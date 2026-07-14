לאחר שסעיף היישומון החינמי ירד, הצעת חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי אושרה במהלך הלילה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת התקשורת. ההערכה היא שהצעת החוק תעלה היום (ג') לאישור סופי במליאה.

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ההצבעה התקיימה לאחר שאתמול (ב') אחר-הצהריים התקיים דיון בבג"ץ בעתירות שביקשו להקפיא את הליך החקיקה בטענה כי נפלו בו פגמים רבים, בין היתר לאחר שהצעת החוק הממשלתית קודמה ללא עמדה של היועצת המשפטית לממשלה. השופטים טרם נתנו החלטה, אך כמעט שאין תקדים לכך שבג"ץ יתערב בהליך חקיקה לפני שהוא מסתיים סופית, וכך גם התבטאו השופטים בדיון אתמול.

היישומון החינמי עליו דובר בהצעת החוק היה אמור להחליף את "עידן פלוס" ולרכז את ערוצי התקשורת המשודרים בישראל, אך הוא הורד מהחוק בלחץ הסיעות החרדיות.

במקביל לביטול הפעלת היישומון, הוחלט כי מערך "עידן פלוס" ימשיך לפעול, כאשר עלות תפעולו - בסך 25 מיליון שקל - תנוכה מתקציב תאגיד השידור הציבורי, זאת בנוסף לקיצוץ של 25 מיליון שקל נוספים מתקציב התאגיד לטובת הקמת המועצה החדשה, שתחליף את מועצת הרשות השנייה שצפויה להיסגר. לצד זאת, אושר תיקון המחיל את חובת העברת השידורים רק על הערוצים הוותיקים שכבר כפופים לחובה זו כיום, ומותיר ערוצים מסחריים אחרים במערך ללא חובה דומה.

חברי האופוזיציה הביעו ביקורת על הסרת סעיף היישומון, שהיה צפוי להביא תועלת רבה לציבור. לדברי ח"כ שלי טל מירון (יש עתיד), "סד הזמנים הקצר לא איפשר דיון מהותי על הסרת הסעיפים. היה ראוי לדבר על החלטת השר ולבדוק את הנושאים הכלכליים לעומקם. התיקונים נותנים תעדוף לערוצים מסוימים ולוקחים עוד 25 מיליון שקל מתאגיד השידור הציבורי מבלי להסביר מאיפה בדיוק בתקציב שלהם ינוכה הכסף, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה".

פגיעה בתקשורת החופשית?

בין הפגמים הנטענים בהליך החקיקה: הצעת חוק השידורים הונחה למרות קביעת הייעוץ המשפטי כי היא אינה בשלה לחקיקה, ללא השלמת עבודת המטה הנדרשת ובאמצעות הקמת ועדה מיוחדת שנועדה לנטרל התנגדויות.

היועץ המשפטי לוועדה, עו"ד פנחס גרוט, הבהיר במהלך הדיון: "הצבענו על מספר קשיים משפטיים לאורך הדרך, וגם בשלב האחרון של החזרת החוק לשולחן הוועדה, טענו שצריך לתת לסעיפים שעלו אתמול זמן לדיון מהותי. דנו ברוב הדברים. אנחנו סבורים שהיינו הוגנים עם כל חלקי סיעות הבית, למרות הטענות נגדנו משני צידי המתרס".

הצעת החוק, שעברה שינויים רבים, היא רפורמה ממשלתית רחבת-היקף שמבקשת להסדיר את שוק התקשורת בישראל. המטרה המוצהרת היא לפתוח את השוק לתחרות.

ההצעה כוללת בין היתר הקמת רשות שתחליף את גופי הרגולציה הקיימים. התקציב יעמוד על 25 מיליון שקל וינוכה מתקציב התאגיד ו"עידן פלוס". עוד כוללת ההצעה ביטול של איסור הבעלות הצולבת וביטול חובת ההפרדה המבנית בין בעל הערוץ לחברות החדשות, והבטחת השקעה בהפקות מקור ביצירה ישראלית, כאשר החברות הבינלאומית פטורות מהחובה.

הביקורת נגד החוק היא שהוא נועד לפגוע בתקשורת החופשית ולהגביל אותה, תוך מתן הטבות לערוצים 14 ו-i24NEWS. עוד נטען כי כי ביטול ההפרדה המבנית בין יצרני החדשות לגופי השידור נעשה ללא הצגת מנגנון שיגן על עצמאות יצרני החדשות מלחצים פוליטיים וכלכליים.