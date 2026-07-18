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סדרת כתבות הקאמבק של אלטשולר שחם ביוני – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

הנוסחה שסידרה לאלטשולר שחם קאמבק בתשואות ביוני – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

רשות שוק ההון יצאה להיאבק בשידול חוסכים למשיכה מוקדמת של כספי פנסיה, אך הותירה בחוץ סעיף מרכזי אחד • בית ההשקעות אלטשולר שחם הוביל ביוני את טבלת התשואות - זו האסטרטגיה שהשתלמה לו • מה אומרים האנליסטים על הזינוק החריג של מדד המניות הקטנות ביותר בוול סטריט • וגם: מנהל ההשקעות שממליץ לצעירים להשקיע 100% מהתיק במניות

רשות שוק ההון השאירה פרצה גדולה לנוכלי הפנסיה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
חיסכון פנסיוני

המאבק במשיכת פנסיה מוקדמת: הסעיף שנעלם והותיר פרצה לנוכלים
נתנאל אריאל 14.07.2026
להשקיע בנדל''ן כשהריבית יורדת - המדריך למשקיע / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
נדל"ן: נדל"ן מניב

איפה כדאי להשקיע כשהריבית יורדת: טיפ הזהב שעומד במבחן הזמן
נתנאל אריאל וחזי שטרנליכט 12.07.2026
לאה פרמינגר, סמנכ''לית השקעות, אלטשולר שחם / צילום: עידו לביא
אלטשולר שחם

הנוסחה שסידרה לאלטשולר שחם קאמבק החודש
נתנאל אריאל 16.07.2026
צילום: Shutterstock
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8 מופלאות קטנות: אנליסטים בטוחים - כדאי לשים לב למניות הללו
צחי גרינולד 15.07.2026
ליאור וקס, מנכ''ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות / צילום: יח''צ
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