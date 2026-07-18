חיסכון פנסיוני המאבק במשיכת פנסיה מוקדמת: הסעיף שנעלם והותיר פרצה לנוכלים נתנאל אריאל 14.07.2026 נדל"ן: נדל"ן מניב איפה כדאי להשקיע כשהריבית יורדת: טיפ הזהב שעומד במבחן הזמן נתנאל אריאל וחזי שטרנליכט 12.07.2026 אלטשולר שחם הנוסחה שסידרה לאלטשולר שחם קאמבק החודש נתנאל אריאל 16.07.2026 מדד ראסל 2000 8 מופלאות קטנות: אנליסטים בטוחים - כדאי לשים לב למניות הללו צחי גרינולד 15.07.2026 המלצות אנליסטים "ישראל תיהנה מהסלמה עם איראן": ההמלצות של מנהל ההשקעות נתנאל אריאל 14.07.2026 נושאים הקשורים לכתבה השקעותשוק ההוןהמלצות אנליסטיםתחזיות האנליסטיםריבית בנק ישראלהבורסה בת"אוול סטריטחיסכון פנסיוני