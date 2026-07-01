אחרי שהוכרז כפושט רגל: ביהמ"ש מינה נאמן על נכסי נוחי דנקנר

בית המשפט המחוזי בתל אביב מינה אתמול (ג') את עו"ד רן מסיקה לנאמן על נכסיו של נוחי דנקנר, לשעבר בעל השליטה באי.די.בי, זאת בהמשך להכרזתו כפושט רגל בשבוע שעבר.

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בית המשפט קבע כי מסיקה יבדוק את מצבו הכלכלי של דנקנר, שחובותיו על-פי הבנקים עומדים על כ-550 מיליון שקל. מסיקה משמש כנאמן גם על נכסים בפרשת יונט ועל נכסיו של אשר בן עוז מהפודקאסט המכונה "הפוסקאס" ולאחרונה ביקש להורות על מעצרו בהליך חדלות הפרעון.

מסיקה הוסמך לבצע בדיקה מקיפה על מצבו הכלכלי של דנקנר, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ובעניין הנסיבות שהובילו למצבו הכלכלי.

לפי המינוי, הנאמן יזמן את דנקנר לבירור על מצבו הכלכלי בתוך 3 חודשים ויגיש דוח ממצאי בדיקה עד 9 חודשים ממועד המינוי - כלומר עד מאי 2027. בין תפקידיו של הנאמן - להודיע על סיום חוזה כרטיס החיוב לחברת המנפיקה.

לא עמד בהסדר החוב

בשבוע שעבר ניתן צו לפתיחת הליך חדלות פרעון נגד דנקנר על-ידי השופטת נורית טביב-מזרחי מבית משפט השלום בתל אביב. הצו ניתן לבקשת הבנקים הפועלים, לאומי, מזרחי ודיסקונט, לאחר שדנקנר לא עמד בהסדר החוב המעודכן שהושג איתו בדצמבר 2025.

החוב המקורי נאמד ב-510 מיליון שקל, רובם בשל ערבויות אישיות שהעניק דנקנר להלוואות שנטלו החברות הפרטיות שבאמצעותן החזיק בקונצרו אי.די.בי - גנדן וטומהוק. חלק נוסף הוא בגין ערבות לחובותיו של בן-דודו, איש העסקים ויו"ר בנק הפועלים לשעבר דני דנקנר.

ב-2016, בעקבות קריסת אי.די.בי, חתם דנקנר על הסדר חוב עם הבנקים. ההסדר כלל התחייבות מצידו להחזיר 180 מיליון שקל עד מרץ 2024 ובנוסף להעביר את הכנסותיו העתידיות עד לפרעון כל החובות - כלומר לחצי מיליארד שקל. דנקנר השיב עד היום כ-110 מיליון שקל, מתוכם כ-90 מיליון שקל בגין הקרן של החוב ו-20 מיליון נוספים בגין ריביות שנצברו מאז.

לפי החלטת בית המשפט, המבוססת על חוק חדלות פירעון, על דנקנר הוטלו מגבלות בהן איסור להחזיק בדרכון ולצאת מהארץ ללא אישור בית המשפט, הוא לא יוכל להחזיק בכרטיס אשראי ללא אישור הנאמן, למעט כרטיס דביט לחיוב מיידי או כרטיס למשיכת מזומנים), וחשבון הבנק שלו יהיה חייב להיות ביתרת זכות וללא קבלת אשראי. כמו כן, ייאסר על דנקנר להקים או להיות בעל עניין בתאגיד ללא אישור בית המשפט, והוא יידרש לדווח מדי תקופה לנאמן על הוצאותיו השוטפות למחיה היום-יומית ועל נכסים והתחייבויות.