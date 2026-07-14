שני המבצעים שהצילו את השפל במכירת דירות בתל אביב במאי

מבצעי מכירות אינטנסיבים שיזמים ארגנו בתל אביב הקפיצו את נתוני מכירת הדירות החדשות בעיר במהלך חודש מאי 2026 - כך עולה מנתוני הכלכלן הראשי והלשכה המרכזית לססטיסטיקה שפורסמו היום (ג') במסגרת הסקירות החודשיות שלהם. עם זאת, השוק מוסיף להיות בשפל שמאפיין אותו מאז הרבעון השני של 2024, וכחמישית מכלל הדירות נמכרו בשלוש הערים הגדולות.

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בחודש מאי נמכרו כ-8,300 דירות חדשות ויד שנייה (בין הכלכלן הראשי והלמ"ס קיימים הבדלים קטנים בספירה). על-פי הכלכלן הראשי מדובר אומנם במספר גבוה ב-23% לעומת נתוני המכירות במאי שעבר, אך אז המדינה עמדה ערב מבצע "עם כלביא".

גם יחסית לאפריל המכירות היו גבוהות, הפעם ב-63%, אך באפריל נחגגו פסח ויום העצמאות, ובאופן מסורתי מדובר בחודש נמוך מבחינת נתוני מכירות. מאידך, החודש שלאחר החגים הללו רושם מספרים גבוהים יחסית, עקב תוספת עסקאות שנדחתה מאפריל. בהתחשב בכל הפרמטרים הללו, מאי 2026 צריך להיחשב כחודש חלש מאוד בשוק.

מבצעי מכירות בשני פרויקטים

אחד הדברים שבלטו בחודש מאי היה מבצעי מכירות בשני פרויקטים בתל אביב, אחד מהם בשדה דב והשני במסגרת התחדשות עירונית, שהקפיצו את מספר הדירות החדשות שנרכשו באזור תל אביב מ-150 במאי 2025 ל-481 במאי השנה. מדובר בכמות חודשית מרשימה ביותר, גם בהשוואה לימי השיא של לפני חמש שנים, אך נראה כי מדובר באירוע נקודתי, וממילא כאמור נתוני חודש מאי מוסיפים להיות חלשים.

תל אביב, שבה נרכשו בסך-הכול 1,137 דירות בחודשים מרץ-מאי השנה, הובילה את טבלת המכירות של דירות חדשות בערים. המבצעים שם היו כה אפקטיביים, שבעיר המדורגת שנייה במכירת דירות חדשות, ירושלים, נמכרו פחות ממחצית הדירות (539). אחריה הגיעו אשדוד (442) ואשקלון (410).

כשמדובר בדירות יד שנייה, ירושלים (שבה נמכרו בחודשים מרץ-מאי השנה 847 דירות) וחיפה (773 דירות) מובילות את הטבלה בסגמנט זה, לפני באר שבע (556) ותל אביב (434).

שלוש הערים הגדולות מובילות

כשמאחדים את הנתונים כדי לאמוד את גודל כלל שוק הדירות בערים, רואים ששלוש הערים הגדולות שולטות, שכן כמעט 20% מהדירות בחודשים מרץ-מאי נרכשו בהן: תל אביב הובילה בשלושת החודשים הללו עם מכירת 1,571 דירות - לפני ירושלים, שבה נמכרו בסך-הכול 1,386 דירות; וחיפה, שבה נמכרו 1,085 דירות. אחריהן הגיעו אשקלון עם 830 דירות; ובאר שבע, שבה נמכרו בתקופה האמורה 741 דירות. מדובר בדפוס ריכוזי למדי של שוק.

היצע הדירות שומר על יציבות עם כ-84 אלף דירות חדשות לא מכורות, מה שמראה שמתקיים איזון בין הנפקת היתרי בנייה לבין קצב מכירת דירות חדשות. ירושלים מוסיפה להוביל את היצע הדירות עם 10,368 דירות חדשות לא מכורות שמצויות בה. בתל אביב כמות הדירות הללו פחתה בכ-200 בעקבות המבצעים עליהם דיווחנו, אך עדיין יש בה כ-9,800 דירות לא מכורות. אחריה ברשימה נמצאת העיר בת ים עם יותר מ-5,000 דירות חדשות לא מכורות; וחיפה עם 4,300 דירות כאלה.