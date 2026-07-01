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הבנק הבינלאומי

יתרון לקוטן: הבנק שיקבל סוכרייה חריגה ממשרד האוצר

בעוד לאומי, הפועלים, מזרחי ודיסקונט יישארו מחוץ לרפורמת "חשבון ההשקעה" של משרד האוצר בשל "הגנת ינוקא", הבנק הבינלאומי הוחרג ויוכל להצטרף כבר מהשלב הראשון • בליבת הרפורמה: ריכוז שורת מוצרי חיסכון והשקעה תחת פלטפורמה אחת תוך השוואת הטבות המס עליהם

אסף זגריזק 19:33
סניף הבנק הבינלאומי / צילום: אייל טואג
סניף הבנק הבינלאומי / צילום: אייל טואג

רפורמת מוצרי החיסכון של משרד האוצר החריגה בשלב ראשון את הבנקים הגדולים. ועדת הארביטראז' הגדירה את המהלך "הגנת ינוקא" לשלוש שנים, שבהן אמורים הגופים האחרים, בנקים קטנים ובתי ההשקעות, לבסס עצמם בשוק. זאת בשעה שלאומי, הפועלים, מזרחי ודיסקונט יתחממו על הקווים, ולא יכללו בחשבון ההשקעה שירכז את קופות הגמל להשקעה, פוליסות החיסכון וקרנות הנאמנות בפלטפורמה אחת.

היוצא מן הכלל הוא הבינלאומי, שיוכל ליטול חלק ברפורמה המתוכננת. הבנק, שבשליטת בינו צדיק, זכה לסוכרייה ממשרד האוצר, שמאפשרת לו להגדיל את נתח הלקוחות בהיעדר מתחרים בנקאיים חזקים.

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זאת, למרות שבאופן מסורתי ולאורך שנים בבנק ישראל ובפיקוח על הבנקים חילקו את המערכת הבנקאית לחמישה בנקים גדולים מול כל השאר. גם מדד הבנקים של הבורסה כולל את כל החמישה.

איך זכה הבנק בינלאומי להחרגה? הסיבה טמונה בין השאר בצמיחה המהירה של בתי ההשקעות וחברות הביטוח. הפניקס נסחרת היום בתל אביב בשווי של 41.5 מיליארד שקל, לעומת שווי של 21.1 מיליארד שקל שבו נסחר הבנק הבינלאומי.

הפניקס מחזיקה בבית ההשקעות אקסלנס, "חבר בורסה שאינו בנק", שיוכל לשווק חשבון השקעות. גם חברות הביטוח הראל ומנורה שוות היום בבורסה יותר מהבנק החמישי. ממילא, לא ניתן היה להסביר "החרגת ינוקא" שתשאיר את הבינלאומי בחוץ, ובבנק יוכלו לנצל את היתרון בלהיות "קטנים".