאות: טל צורף תכהן כמנכ"לית אדידס באלקטרה צריכה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
טל צורף | בלעדי

מפרסום לקמעונאות: טל צורף תכהן כמנכ"לית אדידס באלקטרה מוצרי צריכה

צורף עוזבת את משרד הפרסום יהושע TBWA, שם כיהנה כמנכ"לית, ותהיה אחראית על 45 חנויות אדידס שבזיכיון של אלקטרה • לפי אדידס ישראל, מדובר בכ-15% מכלל פעילות המותג בארץ

גלית חתן 12:34
טל צורף / צילום: עופר חג'יוב
טל צורף / צילום: עופר חג'יוב

טל צורף, מנכ"לית משרד הפרסום יהושע TBWA, עוזבת את המשרד ומתמנה למנכ"לית אדידס באלקטרה מוצרי צריכה. למעשה, צורף תעמוד בראש פעילות חנויות אדידס שאלקטרה מפעילה בזיכיון - 45 מתוך כ-70 שיש לחברה בארץ בסך-הכול.

סגירת התחנה על הפרק: הוועדה לבחינת המשך גלי צה"ל הציגה את המלצותיה
בלעדי | זה המנכ"ל החדש במועדון הצרכנות של מעיין אדם

אדידס ישראל, שבראשה עומדת המנכ"ל יאיר בל, מנהלת את כלל פעילות המותג בארץ באמצעות זרוע סיטונאית (מכירה לרשתות כמו פוטלוקר, מגה ספורט ועוד), חנויות בהפעלה ישירה ואתר אינטרנט מכירתי. בנוסף ישנן החנויות בזיכיון של אלקטרה, שלפי אדידס ישראל מהוות 15% מכלל פעילות המותג בישראל.

צורף מונתה למנכ"לית משרד הפרסום יהושע TBWA של רמי יהושע בינואר 2023, וזאת לאחר שכיהנה כסמנכ"לית שיווק ודיגיטל בקבוצת סמלת. בין לקוחות המשרד נמנים טויוטה, מקדונלדס, טוטו ווינר, IBI, דה לונגי, עוף טוב, עיריית ירושלים, סוגת ועוד.

בעקבות העזיבה של צורף, יתחלף מנכ"ל במשרד בפעם הרביעית תוך שלוש שנים וחצי. במרץ 2022 עזב המנכ"ל יגאל ברקת לטובת תפקיד סמנכ"ל השיווק של בנק הפועלים. מי שהחליף אותו בתפקיד היה יניב פיינשניידר, שכיהן פחות משנה ופרש מסיבות אישיות. כעת כאמור עוזבת צורף, ולפי המכתב ששיגר יהושע לעובדים, נראה כי היא תוחלף בידי מנכ"לית - כך ששדרת המנהלות הבכירות בענף הפרסום תמשיך לשמור על כוחה.

"טל צורף מסיימת את תפקידה ויוצאת לדרך חדשה", נאמר במכתב. "במהלך כהונתה טל הובילה את המשרד בשנים של צמיחה, יצירתיות וחדשנות, והשפעתה תישאר חלק מהדנ"א שלנו. אנחנו מודים לה על תקופה של עשייה משמעותית, על הרוח, האנרגיה והמחויבות, ומאחלים לה הצלחה גדולה בהמשך הדרך. טל תישאר תמיד חלק מאיתנו. על זהות המחליפה נודיע בקרוב".

מטל צורף לא נמסרה תגובה.