"וורן באפט האנגלי" משנה כיוון ומצטרף לנהירה למניות מומנטום

בחודשים האחרונים ניצת ויכוח בין משתתפים בפורומי השקעות ברשתות חברתיות (כדוגמת רדיט). הסוגיה של הפרק: האם נכון להשקיע במניות ערך - מניות של חברות מבוססות, יציבות, לרוב כאלה שנסחרות מתחת לשווי "האמיתי" שלהן, ואף מחלקות לעיתים דיבידנדים, או שמא עדיף לפנות דווקא למניות מומנטום - כאלה שהמחיר שלהן במגמת עלייה בחודשים האחרונים על רקע טרנדים בשוק.

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ברשת רדיט יש כבר מי שהכריז בלי היסוס ש"השקעות הערך מתו". זה כנראה לא מדויק, אבל לאחרונה גישת המומנטום קיבלה תמיכה מפתיעה ממי שמוכר בתור "וורן באפט האנגלי". טרי סמית', מנהל קרן הגידור הבריטית Fundsmith, היה מזוהה כל השנים עם גישה ברורה להשקעות: לקנות חברות טובות, לא לשלם עליהן יותר מדי, והכי חשוב - לא לעשות כלום.

אלא שבשנים האחרונות הגישה הזו הניבה למשקיעים שלו תשואות חסר משמעותיות. במחצית הראשונה של 2026, הקרן רשמה תשואה שלילית של 2.9%, זאת לעומת תשואה חיובית של 11.2% במדד MSCI World Index שאליו סמית' השווה את התשואה, ולעומת כ־10% במדד S&P 500.

סמית' מכה על חטא וכתב למשקיעים שמעכשיו, "נביא יותר בחשבון את המומנטום בהחלטות ההשקעה שלנו". הוא התייחס לרכישת מניות של חברות טובות במחיר יורד, מה שנקרא "לתפוס סכין נופלת" ולדבריו, "בשוק הנוכחי, שמונע ע"י מומנטום... לנסות לתפוס סכין נופלת רק מביא לכך שהאצבעות נחתכות, כשהספירלה כלפי מטה של מחירי המניות האלה מחריפה בשל אפקט המומנטום בשוק".

נמנע עד עתה ממניות הבינה המלאכותית

בניתוח שערכו ב־Forbes על השינוי של סמית', נכתב כי הקרן שלו נותרה מאחור עם פריחת הבינה המלאכותית (AI), כשסמית' "נמנע ממניות רבות בתחום בגלל הערכות השווי הגבוהות שלהן, רק כדי לראות אותן ממשיכות לעלות", מה שהוביל לביצועים החלשים. עוד נכתב שם כי זרימת כסף לקרנות מדדים פסיביות רק החריפה את הבעיה.

רו"ח ליאור שחר, ראש מגזר הייטק ב־BDO, מציין שמתחילת השנה מדד S&P 500 עלה בכ־10% בזמן שתעודת הסל SPMO - שכוללת את 100 מניות המדד עם המומנטום הגבוה ביותר - זינקה בכ־29%. במקביל, מדד השבבים קפץ ב־79% (למרות שנחלש מהשיא).

"השקעות המומנטום מיוצגות בשנה האחרונה ברובן על־ידי מהפכת ה־AI וכל החברות שנוגעות בה, בעיקר שבבים", מציין שחר. המומנטום מושפע לדבריו גם מכך שכיום, בניגוד לעבר, מי שמבצע את פקודות הקנייה והמכירה של מניות אינם אנשים אלא מערכות מסחר אלגוריתמיות שהולכות עם מומנטום, וכן משקיעי ריטייל שקונים על בסיס התלהבות. "השוק מזין את עצמו, וזה בניגוד לכל תורת השקעות הערך", מציין שחר.

2.9%-

התשואה

לקרן של סמית' במחצית הראשונה של 2026 10%

התשואה

שהניב מדד S&P 500

במחצית הראשונה השנה

מי שמזוהה מאוד עם השקעות ערך הוא כמובן וורן באפט, שהקים וניהל את ענקית ההשקעות ברקשייר הת'אוויי. סמית' הזכיר אותו במכתבו למשקיעים, כדוגמה להצלחה עם חברה טובה בזמן שהמניה שלה בירידה (אמריקן אקספרס). שחר אומר כי "האסכולה של באפט הייתה תמיד לקנות עסקים טובים במחירים טובים, ולא לגעת - לא משנה מה קורה. סמית' אומר עכשיו שככל שלא נוגעים, רק נפגעים יותר, והוא יחל להסתכל על מומנטום. באפט מעולם לא הסתכל על מגמות במחיר המניה". אגב, מניית ברקשייר הת'אוויי רושמת גם היא ביצועי חסר עם ירידה של 2% מתחילת השנה.

המסר המרכזי הוא גיוון ושילוב

אז מה יעלה בגורל השקעות הערך? בג'יי.פי מורגן לא ממהרים להספיד אותן, להפך. בחודש שעבר פרסם אסטרטג השווקים הגלובלי בבנק, יאן הוי, סקירה על הנושא וכתב שבעוד שבארה"ב הנטייה השנה היא למניות צמיחה, מחוץ לארה"ב מניות ערך הציגו ביצועי יתר.

להערכת הוי, מניות ערך הופכות ליותר ויותר אטרקטיביות כהגנה בתקופה של חוסר ודאות, וזאת בזמן שהשוק מעריך שנישאר לאורך זמן רב יותר עם אינפלציה גבוהה וריבית גבוהה. עם זאת, הוא מציין כי גם אם מניות הערך זולות יותר ממניות צמיחה, יש להיזהר ממה שנקרא "מלכודת ערך" (שבה מניה אמנם זולה, אך ממשיכה לרדת).

כנראה שגם כאן הגיוון הוא המסר המרכזי. שחר מ־BDO מציין כי "סמית' בעצם אומר שיהיה שילוב, צריך גם וגם. בסופו של דבר, כל נושא ה־AI שהיום במוקד המומנטום יכול להיות עונתי, וסקטור השבבים ידוע במחזוריות. לכן אני מסכים שצריך לשלב גם את השקעות המומנטום וגם את השקעות הערך".