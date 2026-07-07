דרמה בצרפת: לה-פן תוכל תיאורטית להתמודד לנשיאות בשנה הבאה

מרין לה פן, מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי" מהימין הצרפתי, תוכל ככל הנראה להתמודד על נשיאות צרפת בבחירות שיתקיימו באפריל הקרוב; כך משתמע מהחלטת בית משפט לערעורים שניתנה הבוקר בפאריס, שאישרה את הרשעתה אך קיצרה את תקופת הקלון שנגזרה עליה.

לה פן (57) הורשעה במרץ 2025 בעבירות שחיתות ומעילה בכספי הציבור, עירערה על ההרשעה, וכעת רשמה ניצחון במישור הפוליטי כאשר בית המשפט החליט לאשר את ההרשעה אך שינה את גזר הדין באופן שיאפשר לה באופן תיאורטי לרוץ לנשיאות. עליה להחליט כעת אם עצם ההרשעה והמאסר שנגזרו עליה מהווים נטל אלקטורלי, שעשוי לגרום לה להפסיד, או שתחליט להתמודד.

● מנהיג מערבי ראשון בדמשק: נשיא צרפת מקרון מבקר בסוריה

● מקרון הרחיק ישראלים מתערוכה ביטחונית אך וייטנאם התעקשה לפגוש אותם

בית המשפט לערעורים של פריז הרשיע את לה פן בעבירות שחיתות ומרמה, אך גזר עליה "רק" שלוש שנות מאסר (שתיים מהן על תנאי) ותקופת קלון של 45 חודשים (מהם 30 על תנאי). 15 חודשי הקלון שנגזרו עליה, בהם אסור עליה לרוץ לתפקיד ציבורי, תקפים למעשה רק עד אוגוסט הנוכחי, כך שהיא תוכל באופן תיאורטי להתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות צרפת (הסיבוב הראשון יתקיים באפריל).

את שנת המאסר שנגזרה עליה היא יכולה להמיר בשהות בבית עם אזיק אלקטרוני וכן לפי הערכות לקצר לחצי שנה. לפני הפסיקה אמרה לה-פן כי היא "אינה מתכוונת לנהל קמפיין לנשיאות עם אזיק אלקטרוני", כאשר היא תידרש לקבל אישור ללכת לעצרות בחירות. כעת, מול האפשרות שגזר הדין יקוצר, ישנה אפשרות היפותטית שבה תהיה בבית בחצי השנה הקרובה, אך לאחר מכן תתחיל בקמפיין לנשיאות.

על לה פן להכריע כעת, אחרי שלוש פעמים בהן רצה לנשיאות צרפת ונכשלה, אם להתמודד בעצמה בבחירות הקרובות - שבהן היא המועמדת המובילה לניצחון - או לאפשר לז'ורדן ברדלה (30) לרוץ לנשיאות. "אני אתמוך בו בכל כוחי", אמרה לפני ההכרעה כשנשאלה אם תפנה לו את המקום במקרה שבית המשפט יאסור עליה לרוץ לתפקיד ציבורי. ברדלה נחשב לגורם פרו-ישראלי.

לה-פן ובכירים אחרים במפלגה (שנקראה בעבר החזית הלאומית) הורשעו במרץ 2025 בכך שמעלו בכספי האיחוד האירופי, על-ידי כך שהשתמשו בכסף ציבורי שנועד לפעילות של המפלגה לטובת מימון פעילות פוליטית בצרפת, קמפיינים מקומיים ועוד. מדובר בתקציבים בסך של יותר מ-4 מיליון אירו, שכללו גם משכורת למנהלת הלשכה האישית של לה-פן. המשפט כלל עדויות רבות, כולל למעורבותה האישית של לה-פן במעשים, והציג את הנעשה מאחורי הקלעים של המפלגה בשנים בהן היתה ב"מדבר הפוליטי", לא פופולרית כמו היום, ונאלצה להילחם על קיומה בעזרת העלמות כספים והלוואות מגורמים מפוקפקים.

השופטים גזרו במרץ 2025 על לה-פן ארבע שנות מאסר (שתיים מהן על תנאי ושתיים עם אזיק אלקטרוני בלבד) וחמש שנות קלון, בהן אסור לה להתמודד על תפקיד ציבורי. היא הודיעה לאחר גזר הדין כי מדובר ברדיפה פוליטית, ובמיוחד יצאה נגד החלטה לגזור את הקלון "באופן מיידי" ולא בכפוף להליך הערעור. פרקליטיה הגישו ערעור במהירות האפשרית ובית משפט הבטיח לסיים את הדיונים בזמן כדי להכריע אם תוכל להתמודד בבחירות הקרובות.

לה פן צפויה להודיע הערב על מהלכיה הקרובים.

כאמור, לה פן כבר הודיעה מראש כי "תתמוך בכל מאודה" בברדלה, מטאור פוליטי שהוביל את המפלגה לניצחון מפתיע בבחירות לפרלמנט האירופי לפני כשנתיים. התוצאה של הבחירות היתה שנשיא צרפת עמנואל מקרון ניסה להשתמש בתוצאות המפתיעות כדי לגייס תמיכה במרכז ובשמאל, והכריז על בחירות פרלמנטריות. הוא ספג תבוסה בבחירות אלו, ומאז מתנהל כברווז צולע, עם ממשלות שנתונות לחסדי האופוזיציה ותקציב שעובר רק בכוח צו נשיאותי. מקרון פסל הליכה לבחירות לנשיאות, ואלה הבאות מתוכננות להתקיים בשני סבבים, הראשון שבהם באפריל 2027.

לה-פן הצליחה "למרכז" את המפלגה שלה, שהייתה רוויה במכחישי שואה, בפעילי ימין קיצוני ובגורמים לא-דמוקרטיים, ועל רקע האכזבה הרבתי מהפוליטיקה של עמנואל מקרון, השמרנים והסוציאליסטים, להפוך אותה לכוח הפוליטי המוביל בצרפת, לפי הסקרים האחרונים. מנגד, הפיצול שחווה הפוליטיקה הצרפתית וההיחלשות של המרכז הובילו להתחזקות גם של גוש השמאל, בראשות ז'אן לוק מלנשון. "האיחוד הלאומי" במתכונתה הנוכחית היא מפלגת ימין המתנגדת נחרצות להגירה, מטילה בספק את עתיד האיחוד האירופי, תומכת בצעדים לאומיים על חשבון החזון האירופי ומובילה קו כלכלי הכולל את הגדלת הפנסיות, העמקת הגירעון לטובת מאבק ביוקר המחייה ועוד. גם בנוגע לרוסיה, לה-פן ומפלגתה שינו עמדות, ומתמיכה בנשיא רוסיה ולדימיר פוטין עברו בשנים האחרונות לתמיכה בזכותה של אוקראינה להגן על עצמה. "בכל מקרה", אמרה לה-פן בראיון לפני המשפט, "הרעיונות של המפלגה ימשיכו להתקיים".