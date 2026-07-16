סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:45

שוק המניות

המסחר בשווקי העולם ייפתח היום בצל הסלמת המתיחות בין איראן לארה"ב. זאת בעקבות החרפת התקיפות האמריקאיות באיראן הלילה, שפגעו לראשונה מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי גם במטרות צפוניות יותר באזור טהראן.

● היום הגרוע בתולדות IBM: ממה השוק חושש, ואילו מניות דווקא הרוויחו?

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים חדות, בצל לחצי מכירה כבדים במזרח הרחוק. את המגמה השלילית מוביל מדד הקוספי הדרום-קוריאני שצונח ב-4.8%; זאת ברקע החלטת הבנק המרכזי במדינה להעלות את הריבית ב-0.25% לרמה של 2.75% - העלאת הריבית הראשונה מזה למעלה משלוש שנים. במקביל, מדד הניקיי בטוקיו משיל 2.5% מערכו, ובסין נרשמת יציבות עם נטייה לירידות קלות כאשר מדד שנחאי נסוג ב-1%. מנגד, ובניגוד למגמה הכללית ביבשת, מדד ההאנג סנג בהונג קונג רושם עליות שערים נאות של 2.1%. את העליות במדד מובילה מניית עליבאבא, שמזנקת ב-5% לאחר שהחברה אישרה כי מודל הבינה המלאכותית שלה, Qwen, ישולב בשירותי אפל בשוק הסיני.

מניות הטכנולוגיה והמוליכים למחצה מובילות הבוקר את המגמה השלילית באסיה, בראשן ענקית השבבים SK Hynix שצונחת בסיאול בלמעלה מ-9% ומעלימה לחלוטין את הזינוק שרשמה אמש. ברקע לצניחה עומדים גל מימושי רווחים מהיר מצד המשקיעים וחששות מתגברים סביב היקף ההוצאות העולמי על תשתיות בינה מלאכותית (AI).

הלחץ בשוק המקומי מתרחב ומשפיע ישירות גם על המתחרות. מניית סמסונג אלקטרוניקס יורדת ביותר מ-7%, בעוד סיאול סמיקונדקטור מאבדת מעל 5% מערכה. במקביל, מניית סמסונג SDI נסחרת בירידות של למעלה מ-2% ו אל-ג'י אינוטק משילה כ-1%.

בארצות הברית, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים קלות, כאשר החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים ב-0.1% והחוזים על הנאסד"ק נסחרים ברמות הבסיס.

המצור הימי של ארה"ב על איראן נותר בעינו ומשפיע על השווקים, לנוכח המתקפות החוזרות ונשנות של האחרונה נגד מכליות במצר הורמוז. כזכור, הסרת המצור הימי הייתה אמורה להיות אחד הצעדים הבולטים שביצעה ארה"ב במסגרת מזכר ההבנות מול איראן - הסכם אותו השווקים קיבלו בצורה רעה מאוד. נזכיר בהקשר זה כי חודש יוני, במהלכו נחתם ההסכם, היה החודש החלש ביותר של הבורסה בתל אביב מאז אוקטובר 2023.

● מערכת הנשק האמריקאית שתשנה את עולם הלייזר

המסחר בוול סטריט, אתמול, התאפיין במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה בהמשך להתרגעות בחששות האינפלציה בארה"ב. מדד הנאסד"ק הוביל את העליות והתחזק ב-0.6%, בעוד שמדד ה-S&P 500 ומדד הדאו ג'ונס רשמו עליות של 0.4% ו-0.3% בהתאמה.

את הסנטימנט החיובי הובילו נתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש יוני שהציגו ירידה מפתיעה של 0.3% (לעומת צפי ליציבות), לצד אמירות של נשיא שלוחת הפד בניו יורק, ג'ון ויליאמס, שהעריך כי האינפלציה הגיעה לשיאה. נתונים אלו חתכו את הערכות השוק לגבי המשך תוואי ריבית אגרסיבי מצד הפדרל ריזרב.

בגזרת המניות, הדיווחים הפיננסיים המשיכו להכות גלים. ענקית ניהול הנכסים, בלאקרוק , זינקה לאחר שדיווחה על רבעון חזק במיוחד, במסגרתו חצו נכסיה המנוהלים שיא של 15.3 טריליון דולר. גם ענף הבנקאות המשיך להציג עוצמה, כאשר מורגן סטנלי טיפס, לאחר שעקף את התחזיות בשתי השורות עם זינוק של 69% בהכנסות חטיבת המסחר במניות. עניין רב נרשם גם בגזרת המיזוגים והרכישות, כאשר מניית פייפל זינקה בחדות בעקבות הצעת רכש משותפת של Stripe וקרן אדוונט המשקפת לחברה שווי של כ-53 מיליארד דולר.

בנוסף, מניית הפיננסים, פופולר , בלטה לחיוב לאחר שבית ההשקעות בנצ'מרק החל לסקר אותה בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 201 דולר - אפסייד של 19% ממחיר הנעילה האחרון. מניית סקיוריטייז זינקה בכ-15% בעקבות שיתוף פעולה אסטרטגי עם קנטור פיצג'רלד, ומניית הרכבים החשמליים לוסיד גרופ זינקה ותיקנה חלקית את קריסת הענק מאתמול לאחר שהכחישה שמועות על פשיטת רגל.

מנגד, סקטור החומרה, הזיכרון והשבבים העיב על השוק והציג סנטימנט שלילי חזק. בשוק מזהים סימנים של רוויה ועייפות מצד משקיעים החוששים שהתמחורים הנוכחיים ב-AI מתוחים מדי. מגמה זו גררה נסיגה חדה בהובלת מיקרון טכנולוג'י , דל , אינטל וווסטרן דיגיטל . יוצאת דופן הייתה ענקית ציוד השבבים ההולנדית, ASML שעלתה ב-2% לאחר שהעלתה את תחזית המכירות השנתית שלה ל-2026 בפעם השנייה השנה. מניית יאם ברנדס בלטה לרעה עם ירידה שבועית של למעלה מ-5% בעקבות התפרצות טפיל הציקלוספורה שהובילה להסרת רכיבים מרשת טאקו בל.

שוקי האג"ח

באפיק הממשלתי בארה"ב, נרשמה, אתמול ירידת תשואות רוחבית ועקבית לאורך רוב עקום התשואות, כאשר הטווחים הקצרים והבינוניים מובילים את המגמה הירוקה. הסנטימנט החיובי בשוק החוב האמריקאי מגיע בעיקר על רקע נתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) המרוסנים שפורסמו היום (ירידה של 0.3% ביוני), אשר חיזקו את הערכות המשקיעים כי הפדרל ריזרב מתקרב בבטחה להורדת הריבית הראשונה שלו.

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY) נסוג אתמול ברבע אחוז, לרמה של 100.67 נקודות, לאחר שנתוני אינפלציה רכים מהצפוי בארה"ב (מדדי ה-CPI וה-PPI לחודש יוני) קיררו את ציפיות השוק להעלאת ריבית קרובה מצד הפדרל ריזרב. כעת, הוא נותר סביב רמות הבסיס.

מחירי הנפט רשמו עליות אתמול של כ-0.3%, זה היום הרביעי ברציפות, לאחר שגל תקיפות חדש של ארה"ב נגד מתקנים צבאיים באיראן הצית מחדש את החששות מפני עימות כולל ושיבושים באספקת האנרגיה דרך מצר הורמוז. הבוקר, חוזי הברנט רושמים ירידה של 0.4% (50 סנט) למחיר של 84.5 דולר לחבית, בעוד החוזים על הנפט האמריקאי (WTI) מאבדים כ-0.4% (30 סנט) לרמה של 79.3 דולר לחבית.

"ההסלמה האחרונה מראה כי הציפיות לפתיחה מהירה של המיצרים היו מוקדמות מדי", מסביר סול קבאוניק, אנליסט אנרגיה בכיר ב-Mst Marquee. במזכר ששלח ל-CNBC הוסיף קבאוניק כי "המצור שהוטל מחדש מחזיר את העימות למסלול של הסלמה. הנפט עשוי לבחון מחדש את רמת ה-100 דולר לחבית אם עצימות הלחימה הנוכחית תימשך עוד מספר שבועות, ואף לזנק מעבר לכך במידה ותשתיות נפט אזוריות יסומנו כמטרות".

מנגד, יש מי שמנסה לצנן את החששות מבעירה רחבה. "על אף התלקחות המתיחות במזרח התיכון שהביאה לדומיננטיות של כוחות הקנייה בשוק, מאמצי התיווך של המדינות השכנות נמשכים. להערכתנו, הקונזנזוס בשוק עדיין גורס כי מלחמה כוללת אינה תרחיש סביר", מציין הירויוקי קיקוקאווה, האסטרטג הראשי של Nissan Securities Investment ל-CNBC. עם זאת, הוא מסייג כי "ה-WTI עדיין עשוי לטפס לרמות של 85-87 דולר, תלוי בהתפתחות העימות".

בתוך כך, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס מציגים תרחישי קצה רחבים ומעריכים כי מחיר הברנט עלול לחצות את רף ה-110 דולר ברבעון הרביעי של השנה במידה וההתאוששות ביצוא מהמפרץ תמשיך להתעכב. מנגד, במידה והמתיחות תירגע והייצור באזור יתאושש מהר מהצפוי, המחיר עשוי לצנוח חזרה לאזור ה-60 דולר לחבית עד סוף השנה.

מחירי הזהב רושמים הבוקר ירידה של 0.7% וממשיכים במגמה השלילית, למרות התלקחות העימות בין ארה"ב לאיראן. המתכת היקרה נסחרת כעת בטווח שבין 4,000 ל-4,100 דולר לאונקיה, בניסיון לבסס את רמת ה-4,000 דולר כרמת תמיכה טכנית משמעותית - זאת לאחר שהזהב כבר נסוג בכ-28% משיא כל הזמנים שנקבע בינואר האחרון ($5,595).

מחד, נתוני האינפלציה הרכים בארה"ב מספקים רוח גבית זמנית למתכת היקרה. מאידך, חידוש המתיחות הגאו-פוליטית במפרץ הפרסי והטלת המצור הימי על איראן, שדחפו את מחירי הנפט מעל לרף ה-80 דולר לחבית, פועלים בכיוון ההפוך. התייקרות זו של מחירי האנרגיה מעוררת מחדש חששות מאינפלציה דביקה, ומניעה את ציפיות השוק להעלאת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב בספטמבר.

מאחר שהזהב הוא נכס שאינו נושא ריבית, החשש מסביבת ריבית גבוהה לאורך זמן ממשיך להכביד עליו ומקשה על פריצה של גל עליות משמעותי, למרות מעמדו המסורתי כמקלט בטוח בעתות משבר.

מאקרו

לאחר שנתוני האינפלציה בארה"ב ליוני היו טובים מהצפוי (3.5%) והפחיתו את הלחץ להעלאת ריבית בטווח המיידי, יו"ר הפד קווין וורש מציע שלא להסתנוור וכי מבחינתו "המשימה לא הושלמה". בעדותו בפני הקונגרס אמר וורש כי הפד "אינו מגלה כל סובלנות לאינפלציה גבוהה", אך נמנע מלרמוז אם הריבית תועלה כבר בהחלטה הקרובה. הוא אף הדגיש כי נתוני יוני לא מספיקים כדי להכריז על ניצחון על האינפלציה, במיוחד על רקע ההסלמה במזה"ת, שמעלה את מחיר הנפט ועלולה להצית לחץ אינפלציוני. בנוסף, ציין וורש כי הפד עוקב אחר השפעת גל ההשקעות בתשתיות AI, שלדבריו עשוי לתרום לעליות מחירים בחלק מענפי המשק.

היום, בשעה 15:30, יתפרסם מקבץ נתוני מאקרו בארה"ב, שיספקו לפדרל ריזרב תמונת מצב עדכנית על חוסנו של הצרכן האמריקאי ושוק התעסוקה. במוקד יעמדו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יוני, כאשר הצפי בשוק עומד על עלייה מתונה של 0.2% (לעומת 0.9% בחודש הקודם), בעוד שמכירות הליבה הקמעונאיות צפויות להציג קפיאה (0.0% לעומת 0.8% קודם). במקביל, יתפרסמו נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, שצפויות לעמוד על 216 אלף בקשות חדשות (לעומת 215 אלף בחודש שעבר), לצד מדד הייצור של הפד של פילדלפיה לחודש יולי, שצפוי לרשום עלייה קלה לרמה של 12.7 נקודות לעומת 10.3 נקודות בחודש הקודם. נתונים אלו עשויים להכתיב את כיוון המסחר בוול סטריט ולחדד את הערכות המשקיעים לגבי תוואי הריבית בהמשך השנה.

בגזרת הסחר העולמי, הממשל האמריקאי הודיע על הטלת מכס בגובה 25% על מרבית הסחורות המיובאות מברזיל החל מה-22 ביולי. המהלך מגיע עם סיומה של חקירה בת שנה שניהלה וושינגטון בגין "נוהלי סחר בלתי הוגנים" מצד ברזיל - הכוללים, בין היתר, דרישות להסרת תכנים פוליטיים מחברות טכנולוגיה אמריקאיות (בהן מטא, גוגל ו-X), אכיפה חלשה של הגנת קניין רוחני והצבת מחסומים בשוק האתנול.

המכסים החדשים, מהם יוחרגו מוצרים ספציפיים כמו בשר בקר, מיץ תפוזים וחלקי מטוסים, מאיימים להצית מחדש את המתיחות הדיפלומטית, ואף להשפיע על מערכת הבחירות לנשיאות ברזיל באוקטובר הקרוב. בתוך כך, בשווקים עוקבים בדריכות אחר החלטה נוספת הצפויה בשבוע הבא, במסגרתה נבחנת הטלת מכס נוסף של 12.5% על מוצרים ברזילאיים בשל חשד לשימוש בעבודת כפייה.