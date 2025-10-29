טל צורף, מנכ"לית משרד הפרסום יהושע TBWA, עוזבת את המשרד ומתמנה למנכ"לית אדידס באלקטרה מוצרי צריכה. למעשה, צורף תעמוד בראש פעילות חנויות אדידס שאלקטרה מפעילה בזיכיון - 45 מתוך כ-70 שיש לחברה בארץ בסך-הכול.

אדידס ישראל, שבראשה עומדת המנכ"ל יאיר בל, מנהלת את כלל פעילות המותג בארץ באמצעות זרוע סיטונאית (מכירה לרשתות כמו פוטלוקר, מגה ספורט ועוד), חנויות בהפעלה ישירה ואתר אינטרנט מכירתי. בנוסף ישנן החנויות בזיכיון של אלקטרה, שלפי אדידס ישראל מהוות 15% מכלל פעילות המותג בישראל.

צורף מונתה למנכ"לית משרד הפרסום יהושע TBWA של רמי יהושע בינואר 2023, וזאת לאחר שכיהנה כסמנכ"לית שיווק ודיגיטל בקבוצת סמלת. בין לקוחות המשרד נמנים טויוטה, מקדונלדס, טוטו ווינר, IBI, דה לונגי, עוף טוב, עיריית ירושלים, סוגת ועוד.

בעקבות העזיבה של צורף, יתחלף מנכ"ל במשרד בפעם הרביעית תוך שלוש שנים וחצי. במרץ 2022 עזב המנכ"ל יגאל ברקת לטובת תפקיד סמנכ"ל השיווק של בנק הפועלים. מי שהחליף אותו בתפקיד היה יניב פיינשניידר, שכיהן פחות משנה ופרש מסיבות אישיות. כעת כאמור עוזבת צורף, ולפי המכתב ששיגר יהושע לעובדים, נראה כי היא תוחלף בידי מנכ"לית - כך ששדרת המנהלות הבכירות בענף הפרסום תמשיך לשמור על כוחה.

"טל צורף מסיימת את תפקידה ויוצאת לדרך חדשה", נאמר במכתב. "במהלך כהונתה טל הובילה את המשרד בשנים של צמיחה, יצירתיות וחדשנות, והשפעתה תישאר חלק מהדנ"א שלנו. אנחנו מודים לה על תקופה של עשייה משמעותית, על הרוח, האנרגיה והמחויבות, ומאחלים לה הצלחה גדולה בהמשך הדרך. טל תישאר תמיד חלק מאיתנו. על זהות המחליפה נודיע בקרוב".

מטל צורף לא נמסרה תגובה.