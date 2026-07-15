שי מורג משיק חברת סייבר חדשה עם גיוס סיד של 60 מיליון דולר

חברת הסייבר הישראלית Oak הודיעה על השלמת גיוס סיד בהיקף של 60 מיליון דולר. החברה מפתחת פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לניהול זהויות והרשאות בארגונים, תחום שהפך למורכב יותר עם כניסתם של סוכני AI, חשבונות שירות ומערכות אוטומטיות לסביבות העבודה.

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את סבב הגיוס הובילו הקרנות אקסל, גריילוק ו־Charles River Ventures, בהשתתפות Hetz Ventures, AlphaDrive Ventures ומשקיעי אנג'ל. בחברה מסרו כי כספי הגיוס ישמשו להרחבת צוותי הפיתוח והבינה המלאכותית בישראל ולהמשך פיתוח הפלטפורמה. כיום, מעסיקה Oak כ-50 עובדים בישראל ובסן פרנסיסקו, ומגייסת עובדים נוספים למרכז הפיתוח בישראל.

Oak הוקמה בדצמבר 2025 על ידי יזם הסייבר שי מורג, המשמש כמנכ"ל, יחד עם טל מרום, המכהן כמנהל המוצר הראשי (CPO). מרום הוביל בעבר צוותי מוצר ב־Tenable ובסיילספורס. מורג נחשב ליזם סדרתי בתחום הסייבר, ולאורך שני העשורים האחרונים הקים שלוש חברות שנמכרו בעסקאות בהיקף מצטבר של כחצי מיליארד דולר: Integrity Project, שנרכשה על ידי מלאנוקס ב־2014, Secdo שנמכרה לפאלו אלטו נטוורקס ב2018, ו־Ermetic שנרכשה על ידי Tenable בשנת 2023. לאחר הרכישה שימש מורג כמנהל המוצר הראשי של Tenable.

תחום ניהול הזהויות וההרשאות עוסק בקביעה מי רשאי לגשת למערכות הארגון, לאיזה מידע הוא יכול להיחשף ואילו פעולות הוא רשאי לבצע. לדברי החברה, הפלטפורמה שפיתחה מתחברת למערכות ארגוניות בענן, ליישומי SaaS ולמערכות פנימיות, ומייצרת תמונה עדכנית של כלל הזהויות וההרשאות בארגון. כך, במקום להסתמך על רשימות הרשאות סטטיות, המערכת אוספת מידע מהמערכות השונות ומציגה אילו הרשאות קיימות, כיצד הן מנוצלות בפועל והיכן עלולים להיווצר סיכוני אבטחה. המטרה היא לאפשר לצוותי אבטחת המידע לזהות חריגות ולנהל את ההרשאות באופן רציף.

מורג מסר כי מערכות ניהול הזהויות הקיימות פותחו בתקופה שבה רוב המשתמשים היו עובדים אנושיים, בעוד שכיום ארגונים נדרשים לנהל גם שירותים אוטומטיים וסוכני AI. לדבריו, השינוי הזה מחייב גישה חדשה לניהול זהויות והרשאות. מרום הוסיף כי במהלך החודשים האחרונים, שוחחה החברה עם יותר ממאה מנהלי אבטחת מידע וניהול זהויות, שלדבריו הצביעו על קושי לקבל תמונה מלאה של ההרשאות בארגון ועל הצורך במערכת מרכזית שתאחד את המידע ממקורות שונים.