הגיעו לתקרה? התחזית האופטימית למניות השבבים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:40

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה חיובית, לאחר העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט. המניות הדואליות חוזרות בפער ארביטראז' חיובי בולט של קרוב ל-7%, כאשר יבלטו לחיוב במיוחד טאואר , נובה וקמטק עם עליות של עד 3.5%. גם טבע תטפס בקרוב ל-3%.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-1%, ההנג סנג יורד בכ-0.6%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.5% והקוספי נחלש בכ-2%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות קלות של עד 0.4%.

אתמול, הבורסה בתל אביב סגרה את היום האחרון של יוני בעליות שערים, אך חחתמה את החודש הגרוע ביותר שלה מאז אוקטובר 2023, אז פרצה מלחמת "חרבות ברזל".

בסיכום החודש, מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-8.7%, מדד ת"א 90 צנח בכ-11.2% ומדד ת"א 125 נפל בכ-9.5%; זאת, כאשר ברקע נרשמו התפתחויות גאופוליטיות משמעותיות, ביניהן החתימה על מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן - שנתפס בשווקים ככזה שלא משפר את מעמדה של ישראל - וכן החתימה על הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. במקביל, הסנטימנט בשוק המקומי הושפע גם מהטלטלות שנרשמו בשבועות האחרונים במגזר הטכנולוגיה בוול סטריט.

ברמה היומית, מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.3%, מדד ת"א 90 טיפס בכ-0.6% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-1.1%.

את העליות הוביל מדד הביטחוניות, שהתחזק בקרוב ל-4%. בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את נקסט ויז'ן , אלביט מערכות , תאת ועין שלישית . גם מדד הטכנולוגיה קפץ בכ-3%, בהובלת מניות השבבים הדואליות נובה וטאואר - זאת, על רקע ההתאוששות שנרשמה אמש בסקטור השבבים בוול סטריט.

מנגד, הכבידו על המסחר מדדי הביטוח, הפיננסים והבנקים, עם ירידות של עד 1%. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה ואיבד מערכו כ-0.5%.

מי שבלטה לחיוב היא מניית חברת הלוויינים גילת , שזינקה לאחר שהודיעה על קבלת הזמנות המשך מלקוח בהיקף של 43 מיליון דולר. החוזה מצטרף לרצף המהלכים האסטרטגיים של גילת מהעת האחרונה, ובראשם רכישת חטיבת הלוויין והחלל של Comtech תמורת 157.5 מיליון דולר.

מניה נוספת שקפצה היא זו של חברת הנדל"ן בוני תיכון , שזינקה לאחר שחתמה על הסכם למכירת 49% מהחזקותיה בשני מיזמי התחדשות עירונית תמורת כ-78 מיליון שקל. בעקבות המהלך מעריכה החברה כי תכיר ברווח (לפני מס) של 135 מיליון שקל.

מנגד, מניית אשטרום קבוצה ירדה לאחר שהכניסה את חברת הביטוח מגדל כשותפה (20%) לפעילות המגורים להשכרה שלה לפי שווי של 2.26 מיליארד שקל.

אתמול, וול סטריט נעלה את הרבעון השני ורשמה את הרבעון הטוב ביותר שלה מאז 2020. הדרך היתה רצופה מהמורות ותנודתית למדי - המדדים התאוששו בצורה מרשימה מהשפל שנרשם בסוף במרץ, ו-S&P 500 טיפס בכ־15% במהלך שלושת החודשים האחרונים, נאסד"ק זינק ב-21%.

סקטור הטכנולוגיה (XLK ) היה המנוע המרכזי של העליות הללו, כאשר מניות השבבים בעלות הובילו את הסקטור כולו. קרן הסל של תעשיית השבבים (SOXX ), רשמה הרבעון החזק ביותר בתולדותיה עם זינוק מעל 90%. לשם השוואה, נאסד"ק 100 עלה ב-25% ברבעון השני.

אבל המסר המרכזי הוא שהראלי בשוק האמריקאי אינו רק "עליות רחבות", אלא נבע בעיקר מהריכוזיות הגבוהה סביב סקטור השבבים. בעוד שה־S&P 500 התאושש חזק, מניות הטכנולוגיה, ובמיוחד שבבים הקשורים ישירות לביקוש לבינה מלאכותית, מובילות את רוב הביצועים. המשמעות היא ששוק ה-AI ממשיך להיות הכוח הדומיננטי שמניע את וול סטריט.

מנוע הצמיחה המרכזי של מניות השבבים במחצית הראשונה של השנה היה הביקוש לשבבי זיכרון ואחסון. למעשה, צמרת רשימת המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 מורכבת כמעט כולה מחברות הפועלות בתחומי הזיכרון והאחסון.

מיקרון, יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בארה"ב, מדורגת במקום השני במדד ה-S&P 500 מתחילת השנה לאחר שמנייתה זינקה ב-301% בתוך שישה חודשים, מה שהעלה את שווי השוק שלה מעל טריליון דולר. את המקום הראשון תופסת סנדיסק עם זינוק של 764%. אחריהן נמצאות ווסטרן דיגיטל ו- סיגייט , כאשר גם אינטל נמנית עם חמש המובילות לאחר שטיפסה ב-257%, על רקע התחזקות האמונה בוול סטריט שתוכנית ההבראה השאפתנית שלה מתחילה להניב תוצאות.

במקביל, יצרנית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית SK Hynix פועלת לגייס 29.4 מיליארד דולר באמצעות הנפקה בארה"ב.

מנגד, כמה מהשמות הגדולים ביותר בענף דווקא פיגרו משמעותית אחרי הסקטור. אנבידיה, סמל של מהפכת שבבי ה-AI והחברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, עלתה ב-7% בלבד מתחילת השנה - מה שהופך אותה למניה החלשה ביותר במדד השבבים. גם בורדקום, יצרנית השבבים השנייה בגודלה בארה"ב מבחינת שווי שוק, הציגה ביצועים צנועים יחסית עם עלייה של 9%.

למרות התנודתיות האחרונה, האנליסטים הפכו לאופטימיים יותר לגבי הענף. לפי נתוני בלומברג, הרווחים של יצרניות השבבים צפויים לצמוח ב-49% בשנת 2027, לעומת תחזית של 35% בלבד שניתנה באפריל. גם תחזית הצמיחה בהכנסות שופרה ל-37%, לעומת 29% קודם לכן. מדובר בקצב צמיחה גבוה בהרבה מזה הצפוי לחברות במדד S&P 500 שם הרווחים צפויים לצמוח ב-17% בלבד ב-2027, לצד גידול של 7.4% בהכנסות.

אבל גל המכירות של השבוע שעבר הזכיר למשקיעים שגם הראלי הזה אינו חסין. מדד השבבים צנח ב-7.9% בשבוע החולף - הירידה השבועית החדה ביותר מאז אפריל 2025 - על רקע סימני שאלה גוברים בוול סטריט לגבי עמידותו של הביקוש לשבבים. גם אתמול נרשמה תנודתיות חריגה, כאשר המדד עבר מירידה של 3.2% במהלך המסחר לעלייה של 3.8% בנעילה.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח המקומיים נסחרו ביום שלישי בנטייה לעליות שערים קלות. מדד תל גוב־שקלי 10+, שבו ארבע סדרות האג"ח הארוכות ביותר לפירעון של ממשלת ישראל מסכם ביוני חודש חיובי.

בחודש החולף עלה התל גוב שקלי ב-0.4%, ומי שהשקיע בו לפני שנה רשם תשואה לא סולידית בכלל - של 10%. כיום נסחר המדד בתשואה גלומה לפדיון של 4%, אחרי שכבר נגע מספר פעמים ב-4.3% בחודשים האחרונים, על רקע תהפוכות במערכה מול איראן. ככלל, ניכר שלמגמה החיובית במדד אחראים משקיעים סולידיים שמחפשים לקנות אג"ח רחוקות יותר לפירעון, בשל ההערכות גוברות להפחתות ריבית על ידי בנק ישראל.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אחרי ההתחזקות בפתיחת השבוע, השקל נסחר במהלך יום המסחר ביציבות מול המטבעות המובילים. הדולר נותר מולו ללא שינוי ושערו היציג נקבע על 2.978 שקלים. האירו נחלש בפחות מ-0.1% ושערו היציג נקבע על כ-3.94 שקלים. הבוקר, השקל נסחר מול הדולר ביציבות ושערו עומד על 2.97 שקלים.

בשוק המט"ח העולמי, הין היפני נחלש מול הדולר לשפל חדש. ב-CNBC דיווחו כי הדולר קיבל דחיפה מזינוק חד בתשואות האג"ח של ארה"ב ודחף את הין לשפל של 40 שנה, בעוד הסוחרים נערכים לדוח תעסוקה מכריע בארה"ב ומגבירים את ההימורים על העלאת ריבית קרובה מצד הפדרל ריזרב.

הדולר טיפס לשיא חדש של 162.77 יין בפתח יום המסחר באסיה, הרבה מעל הרמות שגרמו לרשויות ביפן להתערב לפני מספר חודשים כדי לחזק את המטבע החלש. "אנחנו מאמינים שאנחנו קרובים לפעולה אפשרית", אמר צ'ידו נאראיאנאן, ראש אסטרטגיית מאקרו לאזור אסיה-פסיפיק בוולס פארגו, בהתייחסו לסיכוי של התערבות נוספת. "אנחנו נמצאים ברמות קריטיות, לאו דווקא במונחים של יעד שער חליפין ספציפי, אלא ברמות שבהן משרד האוצר (היפני) עשוי להזדקק להתערב כדי לשמור על אמינותו".

גם בשוק הסחורות נרשמה יציבות במחירי הנפט, אחרי עליות השערים בתחילת השבוע על רקע חוסר הבהירות ביחס ליחסים בין ארה"ב לאיראן. נפט מסוג ברנט נסחר הבוקר סביב 73 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 69 דולר לחבית.

באלטשולר שחם שירותים פיננסיים מעריכים כי "מחירי הנפט עדיין קרובים לרמות ששררו לפני העימות האחרון, והערכת השוק היא כי בטווח הקצר הם צפויים להשאר סביב הרמות הנוכחיות. הסיבה לכך היא שחזרה מלאה של מצר הורמוז צפויה לארוך עוד חודשים".

4. מאקרו

לקראת פרסום דוח התעסוקה בארה"ב ביום חמישי, סבורים בהראל כי לנתונים תהיה השפעה על החלטות הבנק המרכזי (פד). עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, אומר כי "למרות ששוק האג"ח האמריקאי מתמחר עליית ריבית בהמשך השנה, קיבלנו מספר סיבות למה הפד לא צריך למהר להעלות ריבית".

קליין מסביר כי לצד נתוני אינפלציה (PCE) גבוהים יחסית במאי, הנתונים הריאליים האחרונים מאותתים על האטה בכלכלה האמריקאית. "הצריכה הריאלית עלתה ב־0.3% בלבד, שיעור החיסכון נותר בשפל של 3%, ושוק הדיור הראשוני רשם חולשה חדה עם צניחה של 7.3% במכירות.

"בנוסף, נתוני הצמיחה לרבעון הראשון הראו מתחת לפני השטח כי ביקוש הליבה המקומי וצריכת משקי הבית הפתיעו לרעה". ההתקררות הצרכנית הזו, לדברי קליין, מייצרת משקל נגד משמעותי ומחליש את הצידוק להמשך הידוק מוניטרי אגרסיבי, מה שהופך את נתוני התעסוקה הקרובים למבחן מכריע. נזכיר כי הקונצנזוס בשווקים מדבר על תוספת מתונה של 118 אלף משרות למשק האמריקאי בחודש יוני.

5. תחזית

אחרי ראלי של מעל 90% בסקטור השבבים מתחילת השנה ולקראת דוחות הרבעון השני, בבנק ההשקעות קנטור בודקים האם "נשאר עוד מיץ לסחוט" מהלימון שהוא הסקטור, והתשובה שלהם היא "חד משמעית כן". זאת בזכות המשך בניית תשתיות ה־AI, שהופכת את המחזור הנוכחי בשוק לארוך מהרגיל, וכן על רקע מגבלות בשרשרת האספקה. אנליסט השבבים הבכיר סי.ג'יי מיוז מקנטור מעריך שכבר ב-2029 השוק יגיע ל-3 טריליון דולר, וב־2030 הפוטנציאל מגיע ל־3.5 טריליון דולר. מיוז מעלה מחירי יעד לשורה של מניות שבבים, ביניהן אפלייד מטיריאלס, ASML, KLA ואינטל.

המניות המועדפות עליו הן מיקרון וסנדיסק בתחום הזיכרון, ווסטרן דיגיטל וסיגייט טכנולוג'י באחסון, וכן אנבידיה , ברודקום ו־AMD במחשוב AI. גם חברות ציוד השבבים צפויות להערכתו ליהנות מהמגמות בשוק, בהן נובה וקמטק הישראליות, אם כי במקרה זה אין שינוי במחירי היעד של המניות - נובה מומלצת ב"תשואת יתר" בפרמיה של 15.3% וקמטק ב"נייטרלי" בפרמיה של 11.2%.