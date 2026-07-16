חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ובשווקי העולם יפתח היום בצל המתיחות המסלימה בין איראן לארה"ב. התקיפות האמריקאיות באיראן החריפו הלילה, ופגעו לראשונה מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי גם במטרות צפוניות יותר באזור טהרן.

● "וורן באפט האנגלי" משנה כיוון ומצטרף לנהירה למניות מומנטום

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים חדות, בצל לחצי מכירה כבדים במזרח הרחוק. את המגמה השלילית מוביל מדד הקוספי הדרום-קוריאני שצונח ב-6.7%; זאת ברקע החלטת הבנק המרכזי במדינה להעלות את הריבית ב-0.25% לרמה של 2.75% - העלאת הריבית הראשונה מזה למעלה משלוש שנים. במקביל, מדד הניקיי בטוקיו משיל 2.7% מערכו, ובסין נרשמת יציבות עם נטייה לירידות קלות כאשר מדד שנחאי נסוג ב-0.8%. מנגד, ובניגוד למגמה הכללית ביבשת, מדד ההאנג סנג בהונג קונג רושם עליות שערים נאות של 1.9%. את העליות במדד מובילה מניית עליבאבא, שמזנקת ב-5% לאחר שהחברה אישרה כי מודל הבינה המלאכותית שלה, Qwen, ישולב בשירותי אפל בשוק הסיני.

מניות הטכנולוגיה והמוליכים למחצה מובילות הבוקר את המגמה השלילית באסיה, בראשן ענקית השבבים SK Hynix שצונחת בסיאול בלמעלה מ-11% ומעלימה לחלוטין את הזינוק שרשמה אמש. ברקע לצניחה עומדים גל מימושי רווחים מהיר מצד המשקיעים וחששות מתגברים סביב היקף ההוצאות העולמי על תשתיות בינה מלאכותית (AI).

הלחץ בשוק המקומי מתרחב ומשפיע ישירות גם על המתחרות. מניית סמסונג אלקטרוניקס יורדת ביותר מ-7% , בעוד סיאול סמיקונדקטור מאבדת מעל 5% מערכה. במקביל, מניית סמסונג SDI נסחרת בירידות של למעלה מ-2% ו אל-ג'י אינוטק משילה כ-1%.

בארצות הברית, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים קלות, כאשר החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים ב-0.1% והחוזים על הנאסד"ק נסחרים ברמות הבסיס.

המניות הדואליות יחזרו הבוקר מניו יורק עם השפעה שלילית על השוק המקומי, כאשר הבורסה בתל אביב מצביעה על פער ארביטראז' שלילי של 0.71%. את המגמה האדומה יובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים: טאואר חוזרת עם פער שלילי בולט של 4.1%, קמטק עם 3.2%, נייס עם 2.6% ונובה עם פער שלילי של 2.4%. גם ענקית התרופות, טבע, חוזרת בטריטוריה האדומה עם פער שלילי קל של 0.7%. מנגד, תמיכה קלה מגיעה מכיוון איי.סי.אל (0.7%) ואנלייט (0.5%).

אתמול, הבורסה בתל אביב סגרה את יום המסחר בירוק בוהק. מדד ת"א 35 זינק בכ-2.7% וחתם את היום החזק ביותר שלו מאז ה-25 במאי; מדד ת"א 90 התחזק בכ-1.7%; ומדד ת"א 125 קפץ בכ-2.6%.

את העליות אתמול הוביל מדד הבנקים, שזינק בכ-5.2%. רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ייחס לאחרונה את העליות בקרב מניות הבנקים לתיקון שמתרחש לאחר גל מימושים (המדד ירד בקרוב ל-7% בחצי השנה האחרונה), וכן למתיחות הגאו־פוליטית המחודשת. "המתיחות הביטחונית מול איראן מחזירה את המשקיעים למניות הבנקים היציבות, אשר עשויות לשמש סוג של עוגן מבטחים, בהינתן התמחור הנוכחי שלהן ואי־הוודאות הכללית בשוק", הוא ציין.

אחריו, בלטו לחיוב מדדי הנדל"ן והבנייה, עם עליות של כ-3% וכ-2.9%, בהתאמה. מדד הביטוח טיפס בכ-2.2% ומדד הטכנולוגיה התחזק גם הוא בכ-1.8%, לנוכח התאוששות במגזר הטכנולוגיה בוול סטריט. כלל המדדים הענפיים סיימו את יום המסחר בירוק.

יצרנית התרופות הירושלמית, רפא, תיסחר לראשונה בבורסה היום. רפא השלימה את הנפקתה הראשונה בבורסה בתל אביב בדרך של הצעת מכר, וגייסה סכום מצרפי של 600 מיליון שקל, נמוך משמעותית מהתכנון המקורי שעמד על כמיליארד שקל, וזאת בצל תנאי השוק הקשוחים והירידות האחרונות במדדים המקומיים. הנהנית המרכזית מהמהלך היא בעלת השליטה, קרן פימי של ישי דוידי, ששלשלה לכיסה צ'ק של חצי מיליארד שקל ממכירת 31 מיליון מניות (לצד קבלת 19 מיליון אופציות מכר ללא תמורה). מי שעוד רשמו אקזיט נאה במסגרת הגיוס הם בני משפחת לוין (צאצאי המייסד) שמכרו מניות ב-68.3 מיליון שקל, וכן יו"ר החברה אורי יהודאי, שהוא גם בן דודו של דוידי והוביל את השבחת החברה בשנים האחרונות, שמכר מניות בשווי של 22.7 מיליון שקל.

בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שפורסם אתמול לאחר נעילת המסחר, מצביע על התמתנות משמעותית של האינפלציה לרמתה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים. המדד החודשי נותר ללא שינוי בהשוואה למאי, בעוד שבחישוב שנתי ירד קצב האינפלציה ל-1.6% בלבד. נתון מרוסן זה צפוי לספק רוח גבית להמשך מתווה הפחתות הריבית של בנק ישראל. המגמה המעודדת נרשמה גם מעבר לים, כאשר מדד המחירים לצרכן בארה"ב שפורסם אתמול הציג אף הוא נתון נמוך משמעותית מתחזיות השוק, והגביר את ההערכות להקלה מוניטרית קרובה גם מצד הפד.

בנוסף להתפתחויות בגזרת המאקרו, המצור הימי של ארה"ב על איראן נותר בעינו ומשפיע על השווקים, לנוכח המתקפות החוזרות ונשנות של האחרונה נגד מכליות במצר הורמוז. כזכור, הסרת המצור הימי הייתה אמורה להיות אחד הצעדים הבולטים שביצעה ארה"ב במסגרת מזכר ההבנות מול איראן - הסכם אותו השווקים קיבלו בצורה רעה מאוד. נזכיר בהקשר זה כי חודש יוני, במהלכו נחתם ההסכם, היה החודש החלש ביותר של הבורסה בתל אביב מאז אוקטובר 2023.

● מחיקה של 69 מיליארד דולר: כשענקית המחשבים גילתה שהלקוח עבר לחומרה

המסחר בוול סטריט, אתמול, התאפיין במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה בהמשך להתרגעות בחששות האינפלציה בארה"ב. מדד הנאסד"ק הוביל את העליות והתחזק ב-0.6%, בעוד שמדד ה-S&P 500 ומדד הדאו ג'ונס רשמו עליות של 0.4% ו-0.3% בהתאמה.

את הסנטימנט החיובי הובילו נתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש יוני שהציגו ירידה מפתיעה של 0.3% (לעומת צפי ליציבות), לצד אמירות של נשיא שלוחת הפד בניו יורק, ג'ון ויליאמס, שהעריך כי האינפלציה הגיעה לשיאה. נתונים אלו חתכו את הערכות השוק לגבי המשך תוואי ריבית אגרסיבי מצד הפדרל ריזרב.

בגזרת המניות, הדיווחים הפיננסיים המשיכו להכות גלים. ענקית ניהול הנכסים, בלאקרוק , זינקה לאחר שדיווחה על רבעון חזק במיוחד, במסגרתו חצו נכסיה המנוהלים שיא של 15.3 טריליון דולר. גם ענף הבנקאות המשיך להציג עוצמה, כאשר מורגן סטנלי טיפס, לאחר שעקף את התחזיות בשתי השורות עם זינוק של 69% בהכנסות חטיבת המסחר במניות. עניין רב נרשם גם בגזרת המיזוגים והרכישות, כאשר מניית פייפל זינקה בחדות בעקבות הצעת רכש משותפת של Stripe וקרן אדוונט המשקפת לחברה שווי של כ-53 מיליארד דולר.

בנוסף, מניית הפיננסים, פופולר , בלטה לחיוב לאחר שבית ההשקעות בנצ'מרק החל לסקר אותה בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 201 דולר - אפסייד של 19% ממחיר הנעילה האחרון. מניית סקיוריטייז זינקה בכ-15% בעקבות שיתוף פעולה אסטרטגי עם קנטור פיצג'רלד, ומניית הרכבים החשמליים לוסיד גרופ זינקה ותיקנה חלקית את קריסת הענק מאתמול לאחר שהכחישה שמועות על פשיטת רגל.

מנגד, סקטור החומרה, הזיכרון והשבבים העיב על השוק והציג סנטימנט שלילי חזק. בשוק מזהים סימנים של רוויה ועייפות מצד משקיעים החוששים שהתמחורים הנוכחיים ב-AI מתוחים מדי. מגמה זו גררה נסיגה חדה בהובלת מיקרון טכנולוג'י , דל , אינטל וווסטרן דיגיטל . יוצאת דופן הייתה ענקית ציוד השבבים ההולנדית, ASML שעלתה ב-2% לאחר שהעלתה את תחזית המכירות השנתית שלה ל-2026 בפעם השנייה השנה. מניית יאם ברנדס בלטה לרעה עם ירידה שבועית של למעלה מ-5% בעקבות התפרצות טפיל הציקלוספורה שהובילה להסרת רכיבים מרשת טאקו בל.

2. שוקי האג"ח

על אף המגמה החיובית בשוק המניות המקומי, שוק החוב נותר מנומנם ומדדי האג"ח המובילים נסחרו בעליות קלות בלבד. מגמה זו משקפת את הערכת הפעילים כי בנק ישראל ימשיך במתווה הפחתות הריבית, לצד ירידה מסוימת במפלס הסיכון בהשוואה לחודש מאי האחרון - אז המתיחות בין ארה"ב לאיראן הזניקה את התשואות הממשלתיות.

בתוך כך, המסחר באיגרות החוב הממשלתיות ננעל אתמול במגמה מעורבת. בטווח הבינוני והארוך נרשמו עליות שערים קלות שהובילו לירידת תשואות. כך, התשואה על האיגרת ל-10 שנים השילה 0.40% וירדה לרמה של 3.779%, בעוד שהאיגרת ל-30 שנה רשמה ירידת תשואה מתונה של 0.32% לרמה של 4.369%. בטווחים הקצרים נרשמו ביצועים מעורבים, כאשר התשואה לשלושה חודשים עלתה ל-3.261%, ומנגד התשואה ל-3 שנים ירדה ב-0.89% ל-3.448%.

באפיק הממשלתי בארה"ב, נרשמה, אתמול ירידת תשואות רוחבית ועקבית לאורך רוב עקום התשואות, כאשר הטווחים הקצרים והבינוניים מובילים את המגמה הירוקה. הסנטימנט החיובי בשוק החוב האמריקאי מגיע בעיקר על רקע נתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) המרוסנים שפורסמו היום (ירידה של 0.3% ביוני), אשר חיזקו את הערכות המשקיעים כי הפדרל ריזרב מתקרב בבטחה להורדת הריבית הראשונה שלו.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במט"ח, השקל הפגין אתמול עוצמה ושומר על יציבות סביב 3 שקלים לדולר. שער הדולר נסחר בירידה קלה של 0.07% ונקבע על רמה של 3.0004 שקלים. במהלך יום המסחר התנודתי חצה המטבע האמריקאי את הרף הפסיכולוגי מלמעלה ומלמטה, כאשר רשם שער גבוה יומי של 3.0110 שקלים ושפל יומי של 2.9877 שקלים. הבוקר, הדולר הרציף רושם התחזקות קלה של 0.1% ונסחר סביב רמה של 2.988 שקלים, לאחר שמוקדם יותר הבוקר כבר נשק לרף של 2.995 שקלים.

מדד הדולר (DXY) נסוג אתמול ברבע אחוז, לרמה של 100.67 נקודות, לאחר שנתוני אינפלציה רכים מהצפוי בארה"ב (מדדי ה-CPI וה-PPI לחודש יוני) קיררו את ציפיות השוק להעלאת ריבית קרובה מצד הפדרל ריזרב. כעת, הוא נותר סביב רמות הבסיס.

מחירי הנפט רשמו עליות אתמול של כ-0.3%, זה היום הרביעי ברציפות, לאחר שגל תקיפות חדש של ארה"ב נגד מתקנים צבאיים באיראן הצית מחדש את החששות מפני עימות כולל ושיבושים באספקת האנרגיה דרך מצר הורמוז. הבוקר, חוזי הברנט רושמים ירידה של 0.4% (50 סנט) למחיר של 84.5 דולר לחבית, בעוד החוזים על הנפט האמריקאי (WTI) מאבדים כ-0.4% (30 סנט) לרמה של 79.3 דולר לחבית.

"ההסלמה האחרונה מראה כי הציפיות לפתיחה מהירה של המיצרים היו מוקדמות מדי", מסביר סול קבאוניק, אנליסט אנרגיה בכיר ב-Mst Marquee. במזכר ששלח ל-CNBC הוסיף קבאוניק כי "המצור שהוטל מחדש מחזיר את העימות למסלול של הסלמה. הנפט עשוי לבחון מחדש את רמת ה-100 דולר לחבית אם עצימות הלחימה הנוכחית תימשך עוד מספר שבועות, ואף לזנק מעבר לכך במידה ותשתיות נפט אזוריות יסומנו כמטרות".

מנגד, יש מי שמנסה לצנן את החששות מבעירה רחבה. "על אף התלקחות המתיחות במזרח התיכון שהביאה לדומיננטיות של כוחות הקנייה בשוק, מאמצי התיווך של המדינות השכנות נמשכים. להערכתנו, הקונזנזוס בשוק עדיין גורס כי מלחמה כוללת אינה תרחיש סביר", מציין הירויוקי קיקוקאווה, האסטרטג הראשי של Nissan Securities Investment ל-CNBC. עם זאת, הוא מסייג כי "ה-WTI עדיין עשוי לטפס לרמות של 85-87 דולר, תלוי בהתפתחות העימות".

בתוך כך, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס מציגים תרחישי קצה רחבים ומעריכים כי מחיר הברנט עלול לחצות את רף ה-110 דולר ברבעון הרביעי של השנה במידה וההתאוששות ביצוא מהמפרץ תמשיך להתעכב. מנגד, במידה והמתיחות תירגע והייצור באזור יתאושש מהר מהצפוי, המחיר עשוי לצנוח חזרה לאזור ה-60 דולר לחבית עד סוף השנה.

מחירי הזהב רושמים הבוקר ירידה של 0.7% וממשיכים במגמה השלילית, למרות התלקחות העימות בין ארה"ב לאיראן. המתכת היקרה נסחרת כעת בטווח שבין 4,000 ל-4,100 דולר לאונקיה, בניסיון לבסס את רמת ה-4,000 דולר כרמת תמיכה טכנית משמעותית - זאת לאחר שהזהב כבר נסוג בכ-28% משיא כל הזמנים שנקבע בינואר האחרון ($5,595).

מחד, נתוני האינפלציה הרכים בארה"ב מספקים רוח גבית זמנית למתכת היקרה. מאידך, חידוש המתיחות הגאו-פוליטית במפרץ הפרסי והטלת המצור הימי על איראן, שדחפו את מחירי הנפט מעל לרף ה-80 דולר לחבית, פועלים בכיוון ההפוך. התייקרות זו של מחירי האנרגיה מעוררת מחדש חששות מאינפלציה דביקה, ומניעה את ציפיות השוק להעלאת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב בספטמבר.

מאחר שהזהב הוא נכס שאינו נושא ריבית, החשש מסביבת ריבית גבוהה לאורך זמן ממשיך להכביד עליו ומקשה על פריצה של גל עליות משמעותי, למרות מעמדו המסורתי כמקלט בטוח בעתות משבר.

4. מאקרו

לאחר שנתוני האינפלציה בארה"ב ליוני היו טובים מהצפוי (3.5%) והפחיתו את הלחץ להעלאת ריבית בטווח המיידי, יו"ר הפד קווין וורש מציע שלא להסתנוור וכי מבחינתו "המשימה לא הושלמה". בעדותו בפני הקונגרס אמר וורש כי הפד "אינו מגלה כל סובלנות לאינפלציה גבוהה", אך נמנע מלרמוז אם הריבית תועלה כבר בהחלטה הקרובה. הוא אף הדגיש כי נתוני יוני לא מספיקים כדי להכריז על ניצחון על האינפלציה, במיוחד על רקע ההסלמה במזה"ת, שמעלה את מחיר הנפט ועלולה להצית לחץ אינפלציוני. בנוסף, ציין וורש כי הפד עוקב אחר השפעת גל ההשקעות בתשתיות AI, שלדבריו עשוי לתרום לעליות מחירים בחלק מענפי המשק.

היום, בשעה 15:30, יתפרסם מקבץ נתוני מאקרו בארה"ב, שיספקו לפדרל ריזרב תמונת מצב עדכנית על חוסנו של הצרכן האמריקאי ושוק התעסוקה. במוקד יעמדו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יוני, כאשר הצפי בשוק עומד על עלייה מתונה של 0.2% (לעומת 0.9% בחודש הקודם), בעוד שמכירות הליבה הקמעונאיות צפויות להציג קפיאה (0.0% לעומת 0.8% קודם). במקביל, יתפרסמו נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, שצפויות לעמוד על 216 אלף בקשות חדשות (לעומת 215 אלף בחודש שעבר), לצד מדד הייצור של הפד של פילדלפיה לחודש יולי, שצפוי לרשום עלייה קלה לרמה של 12.7 נקודות לעומת 10.3 נקודות בחודש הקודם. נתונים אלו עשויים להכתיב את כיוון המסחר בוול סטריט ולחדד את הערכות המשקיעים לגבי תוואי הריבית בהמשך השנה.

בגזרת הסחר העולמי, הממשל האמריקאי הודיע על הטלת מכס בגובה 25% על מרבית הסחורות המיובאות מברזיל החל מה-22 ביולי. המהלך מגיע עם סיומה של חקירה בת שנה שניהלה וושינגטון בגין "נוהלי סחר בלתי הוגנים" מצד ברזיל - הכוללים, בין היתר, דרישות להסרת תכנים פוליטיים מחברות טכנולוגיה אמריקאיות (בהן מטא, גוגל ו-X), אכיפה חלשה של הגנת קניין רוחני והצבת מחסומים בשוק האתנול.

המכסים החדשים, מהם יוחרגו מוצרים ספציפיים כמו בשר בקר, מיץ תפוזים וחלקי מטוסים, מאיימים להצית מחדש את המתיחות הדיפלומטית, ואף להשפיע על מערכת הבחירות לנשיאות ברזיל באוקטובר הקרוב. בתוך כך, בשווקים עוקבים בדריכות אחר החלטה נוספת הצפויה בשבוע הבא, במסגרתה נבחנת הטלת מכס נוסף של 12.5% על מוצרים ברזילאיים בשל חשד לשימוש בעבודת כפייה.

5. תחזית

לאחר שבילה חלק ניכר משנת 2025 כאחד ממקורות אכזבת הרווחים הגדולים ביותר בוול סטריט, סקטור הבריאות מסתמן כעת כיעד אטרקטיבי במיוחד עבור משקיעים המחפשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם מעבר לענקיות הטכנולוגיה. תעודת הסל המרכזת את הסקטור, XLV , כבר מציגה את העניין הגובר עם עלייה של כ-20% בשנה האחרונה לרמה של 159.28 דולר.

מדד ה"תמה-או-מטר" (theme-o-meter) של ענק הבנקאות השוויצרי UBS, הבוחן מגמות שוק על בסיס נתונים כמותיים, מסמן את סקטור הבריאות כאחד הטרנדים החזקים והמבטיחים ביותר לעונה הקרובה - כזה המהווה השלמה מושלמת לסקטור הבינה המלאכותית שחזר להוביל את השוק.

במשך חודשים ארוכים סבל סקטור הבריאות מהורדות תחזיות תכופות, אולם ב-UBS מעריכים כי הגרוע מכל כבר מאחור ומזהים סימנים ראשונים לשינוי מגמה חיובי ביחס לקונזנזוס בשוק.

אסטרטגי הבנק, בראשות ג'רי פאולר, מסבירים: "נכנסנו למשקל יתר על הסקטור הרבה לפני שהתפנית הפכה לנראית לעין בתחזיות הקונזנזוס, מתוך הבנה שמחזור הפחתת התחזיות קרוב למיצוי. כעת, היסודות משתפרים, הסביבה הרגולטורית מתייצבת, וסנטימנט חזק יותר מסייע לייצב את ציפיות הרווח ברחבי חלקים נרחבים מהסקטור".

האופטימיות המחודשת הזו נשענת על שלושה עוגנים מרכזיים שמניעים את החברות קדימה: טירוף תרופות ההרזיה (GLP-1) - הביקוש הגלובלי לטיפולים בהשמנת יתר נותר אחד מסיפורי הצמיחה הגדולים ביותר בשוק המניות כולו. ב-UBS צופים "צמיחה משמעותית" באימוץ תרופות אלו עד סוף העשור. המרוויחות הגדולות והישירות ביותר הן ענקיות הפארמה אלי לילי (LLY), שמציגה זינוק של 6.2% מתחילת השנה למחיר של 1,147.11 דולר, ו נובו נורדיסק (NVO), שטסה ב-15.7% בחודש האחרון בלבד ונסחרת ברמה של 50.80 דולר.

קאמבק של מיזוגים ורכישות בביוטק - חברות הפארמה הגדולות ממשיכות להציג צמיחת רווחים עמידה, חרף חששות מפקיעת פטנטים. במקביל, סקטור הביוטק נהנה מגל רכישות מחודש ומצבר מוצרים (Pipeline) מבטיח לקראת ניסויים קליניים קריטיים. החוזקה הזו מתורגמת ישירות לביצועי תעודת הסל של הענף, IBB, שמציגה זינוק יוצא דופן של כ-47% בשנה האחרונה (מתוכם 12.1% מתחילת השנה) לרמה של 189.45 דולר.

ה-AI הרפואי כמנוע צמיחה עצמאי - מעבר להיותו סקטור דפנסיבי קלאסי, ענף הבריאות הופך למרוויח ישיר מטכנולוגיית הבינה המלאכותית. לפי כלכלני הבנק, ה-AI מתחילה לשפר את הפרודוקטיביות לרוחב הסקטור כולו - החל מגילוי תרופות מונחה אלגוריתמים, דרך פיתוחים קליניים ועד לאבחון רפואי מתקדם. במקביל, תחום כלי המעבדה ומדעי החיים נראה כמי שיוצא ממחזור ארוך של צמצום מלאים.

השילוב בין נגישות משופרת להון, קצב גובר של אישורי FDA והתעוררות בעסקאות המיזוגים והרכישות, מוביל את האנליסטים למסקנה אופטימית.

"הרקע הנוכחי דומה יותר לשלבים המוקדמים של מחזור רווחים חדש, מאשר לשלבים המאוחרים של המחזור הקודם", מסכמים ב-UBS. "עבור המשקיעים בוול סטריט, זו עשויה להיות ההזדמנות הגדולה הבאה לתפוס עמדות בסקטור רגע לפני הפריצה הגדולה".