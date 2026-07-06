1 פרסום לעצלנים: מה עומד מאחורי הקמפיין החדש של תמיר מנדובסקי

בחודשים האחרונים משתרשת מגמה של שלטי חוצות מסוג קצת שונה, שלא בהכרח מפרסמים מותגי צריכה גדולים. אחד מהם נתלה במיקום אסטרטגי על אחד מבנייני הבורסה ברמת גן, והוא מורכב למעשה משני שלטי ענק.

על הראשון כתוב "בלי להסתבך, ובלי להתלכלך - כל אחד יכול לחסוך ולהשקיע בפשטות", ועל השני - "אפשר לחסוך 1,000,000 שקל". בשלטים מופיעות גם דמויות עצלן מצוירות, המזוהות עם הספר וקהילת "השקעות לעצלנים" של משפיען הפיננסים תמיר מנדובסקי.

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"יום אחד ישבתי לאכול צהרים סמוך למקום העבודה שלי בבורסה ברמת גן, ושמעתי בשולחן לידי כמה אנשים שמדברים על המסרים האגרסיביים שעוטפים אותנו בכל מקום", מספר מנדובסקי בשיחה עם גלובס.

"חשבתי לעצמי, כמה הציבור מאס בלכלוך ותוקפנות, ועלה לי רעיון לעשות קמפיין שנראה בדיוק כמו קמפיין הכפשה קלאסי, אבל עם טוויסט - שיראה לציבור שאפשר עם אותו הכסף ואותן האנרגיות בדיוק, לעשות דברים חיוביים שבונים את העתיד שלכם, ולא כאלו שהורסים יומיום או עתיד של אחר".

מנדובסקי החליט להתמקד בשלט אחד בלבד, לתקופה של שבועיים. על פי הערכות, עלות שלט כזה עומדת על 90 אלף שקל. "בחרתי במיקום הזה, בכניסה לבורסה ברמת גן משתי סיבות", הוא אומר. "גם כי זה סמלי - המקום שבו קיבלתי את התובנה - וגם כי זה מקום ששייך בדיוק לפלח האוכלוסייה שאליה פונה קהילת 'השקעות לעצלנים': קרייריסטים שמרוויחים לא רע בשנות ה-20 עד ה-50 לחייהם".

על התחרות שקמה לו בתחום החינוך הפיננסי, אומר מנדובסקי כי "השוק הזה לא היה קיים עד לפני חמש שנים, ולשמחתי צמחו המון יזמים חדשים שרואים את העבודה הרבה, ומצטרפים למאמץ. כמובן שבמצב של 'עודף ידע', הצרכן צריך לפתח פילטרים משל עצמו, ולהבין את האינטרסים העסקיים של מי שמציעים לו חינוך פיננסי. גם אני עסק, אבל חשוב לזכור שמי שמציעים 'חינוך פיננסי' בחינם - זה אומר שהלקוח עצמו הוא המוצר".

2 "מקס סטוק? אנחנו לא מפחדים מתחרות"

קבוצת פוקס משיקה השבוע בראשון לציון את החנות השביעית של רשת הסטוקים ג'מבו יוון, הראשונה שלה במרכז הארץ, והיא תהיה פתוחה גם בשבתות. היקף ההשקעה עומד על 20 מיליון שקל, והצפי, לפי מנכ"ל הרשת דודי כהן, הוא ל-6,000-10,000 מבקרים ביום. בשבוע הבא תיפתח החנות השמינית, באזור התעשייה תלפיות שבירושלים.

הסניף החדש של רשת הסטוק מתפרס על פני 7,000 מ"ר, והוא כולל מגוון רחב מאוד של קטגוריות עם עשרות עד מאות מוצרים בכל קטגוריה. בסך הכול מדובר ב-30 אלף פריטים שונים ("לקח לנו חודשיים לסדר את החנות", אומר כהן), כאשר מדי חודש צפויים להתחלף 600 פריטים. מעל 50% מהמגוון מיועדים לילדים.

צילום: באדיבות ג'מבו יוון

הסניף החדש נפתח במרחק קצר מסניף הדגל של המתחרה מקס סטוק. על כך אומר כהן, "אנחנו לא מפחדים מתחרות. אנחנו לא דומים להם במגוון, בהשקעה, ברמת האיכות וברמת המחיר. לחברת האם שלנו יש מחזור מכירות של 6 מיליארד שקל, זה יותר מסופרמרקטים בישראל. לכן יש לנו עוצמה של מגוון - אנחנו עובדים על מאסה, ויכולים להרשות לעצמנו מחירים כאלה נמוכים. יבואנים אחרים לא מגיעים למחירים האלה. מעל 70% מהמוצרים ברשת הם יווניים, והיתר השלמות, למשל בגלל הנושא של כשרויות" (הרשת מוכרת מעט מוצרי מזון).

בעוד כחצי שנה תפתח פוקס גם חנות ראשונה של הרשת בקנדה. על כך אומר כהן כי "היוונים דומים לנו הישראלים - פילוח הקטגוריות דומה, מזג האוויר דומה וגם המוצרים המצליחים. בקנדה יהיה לנו יותר קשה, אבל אנחנו מכירים את הקנדים, את הלוגיסטיקה ומה צריך כדי לנצח".

על האתגרים שלו אומר כהן כי "קשה למלא את החנות כל יום מחדש, צריך הרבה עובדים, ונערכנו לזה. חצי מהפריטים עולים פחות מ-5 שקלים, אז צריך למכור סל גדול בשביל להרוויח, אבל אני לא דואג".

3 פרסום

אחד מכוכבי ההייטק של השנים האחרונות הוא חייזר אדום שגוער בבני האדם, ולמעשה בז להם, ובכל זאת זוכה למאות אלפי עוקבים. כעת מגיע ברקוני גם לעולם הרכב, עם קמפיין טלוויזיה ראשון עבור המותג הסיני Geely (באמצעות משרד הפרסום פרסמן ברוך). היקף ההשקעה מוערך ב-2.5 מיליון שקל.

בלב הקמפיין עומד אחד המאפיינים המזוהים ביותר עם ברקוני: הוא לא מסוגל לשקר. הסרט החדש לוקח את השפה הישירה וחסרת הפילטרים שלו, ומביא אותה לסיטואציה של קבלת החלטות על רכישת רכב.

ברקוני / צילום: Geely

המהלך השיווקי החל בסרטון שעלה בפלטפורמות של ברקוני, שבו קרא לחברות ולמותגים במשק לפנות אליו על מנת שישמש עבורן כפרזנטור. בימים שלאחר מכן פורסמו בעיתונות המודפסת מודעות מטעמו של ברקוני, ללא חשיפת המותג שעומד מאחורי המהלך. כעת מגיע תור הקמפיין, שיעלה גם בשילוט חוצות ובדיגיטל, בהובלת אשת השיווק והאסטרטגיה גלי שטרית.

לדברי רונן יבלון, מנכ״ל Geely בישראל, "החיבור בינינו לבין ברקוני טבעי. ברקוני לא יודע לשקר, ואנחנו מציעים לצרכן הישראלי מותג מוביל ונחשק שלא צריך לבלף כדי לשווק. הבחירה בברקוני נולדה מהרצון לספר את הסיפור של Geely בשפה אחרת, חכמה, משעשעת וישירה. בעולם רכב עמוס בנתונים, השוואות והבטחות, אנחנו מזמינים את הצרכן לעצור רגע, ולהבין שכאשר מסתכלים על התמונה המלאה, It Better Be Geely".

4 מינויים חדשים

אבי ענבר מונה למנכ"ל חברת החיתום איפקס הנפקות שבראשות אהרון סמרה. בתפקידו האחרון כיהן כמנהל בנקאות להשקעות בחברה, וכעת יחליף את אסף דגן, שכיהן כמנכ"ל שש שנים. בין ההנפקות הראשוניות לציבור (IPO) שבהן שימשה איפקס הנפקות כמנהל וכחתם בשנה החולפת נמנות אורבניקה, דלק נכסים, סונול נדלן ויוניברסל.

אבי ענבר / צילום: אריק סולטן

יואב הר אבן, מנכ"ל רפאל לשעבר, מצטרף לדירקטוריון חברת האוטו-טק אינוויז.

נועה אריאל מונתה לסמנכ"לית השיווק של קבוצת רנואר. קודם לכן כיהנה כסמנכ"לית לקוחות במשרד הפרסום פרסמן ברוך.