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סטארק פאוור

המרוץ לדאטה סנטרס של ה-AI: מגדל תשקיע 90 מיליון שקל בסטארק פאוור

חברת האנרגיה והתשתיות הצעירה של יוצאי נופר ואנלייט השלימה גיוס של 145 מיליון שקל, והכניסה את חברת הביטוח כבעלת עניין • מאז המיזוג לשלד לפני פחות מ-4 חודשים, גייסה סטארק כ-665 מיליון שקל מהמוסדיים לטובת הקמת חוות שרתים ותחנות כוח בארה"ב

חזי שטרנליכט 15:01
מייסדי סטארק פאוור. מימין לשמאל: צפריר יואלי, שחר גרשון ונדב טנא / צילום: תמונה פרטית
מייסדי סטארק פאוור. מימין לשמאל: צפריר יואלי, שחר גרשון ונדב טנא / צילום: תמונה פרטית

תחום האנרגיה המתחדשת ממשיך למשוך כסף גדול מצד הגופים המוסדיים בישראל. חברת סטארק פאוור שהוקמה ע"י בכירי נופר ואנלייט לשעבר, ופועלת בתחום פיתוח תשתיות אנרגיה ודאטה סנטרס בארה"ב, דיווחה כי חברת הביטוח מגדל הפכה לבעלת עניין בה באמצעות השקעה של כ-90 מיליון שקל, בגיוס שהיקפו נאמד בכ-145 מיליון שקל, והוא כולל גם את בעלי העניין הקיימים של החברה.

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סטארק פאוור, שנסחרה ערב הגיוס בשווי של כחצי מיליארד שקל, הוקמה לפני חודשים ספורים ע"י נדב טנא (יו"ר החברה), שחר גרשון וצפריר יואלי (המשמשים כסגניו). טנא וגרשון שימשו עד לפני כשנה כמנכ"לים משותפים בחברת נופר אנרג'י שבשליטת עופר ינאי, אותה ליוו מתחילת הדרך, אך בחודש יוני 2025 הודיעו על עזיבתם, ככל הידוע בשל חילוקי דעות עם ינאי. מיד לאחר מכן, מכרו השניים את מניותיהם בנופר לידי גופים מוסדיים תמורת כ־225 מיליון שקל.

בתחילת השנה, חברו טנא וגרשון ליואלי, יוצא אנלייט , מחברות האנרגיה הירוקה הבולטות בישראל, להקמתה של סטארק פאוור (בה מחזיקים כיום השלושה 40% מהמניות, בחלקים שווים). מאז הפיכתה לחברה ציבורית, לפני פחות מארבעה חודשים (באמצעות מיזוג לשלד בורסאי), השלימה סטארק גיוסי הון בהיקף כולל של כ-665 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות ואופציות, משורה של גופים מוסדיים מובילים, בהם הראל , הפניקס , מור גמל , קרנות הגידור אלפא ונוקד וכן ארקין קפיטל.

במקביל, השלימה סטארק פאוור את רכישת חברת SAGE - פלטפורמה אמריקאית לייזום ופיתוח פרויקטי דאטה סנטרס ותחנות כוח מבוססות גז טבעי במודל Co-Location (קו-לוקיישן, בניית חוות שרתים בסמוך לתחנת הכוח) בתמורה ל-50 מיליון דולר במזומן. החברה כוללת פורטפוליו מתקדם של פרויקטי דאטה סנטרס בהיקף של כ-5.55 ג'יגוואט IT לצד פיתוח תחנות כוח בגז טבעי במודל קו-לוקיישן בהיקף של כ-1.55 ג'יגוואט.

מיכאל אבידן, מנכ"ל סטארק פאוור, ציין כי "כניסתה של מגדל כבעלת עניין היא הבעת אמון משמעותית נוספת באסטרטגיה שלנו ובפוטנציאל ארוך הטווח של החברה. אנו פועלים באחד השווקים הצומחים והמשמעותיים בעולם כיום, שבו הביקוש לתשתיות אנרגיה ודאטה סנטרס מואץ בקצב חסר תקדים בהובלת מהפכת ה-AI. היתרון התחרותי כבר אינו נמדד רק ביכולת להשיג קרקע והיתרים, אלא גם ביכולת לשלב בין יכולות פיתוח להבנה בכל הנוגע לצרכי החשמל של דאטה סנטרס. כיום, מי שמסוגל לחבר בין שני התחומים הללו מחזיק ביתרון משמעותי בשוק".