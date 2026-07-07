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צרפת

לה פן אחרי ההקלה בעונש: "אין תסריט שבו אני לא מועמדת לנשיאות צרפת"

מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי" מהימין הצרפתי מרין לה פן הודיעה כי היא  מתכוונת לערער על פסק הדין שגזר עליה שנת מאסר לבית הדין העליון של צרפת • לדבריה, בסופו של דבר "העם הצרפתי הוא שיחליט" אם הרשעתה בשחיתות תפגע בסיכוייה להפוך לנשיאת צרפת

אסף אוני 07.07.2026
מרין לה פן / צילום: ap, Harry Nakos
מרין לה פן / צילום: ap, Harry Nakos

מרין לה פן, מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי" מהימין הצרפתי, הודיעה הערב (ג') כי היא מתכוונת להתמודד בבחירות לנשיאות צרפת, ולערער במקביל על פסק הדין שגזר עליה שנת מאסר לבית הדין העליון של צרפת. אחרי שעות של אי-ודאות, לאחר שבית משפט לערעורים בפריז הפחית את עונש המאסר שנגזר עליה, וגם את תקופת הקלון שבה נאסר עליה לרוץ לתפקיד ציבורי, העניקה לה פן ראיון טלוויזיוני שבו הודיעה על כוונותיה.

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לה פן אמרה כי בניגוד לפסק הדין בערכאה הראשונה, שנכנס לתוקף באופן מיידי, פסק הדין שניתן היום על ידי בית המשפט לערעורים יכול להידחות על ידי הליך של ערעור, מה שהיא מתכוונת לעשות. לכן, הסבירה, היא אינה חייבת ללבוש אזיק אלקטרוני למשך שנה כפי שנגזר עליה היום, עד להתבררות הערעור.

היא אמרה כי היא ושותפיה חפים מפשע, וכי בסופו של דבר "העם הצרפתי הוא שיחליט" אם הרשעתה תפגע בסיכוייה להפוך לנשיאת צרפת. ערעור לבית המשפט העליון של צרפת יכול להתברר במהירות יחסית, לפי ההערכות. לה פן לא פירטה מה תעשה אם בית המשפט העליון לא ישנה את העונש שנגזר עליה, אך אמרה כי "אין יותר תסריט שבו אני לא מועמדת לנשיאות".

באופן פורמלי, בשל הפחתת תקופת הקלון שנגזרה עליה מחמש שנים בפועל ל-15 חודשים בפועל (ועוד 30 חודשים על תנאי), לה פן יכולה להתמודד בבחירות לנשיאות, שיתקיימו באפריל-מאי בשנה הבאה. תקופת הקלון שלה פגה בחודש הבא. אך היא עצמה אמרה כי אינה מעוניינת לרוץ לנשיאות כשהיא לובשת אזיק אלקטרוני, החלופה המקובלת בצרפת לשנת מאסר.

לה פן (57) הורשעה במרץ 2025 בעבירות שחיתות ומעילה בכספי הציבור, עירערה על ההרשעה, וכעת רשמה ניצחון במישור הפוליטי כאשר בית המשפט החליט לאשר את ההרשעה אך שינה את גזר הדין באופן שיאפשר לה לרוץ לנשיאות.

בית המשפט לערעורים של פריז הרשיע את לה פן בעבירות שחיתות ומרמה, אך גזר עליה "רק" שלוש שנות מאסר (שתיים מהן על תנאי) במקום ארבע שנות מאסר בערכאה הראשונה ותקופת קלון של 45 חודשים (מהם 30 על תנאי) במקום 60 חודשים בפועל באופן מיידי בערכאה הראשונה.

"מרכזה" את המפלגה

לה פן הצליחה "למרכז" את המפלגה שלה, שהייתה רוויה במכחישי שואה, בפעילי ימין קיצוני ובגורמים לא-דמוקרטיים, ועל רקע האכזבה הרבתי מהפוליטיקה של עמנואל מקרון, השמרנים והסוציאליסטים, להפוך אותה לכוח הפוליטי המוביל בצרפת, לפי הסקרים האחרונים. מנגד, הפיצול שחווה הפוליטיקה הצרפתית וההיחלשות של המרכז הובילו להתחזקות גם של גוש השמאל, בראשות ז'אן לוק מלנשון.

"האיחוד הלאומי" במתכונתה הנוכחית היא מפלגת ימין המתנגדת נחרצות להגירה, מטילה בספק את עתיד האיחוד האירופי, תומכת בצעדים לאומיים על חשבון החזון האירופי ומובילה קו כלכלי הכולל את הגדלת הפנסיות, העמקת הגירעון לטובת מאבק ביוקר המחייה ועוד. גם בנוגע לרוסיה, לה פן ומפלגתה שינו עמדות, ומתמיכה בנשיא רוסיה ולדימיר פוטין עברו בשנים האחרונות לתמיכה בזכותה של אוקראינה להגן על עצמה. "בכל מקרה", אמרה לה פן בראיון לפני המשפט, "הרעיונות של המפלגה ימשיכו להתקיים".

היא אמרה בראיון הערב כי מי שהיה אמור להחליף אותה אם לא הייתה יכולה לרוץ לנשיאות, ג'ורדן ברדלה, אינו מאוכזב מההחלטה, וכי השניים מובילים את המפלגה לעבר ניצחון בבחירות ו"שינוי פניה" של צרפת.