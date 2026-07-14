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שוק ההון והשקעות פלאפון: מזכר הבנות לרכישת וויקום מובייל בכ-265 מיליון שקל
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בזק

פלאפון: מזכר הבנות לרכישת וויקום מובייל בכ-265 מיליון שקל

העסקה, אם תושלם, צפויה לחזק את פעילות הסלולר של הקבוצה • בבזק צופים חיסכון של כ-50 מיליון שקל בטווח הקצר ועד כ-100 מיליון שקל בטווח הארוך

שירות גלובס 19:24
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky

קבוצת בזק הודיעה כי חברת הבת פלאפון חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא מניותיה של חברת וויקום מובייל תמורת כ-265 מיליון שקל, לפי שווי פעילות (Enterprise Value) ובכפוף להתאמות שייקבעו בהסכם הסופי, אם ייחתם.

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בבזק מסבירים כי העסקה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה באמצעות השקעות בפעילותה. להערכת החברה, מימוש העסקה והסינרגיות הנלוות צפוי להניב חיסכון של כ-50 מיליון שקל בטווח הקצר, בעיקר בעלויות התפעול, וכ-100 מיליון שקל בטווח הבינוני-ארוך, בין היתר בזכות התייעלות בעלויות הרשת והתדרים.

מנכ''ל פלאפון, אילן סיגל / צילום: רמי זרנגר
 מנכ''ל פלאפון, אילן סיגל / צילום: רמי זרנגר

הצדדים קבעו תקופת בלעדיות של 60 יום, עם אפשרות להארכה ב-30 ימים נוספים, שבמהלכה ינסו לגבש הסכם רכישה מחייב. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לבדיקות נאותות, להצטרפות כלל בעלי המניות בוויקום לעסקה, לאישור הדירקטוריונים, וכן לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, בהם אישור רשות התחרות ומשרד התקשורת.

בזק הדגישה כי בשלב זה מדובר במזכר הבנות בלבד, וכי אין ודאות שהצדדים יחתמו על הסכם מחייב או שהעסקה תושלם.

נזכיר שפלאפון התמודדה על רכישת הוט מובייל, אך לבסוף הפסידה במרוץ לקבוצה של דלק ישראל, קרן קיסטון ולאומי פרטנרס.