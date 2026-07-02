חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:30

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב ייפתח על רקע העליות במסחר אתמול, לצד ירידות בוול סטריט. זאת, לאחר שהבורסה המקומית חתמה את חודש יוני הגרוע ביותר שלה מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" באוקטובר 2023.

נתוני הארביטראז' של המניות הדואליות הבוקר צפויים להפעיל לחץ שלילי על פתיחת המסחר בתל אביב, וזאת כהמשך ישיר לטלטלה שחווה סקטור הטכנולוגיה אמש בוול סטריט. המשקולת המרכזית על המדדים המקומיים מגיעה מכיוונן של ענקיות השבבים, כאשר נובה חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 2.2% (לאחר שצנחה בניו יורק ב-7.4%). טאואר חוזרת עם פער שלילי של 2.2%, גם היא. מנגד, בענקיות האחרות נרשמת יציבות יחסית, טבע חוזרת עם פער שלילי מינורי, בעוד נייס מציגה פער שלילי מתון של 0.8%, כשהיא נתמכת בעלייה של 4.4% במסחר אמש בניו יורק שמקזזת את הלחץ על המניה. בשורה התחתונה, השוק המקומי ייאלץ הבוקר לתמרן בין המומנטום החיובי שבו פתח את הרבעון לבין משקולת הארביטראז' השלילית מעבר לים.

המסחר בשווקים המובילים באסיה מתנהל היום במגמה מעורבת, תוך תנודות חדות ומגמה שלילית בולטת בצפון-מזרח היבשת. מדד הניקיי היפני רושם ירידה חדה של 1.9%, בעוד מדד הקוספי הדרום-קוריאני סופג חבטה קשה וצונח ב-5.2%. מדד שנחאי הסיני רושם ירידה מתונה יותר של 0.9%. מנגד, סנטימנט חיובי נרשם בהונג קונג, שם מדד ההאנג סנג מטפס ב-1.2%.

הנפילות החדות בדרום קוריאה מונעות משילוב של גורמים מאקרו-כלכליים מקומיים וסנטימנט עולמי שלילי. בצד המאקרו, קצב האינפלציה במדינה זינק ביוני ל-3.2%, רמתו הגבוהה ביותר מזה שנתיים וחצי וחודש רביעי ברציפות של האצה, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק המרכזי של דרום קוריאה להעלות את הריבית בישיבתו הקרובה באמצע יולי. במקביל, גל מימושי הרווחים במניות השבבים, אמש, בוול סטריט הגיע בעוצמה לאסיה ומחק מיליארדי דולרים משווי השוק של ענקיות הטכנולוגיה המקומיות. מניות סמסונג ו-SK Hynix הדרום-קוריאניות צנחו ביותר מ-7% ומעל 9% בהתאמה, בעוד ביפן, יצרנית הזיכרונות Kioxia הציגה קריסה חדה של למעלה מ-13%, כחלק מהנסיגה הרוחבית של סקטור המוליכים למחצה ביבשת.

מדד ת"א 35 נעל את יום המסחר אתמול, בעלייה של 1.3%, בעוד מדד המניות הקטנות והבינוניות, ת"א 90, הוביל את המגמה וזינק בכ-2.7%.

הזינוק החד בת"א 90 מהווה התאוששות קריטית עבור המדד, שנפל בחודש החולף בלמעלה מ-10%, והשלים בתוך כחודשיים צניחה של כ-20% מרמת השיא שקבע בתחילת מאי. בשוק מעריכים כי התיקון החד, במיוחד במניות השורה השנייה, הרגישות יותר לעלויות מימון, מגיע על רקע ציפיות המשקיעים להחלטת הריבית של בנק ישראל ביום שני הקרוב, כאשר מרבית האנליסטים מתמחרים אפשרות להפחתה של רבע אחוז.

מדד התקשורת והטכנולוגיה הוביל את העליות הענפיות עם זינוק של כ-4.2%. לצדו בלטו מניות מגזר התוכנה המקומי (מטריקס , חילן , נאייקס ומלם תים ), שנהנו מסנטימנט חיובי חזק בהשראת וול סטריט, שם טיפסה קרן הסל על ענף התוכנה IGV בכמעט 3% מתחילת השבוע.

הסיפור המרכזי של אתמול, שייך למניית נופר אנרג'י , שטסה בכ-10% והובילה את מדד הקלינטק (שעלה במעל 2%). הזינוק הגיע בעקבות דיווח רשמי על עסקת ענק, חברת "סלקום Energy" חתמה עם נופר על הסכם ל-15 שנה לשילוב 16 מתקני אגירה עצמאיים ברחבי הארץ, בהיקף רכישת חשמל מוערך של כ-820 מיליון שקל.

מגזרים בולטים נוספים היום היו מדד ת"א בנייה שטיפס ב-2.95% (עם זינוק של כ-4.8% בעזריאלי ), ומדד ת"א נפט וגז שהוסיף כ-2.6% בהובלת קבוצת דלק , ישראמקו ונאוויטס .

מנגד, מי שעיכבו את השוק הכללי היו מניות הפיננסים והביטחוניות. מדד הבנקים הפגין חולשה לאורך כל היום, התקשה להתרומם, וסיים עם עלייה של 0.65%. מדד הביטחוניות, שהוביל את העליות רק אתמול, שמר על יציבות סביב רמות הבסיס והתחזק בכ-0.3%, המדד המגזרי הבולט ביותר בטריטוריה השלילית, כאשר מניות כמו אלביט מערכות , ארית תעשיות ובית שמש בלטו. בין המניות הגדולות שסגרו את הרשימה מלמטה נמנו נובה (שנסוגה למרות פתיחה חיובית), קיסטון ודלתא מותגים .

החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים עליות קלות לאחר פתיחה חלשה למסחר של חודש יולי ונסחרים סביב רמת הבסיס.

המסחר בוול סטריט ייפתח היום לאחר שיום האתמול סיפק הדגמה חיה ל"פרדוקס השוק" המלווה את פתיחת המחצית השנייה של 2026, המשקיעים ממשיכים לממש רווחים במניות הטכנולוגיה הלוהטות, ומנתבים את הכספים אל מניות הערך ה"משעממות" של הדאו ג'ונס. בעקבות רוטציה זו, מדד הדאו ג'ונס אף רשם אמש שיא תוך-יומי חדש של 52,742.66 נקודות וחצה את רף ה-52,700, לפני שנחלש לקראת הסגירה בעקבות נסיגה במניית קטרפילר וננעל ללא שינוי מהותי. מנגד, במדד הנאסד"ק נרשמו מימושי רווחים כבדים, שהובלו בעיקר על ידי סקטור השבבים. מדד ה-S&P ננעל בנסיקה של 0.2%.

"מסחר הרוטציה הגדולה נמשך, כאשר השמות המשעממים והאיכותיים של הדאו ג'ונס מושכים זרימת כספים ישירה ממימושי הרווחים בטכנולוגיה", הסביר ג'ף קילבורג, מנכ"ל KKM Financial ל-CNBC. "זהו תהליך בריא במיוחד שמדגיש את התרחבות רוחב השוק בשנתו הרביעית של השוק השורי".

לאחר מחצית ראשונה שבה מדד השבבים זינק בלמעלה מ-80%, הגיע גל המימושים. בין המניות הבולטות, היו מניות מיקרון שצנחה ב-9% אם כי היא עדיין רושמת זינוק של 250% מתחילת השנה. מניית סנדיסק השילה 10% לאחר ראלי פנומנלי של 850% בינואר-יוני. אנבידיה וברודקום רשמו סנטימנט שלילי וירדו ב-1% וב-2% בהתאמה.

מי שבלמו נפילה עמוקה יותר במדדים הטכנולוגיים היו ענקיות הביג-טק, ובראשן מטא שזינקה בכמעט 10%. הזינוק הגיע לאחר שהחברה הודיעה על השקת פעילות ענן חדשה ומכירת עודפי כוח מחשוב, מהלך שצפוי להזניק את הכנסותיה. לצידה, ענקיות התשתית מיקרוסופט ואפל הוסיפו 3% ו- 2% לערכן.

מניית שאטרסטוק צנחה אתמול בכ־29%, לאחר שהמיזוג המתוכנן עם Getty Images בהיקף של 3.7 מיליארד דולר קרס בעקבות התנגדות רגולטורית בבריטניה.

2. שוקי האג"ח

תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו עליות אתמול, בעוד המשקיעים שוקלים נתונים כלכליים נוספים והתבטאויות חדשות מצדו של יו"ר הפד החדש. התשואה על אג"ח הממשל ל-10 שנים, עלתה ב-7 נקודות בסיס לרמה של 4.49%. התשואה על האיגרת הקצרה ל-2 שנים הוסיפה כ-5 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.18%, בעוד התשואה על אגרת החוב ל-30 שנה טיפסה ב-8 נקודות בסיס לרמה של 4.98%.

תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ישראל נסחרו אמש במגמה מעורבת. התשואה על האיגרת ל-10 שנים נותרה ללא שינוי, בעוד התשואה על האיגרת הקצרה ל-2 שנים הוסיפה כנקודת בסיס אחת ונסחרה סביב 3.2%. מנגד, בחלק הארוך של העקום, התשואה על האיגרת ל-30 שנה ירדה ב-נקודת בסיס אחת לרמה של 4.3%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המטבעות המקומי, השקל רשם היחלשות אל מול המטבע האמריקאי. הדולר טיפס בכ-0.28% ושערו היציג נקבע סביב רמה של 2.984 שקלים. התחזקות הדולר בארץ תואמת את המגמה העולמית, כאשר מדד הדולר (DXY) עלה ב-0.2% לרמה של 101.4 נקודות - רמת שיא של למעלה משנה עבור המטבע האמריקאי מול סל המטבעות המרכזיים בעולם. הבוקר הוא יורד ב-0.1%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט פתחו את המחצית השנייה של 2026 ברצף ירידות חריף, בהמשך ישיר לטלטלה שחווה הסקטור בחודש החולף. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט משילים כעת כ-1% ונסחרים סביב 70.87 דולר לחבית, זאת לאחר קריסה של 21% שרשם החוזה במהלך יוני, הנפילה החודשית החדה ביותר שלו מאז פרוץ מגפת הקורונה במרץ 2020. על פי נתוני LSEG, מחיר הברנט צנח בכמעט 40% ברבעון החולף, בביצועים הרבעוניים הגרועים ביותר של המדד מאז 2020. במקביל, החוזים על הנפט האמריקאי (WTI) יורדים הבוקר ב-1.1% לרמה של 67.87 דולר לחבית, לאחר שבחודש יוני מחקו יותר מ-20% מערכם, החודש הגרוע ביותר שלהם מאז שלהי 2021.

הטריגר המרכזי ללחץ המכירות הנוכחי הוא האופטימיות הדיפלומטית שמפזר הבית הלבן. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר לכתבים כי השיחות עם איראן בקטאר "מתקדמות היטב". משלחת אמריקאית, הכוללת את ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נחתה בדוחה לצורך ניהול משא ומתן עקיף מול נציגים איראנים באמצעות מתווכים קטארים, זאת לאחר שבטהראן הבהירו כי נציגיהם לא ישבו ישירות באותו החדר עם המשלחת האמריקאית.

המשא ומתן הנוכחי בדוחה קריטי במיוחד, שכן הוא מגיע לאחר שסוף שבוע היה אלים ואיים למוטט לחלוטין את הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות ב-17 ביוני. למרות הדיווחים של כלי התקשורת הממלכתיים באיראן על ספינת מכולות זרה שעלתה על שרטון במצר הורמוז (לאחר שלטענתם הפליגה בנתיב לא מאושר), האנליסטים בשוק שומרים על קור רוח ומזהים חזרה לשגרה באזור שדרכו עובר כ-20% מאספקת הנפט העולמית.

בסקירת מחקר מיוחדת שפרסמו אסטרטגי המאקרו של בנק ING, וורן פטרסון ואווה מנת'י, הם מסבירים כי השוק מעדיף להסתכל על תמונת המצב ארוכת הטווח ולא על החרפות זמניות: "שוק הנפט ממשיך להפגין גישה אופטימית לגבי התאוששות שרשרת האספקה במזרח התיכון, למרות חילופי המהלומות האחרונים בין ארה"ב לאיראן".

פטרסון ומנת'י מצביעים על נתונים בשטח המראים כי חברות הספנות מפסיקות לפחד: "אמנם תנועת המכליות במצר הורמוז האסטרטגי עדיין נראית מוגבלת, אך תחת פני השטח נרשמה עלייה קלה בתנועת המכליות הנכנסות, מה שמצביע על כך שבעלי הספינות מקבלים ביטחון מחודש להניע כלי שיט אל תוך המפרץ הפרסי".

האנליסטים של ING מסכמים ומזהירים כי החזרה של המכליות לנתיבי המים היא מבין החדשות הרעות ביותר עבור מי שמצפה לזינוק במחירים: "אם מגמת החזרה של המכליות תאיץ, היא תהווה רוח נגדית ברורה, ואולי אף אתגר ישיר, להערכה המקורית שלנו לפיה מחירי הנפט צריכים לעלות מהרמות הנוכחיות" .

4. מאקרו

היום בשעה 15:30 יפורסם דוח התעסוקה הממשלתי לחודש יוני (הוקדם ביום בשל חופשת ה-4 ביולי). הדוח יספק הצצה לשאלה האם הכלכלה האמריקאית אכן מתקררת.

לפי קונזנזוס התחזיות, הדוח צפוי להציג תמונה מעורבת בשוק העבודה האמריקאי. המגזר הלא-חקלאי צפוי להוסיף 114-115 אלף משרות בלבד, האטה דרמטית לעומת 172 אלף המשרות שנוספו בחודש הקודם. מנגד, שיעור האבטלה צפוי להיוותר יציב ברמה נמוכה היסטורית של 4.3% זה החודש הרביעי ברציפות, בעוד שקצב גידול השכר השנתי צפוי לעמוד על 3.5%, נתון הקרוב לרמות שלפני המגפה שאינו מעורר דאגה מיידית מלחצים אינפלציוניים.

בשוק תוהים האם נתוני האביב החזקים (ממוצע של 188 אלף משרות במרץ-מאי) היו תוצאה של גורמים זמניים כמו מזג אוויר נוח וגיוסים סביב משחקי המונדיאל, והאם אנו פותחים כעת את "רגיעת הקיץ" המוכרת משנים קודמות.

נתוני המאקרו המתוחים הללו נוחתים על שולחנו של יו"ר הפד הטרי, קווין וורש, שמחליף רשמית דיסקט. בנאום שנשא בפורום ה-ECB בפורטוגל, שלח וורש מסר חריף למשקיעים: "תפסיקו לחפש מהבנק המרכזי רמזים על הריבית, ותתחילו להסתכל על הנתונים הריאליים בשטח".

וורש, שמוביל קו ניצי ותקיף מאז כניסתו לתפקיד במאי, מבהיר כי יעד העל שלו הוא ריסון האינפלציה, שחורגת כבר 5 שנים מיעד ה-2%, במיוחד על רקע המתיחות מול איראן שהקפיצה את מחירי הנפט. כשנשאל על לחצים פוליטיים מצד הנשיא טראמפ להורדת ריבית, השיב בנחרצות: "אנחנו נהיה בנק מרכזי עצמאי לחלוטין בעת הזו".

נקודת האור של וורש לטווח הארוך היא מהפכת ה-AI. לדבריו, הבום בהשקעות התשתית אמנם מייצר לחץ מחירים בטווח הקצר, אך יוביל לזינוק בפריון העבודה וישמש כגורם מרסן אינפלציה בהמשך. בשורה התחתונה, רק הפתעה כלפי מעלה כמו - נתון של 150,000 משרות חדשות או יותר, עשויה להדאיג את הפד מספיק כדי לשקול העלאת ריבית בפגישתו החודש. עבור כל נתון נמוך מזה, קונזנזוס האנליסטים מעריך כי הפדרל ריזרב יותיר את הריבית ללא שינוי.

בבנק אוף אמריקה מציגים קו ניצי יחסית לקראת פרסום הדוח, וחוזים תוספת איתנה של 110 אלף משרות המסתמכת על נתוני תביעות האבטלה הנמוכים ודוח ה-ADP. כלכלני הבנק מעריכים כי נתון חזק נוסף עשוי לאלץ את הפד לפעול באגרסיביות רבה מכפי שהשוק מתמחר כעת, ואף לבצע שלוש העלאות ריבית במהלך שנת 2026. באנליזה שפרסמו הם הסבירו כי "סיכוני הדאונסייד בשוק העבודה, שהובילו להורדות הריבית בשנה שעברה, לא התממשו. בשילוב עם אינפלציה דביקה, הדבר מחזק את העילה להפוך את כיוון המדיניות ולבטל את אותן הפחתות". עם זאת, בבנק מסמנים גם סיכון מסוים לתחזית ומציינים כי "הזינוק של מאי במגזרי הפנאי והאירוח עשוי היה להיות מתודלק מתזמון יום הזיכרון האמריקאי, ואם זה המצב, יוני עשוי להציג תיקון כלפי מטה" .

5. תחזית

סקטור מניות החלל והביטחון ספג טלטלה בחודש החולף, אך בוול סטריט מעריכים כי גל הירידות האחרון יצר חלון הזדמנויות אטרקטיבי במיוחד. בסקירה שפרסם השבוע בנק ההשקעות וודבוש, השיקו האנליסטים סיקור חיובי חריג לסקטור. "אנו מאמינים כי עיוות השוק הנוכחי מסמן את נקודת הכניסה המשתלמת ביותר לענף מזה דור", קבעו האנליסטים הבכירים דניאל אייבס וסם ברנדייס במכתב למשקיעים.

להערכת וודבוש, הלחץ שנוצר על המניות נובע מרוטציה רוחבית של משקיעים וחששות פוליטיים זמניים מתקציב הפנטגון, בעוד שמנועי הצמיחה הריאליים, ובראשם הביקוש הגואה למערכות נשק אוטונומיות (כמו פרויקט ה-"Golden Dome" האמריקאי), מבודדים כמעט לחלוטין מוושינגטון.

התחזית האופטימית מגיעה לאחר שבחודש יוני נמחקו בין 20% ל-35% משווין של המובילות בסקטור, בהן פלאנט לאבס , וויאג'ר , קראטוס ואירו-ויירונמנט. בוודבוש ניצלו את הנפילות כדי להעניק המלצות "תשואת יתר" לכל החברות הללו, עם יעדי מחיר המשקפים פוטנציאל זינוק מפלצתי של בין 38% ל-66%.

עמוד השדרה של התחזית הזו נשען על יציבותם של החוזים הממשלתיים, המהווים למשל חמישית מהכנסותיה של ספייס אקס ולא פחות מ-82% מהכנסות פלאנט לאבס. רק השבוע העניקה נאס"א חוזי ענק חדשים בשווי מאות מיליוני דולרים למשימות ירח לחברות אינטואיטיב משינס ופיירפליי .

חלק נכבד מהסנטימנט השלילי מיוחס לתנודתיות הקיצונית של SpaceX מאז הנפקתה המדוברת ב-12 ביוני. החברה, שנסחרת סביב שווי שוק פנומנלי של כ-2 טריליון דולר, רחוקה כעת משיאיה ואיבדה עוד 6% במסחר האחרון, מה שעורר חששות מתמחור יתר בסקטור כולו.

קית' סניידר, אנליסט בכיר ב-CFRA המחזיק בהמלצת "מכירה" על החברה, הסביר את ההתפכחות של השוק: "ההנפקה הציפה אל פני השטח את התמחורים הגבוהים של חברות החלל. בעוד שהצמיחה שם, אנשים מתחילים להבין שייקח יותר זמן משחשבנו כדי שהתעשייה הזו באמת תמריא" .

עם זאת, רוב וול סטריט רואה בנסיגה הזדמנות איסוף. בחברת המחקר Zephirin אישררו השבוע מחיר יעד של 310 דולר ל-SpaceX (אפסייד של 93%) וציינו: "אנו מאמינים כי התיקון שלאחר ה-IPO משקף נורמליזציה בריאה של הציפיות בשוק ולא התדרדרות בפונדמנטלס של החברה" .

דניאל אייבס מוודבוש, שהציב לחברה מחיר יעד של 190 דולר, סיכם בנימה אופטימית וציין כי SpaceX היא "אחד הנכסים המבודלים ביותר בסקטור הטכנולוגיה, והיא ממוצבת היטב להפוך לענקית תשתית בזכות הפלטפורמה הוורטיקלית שלה, המשלבת קישוריות, יכולות שיגור ותשתיות מחשוב מתקדמות ל-AI".