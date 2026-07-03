אירופה בשיא; הדולר בשפל של שבועים, הזהב מתחזק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:20

המסחר בשוקי המניות בעולם מתנהל במגמה מעורבת.

באירופה נפתח המסחר בעליות, אך בהמשך התמתנה המגמה והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי נסחר כמעט ללא שינוי בשעות הבוקר בלונדון, אך עדיין בדרכו להשלים עלייה שבועית של כ-2% - השבוע הרביעי ברציפות של עליות. במקביל, הדולר נחלש לשפל של שבועיים והזהב המשיך להתחזק.

בולטות לטובה באירופה מניות הטכנולוגיה וחברות השירותים (Utilities), שמובילות את מדד סטוקס 600 לעבר נעילת שיא שנייה ברציפות.

בבורסות באירופה - פרנקפורט עולה ב-0.4%, פריז ללא שינוי ולונדון יורדת מעט.

החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עולים ב-1.1% במסחר שהתנהל בזמן שחג העצמאות בארה"ב השאיר את השווקים סגורים. בדרום קוריאה התאוששו מניות ענקיות הזיכרונות SK Hynix ו- Samsung Electronics , וסייעו להוביל לעלייה של כ-2% במדדי אסיה.

העליות של יום שישי משקפות תפנית נוספת בתקופה של מסחר תנודתי, כאשר המשקיעים מנסים להעריך האם הראלי החזק שנרשם ברבעון השני, בהובלת מניות הבינה המלאכותית, הרחיק לכת מדי. לאחר התאוששות המניות בעקבות יומיים של ירידות חדות ביצרניות השבבים, עיני השוק נשואות כעת לעונת הדוחות הקרובה, שתספק אינדיקציה האם ההשקעות האדירות בתשתיות בינה מלאכותית מתחילות להיתרגם לרווחים ממשיים.

מחיר הזהב עולה כעת ב-1.6%, ומעמיד את המתכת בדרך לרווח השבועי הראשון שלה מזה חמישה שבועות, זאת לאחר שהייתה נתונה תחת לחץ מתמשך השנה. לפי שעה, נסחר הזהב ברמה של כ-4,194 דולר לאונקיה. מחירי הזהב ירדו השנה, והרבעון שהסתיים בחודש יוני היה הגרוע ביותר שלו מזה 13 שנים. הוא עדיין נסחרת בדיסקאונט של כ-22% משיא כל הזמנים של מעל 5,300 דולר שנרשם בינואר.

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר בשל חגיגות יום העצמאות האמריקאי.

אתמול נרשמה שוב רוטציה בוול סטריט - כסף שעבר בין מניות השבבים ומניות הטכנולוגיה (SOXX ו-XLK ) אל סקטורים אחרים כגון סקטור הבריאות (XLV ) והצריכה (XLP ). הרוטציה באה לידי ביטוי גם במדד ה-S&P 500 במשקל שווה שעולה (RSP ), מדד S&P 500 ירד ב-0.2%. נאסד"ק ירד בכ-1.5% אבל הדאו ג'ונס עלה ב-0.9% לשיא חדש.

שני דברים השפיעו על השוק: ראשית דוח התעסוקה שהתפרסם אתמול. לפי הדוח, המשק האמריקאי הוסיף ביוני 57 אלף משרות בלבד, הרבה מתחת לציפיות שעמדו על 113 אלף. שיעור האבטלה עמד על 4.2%, מעט טוב מהתחזית ל-4.3%. לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, קרא למשקיעים להתמקד בנתונים הכלכליים כדי להעריך את מסלול הריבית, ולא להסתמך על רמזים מצד הבנק המרכזי.

לאחר סדרת נתונים מעורבת שפורסמה השבוע, החולשה בשוק העבודה צפויה לחזק את ההערכות כי הפד יפחית את הריבית בהמשך השנה, שכן היא מעידה על התמתנות בפעילות הכלכלית ומפחיתה את הצורך במדיניות מוניטרית מרסנת.

הסיבה השנייה היא דיווחים שמגבירים את החששות בקרב המשקיעים מפני שינוי עתידי במפת הביקושים בענף השבבים.

מניית אפל זינקה לאחר שפורסם שהיא בוחנת אפשרות לרכוש חלק משבבי הזיכרון שלה מיצרנית הסינית CXMT, מה שמייצר תגובת שוק הפוכה.

מניות יצרניות שבבי הזיכרון נתפסות כמועמדות לפגיעה במקרה שאפל תעביר חלק מהביקושים לספקים אחרים. מיקרון למשל נהנית מחשיפה משמעותית לשוק המובייל והמחשבים האישיים, כך שכל חשש ל"דליפה" של לקוח מרכזי כמו אפל משפיע מיד על המניה.

סיבה נוספת לדאגה היא הדיווח שלפיו חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק מנהלת מגעים עם סמסונג, במטרה להפוך אותה לשותפת הייצור של שבב בינה מלאכותית ייעודי שהחברה מפתחת.

לפי הדיווח, התוכנית עדיין נמצאת בשלב מוקדם, ואנתרופיק טרם השלימה את ההחלטות בנוגע למפרט הטכני של השבב. עם זאת, עצם האפשרות שהחברה תפתח שבב משלה נתפסה בשוק כסימן לכך שחברות AI גדולות ממשיכות לשאוף להפחית את התלות בספקי שבבים קיימים ולפתח פתרונות מותאמים אישית.

בתוך כך, קרן הסל Roundhill Memory ETF (DRAM ), העוקבת אחר חברות בתחום שבבי הזיכרון, סיימה את השבוע בירידה של כמעט 15%. זהו השבוע הכי גרוע של הקרן. הקרן, שהושקה בתחילת הרבעון השני בדיוק עם תחילת הראלי במניות הזיכרון, כמעט שילשה את שווייה בין תחילת אפריל לסוף יוני, כך שהירידות האחרונות משקפות גם מימוש רווחים לאחר העליות החדות.

טסלה נפלה למרות שדיווחה על מסירות של 480,126 כלי רכב ברחבי העולם ברבעון השני, גם זה נתון שהכה בפער משמעותי את תחזיות האנליסטים, שעמדו בממוצע על כ-396 אלף מסירות בלבד.

בהראל פיננסים מונים שתי סיבות מרכזיות: האחת היא קלאסיקה של "קנה בשמועה, מכור בידיעה": המניה קפצה יותר מ-8% רק לפני שלושה ימים. המשקיעים ניצלו את נתוני המסירות המצוינים כדי "לנעול" רווחים ולממש פוזיציות. הסיבה השנייה היא כנראה קפיצה דרמטית בהוצאות ההון, כמובן שגם העובדה שמייקל ברי ("ביג שורט") פתח פוזיציית שורט על המניה הכבידה.

במקביל, עונת הדוחות לרבעון השני החלה. בשבוע הבא צפויים להתפרסם הדוחות של חברת האופנה והביגוד לוי שטראוס (בעלת המותג Levi's), חברת המזון והמשקאות פפסיקו וחברת התעופה דלתא איירליינס.