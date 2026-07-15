בהסכמת הממשלה: בג"ץ ביטל את מינוי יהודה אליהו למנהל רמ"י

בג"ץ ביטל היום (ד') את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, לאחר שהממשלה ואליהו הסכימו להצעת השופטים. נקבע כי אליהו ישאר בתפקידו עד 22 ביולי, ולאחר מכן ימונה ממלא-מקום בהתאם להוראות החוק.

השופטים ציינו כי העתירות לא עוסקות בזהות ממלא-המקום, והוא ייקבע בהתאם להוראות הדין; וכי תוצאות ההליך הנוכחי לא שוללות את מינויו של אליהו לממלא-מקום.

● הסוף ל-12 מ"ר בפינוי-בינוי? העליון יכריע על הלכה חדשה, והיזמים בלחץ

● שני המבצעים שהצילו את השפל במכירת דירות בתל אביב במאי

השופטים יעל וילנר, עופר גרוסופף וחאלד כבוב כתבו כי "בשים לב להסכמת הצדדים (למעט אחת העותרות), בהינתן שאין מחלוקת ביחס לקיומה של זיקה ברמה גבוהה בין מר אליהו לבין שר האוצר, ולנוכח ההלכה שלפיה בהינתן זיקה כבענייננו, על המועמד בעל הזיקה להתאפיין בכישורים מיוחדים אשר מקנים לו 'יתרון ממשי רלוונטי' ביחס למועמדים האחרים - אנו נותנים תוקף של פסק דין להסדר".

לפי ההסכמות, ועדת האיתור תדון בשלושת המועמדים הסופיים, בהם אליהו, לאחר שיוחלפו שני חברי ועדה: מהרן פרוזנפר, הממונה על התקציבים באוצר, ופרופ' עדית סולברג, שהחברה אותה היא מנהלת (ובעלה הבעלים) מספקת שירותים למשרד הבינוי והשיכון. הוועדה תדון מחדש בשלושת המועמדים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, ולא בכל 14 המועמדים. הוועדה תהיה רשאית לראיין מועמדים נוספים.

השופטים ציינו כי העתירה לא עוסקת במילוי ממלא-מקום, כי אין בתוצאותיה לשלול את המינוי, וכי על הממשלה לפעול לפי הדין בעניין זה.

העותרים טענו כי יש לפסול את מינויו של אליהו נוכח קרבתו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר הממנה, ולאחר שנפלו לטענתם פגמים בעבודת ועדת האיתור, שנתנה עדיפות לאליהו. אליהו כיהן לפני המינוי כראש מינהל ההתיישבות במשרד הביטחון, ייסד את עמותת רגבים עם שר האוצר סמוטריץ' והיה מנכ"ל המועצה האזורית מטה בנימין.