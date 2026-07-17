חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:45

1. שוקי המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית, על רקע הירידות החדות במגזר השבבים בוול סטריט ובאסיה הבוקר.

הבורסה בטוקיו נחתכת הבוקר במעל 5%, בצל הסנטימנט השלילי במניות השבבים בוול סטריט. החשש של המשקיעים הוא שההוצאות בתחום ה-AI יצאו משליטה ולא יניבו את הרווחים המצופים.

בולטת במיוחד מניית סופטבנק שמאבדת כעת קרוב ל-11%. יצרנית ציוד השבבים היפנית טוקיו אלקטרון נחתכת במעל בשיעור דומה ויצרנית שבבי הזיכרון היפנית קיוקסיה (Kioxia) קורסת בלמעלה מ-14%, לאחר שחבר מושבעים פדרלי בטקסס קבע אתמול כי על החברה לשלם פיצויים בגובה 229 מיליון דולר, לאחר שמצא כי היא הפרה פטנט.

הבורסה התנודתית בדרום קוריאה סגורה לרגל חג לאומי, ועל כן גלי ההדף הפעם לא הגיעו לשם. אמש, קרסה בוול סטריט מניית SK הייניקס (SK Hynix) הקוריאנית במעל 13%. המגמה השלילית במזרח התפשטה גם לטיוואן, שם איבדה ענקית השבבים TSMC מעל 4%, יום לאחר שהחברה דיווחה על זינוק חד ברווחיה שעקף את תחזיות השוק.

הירידות הגיעו בהמשך ליום מסחר חלש נוסף במניות הטכנולוגיה בארה"ב (ראו הרחבה על כך מטה), כאשר מדד הנאסד"ק נפל ב-1.5% בהובלת מניות השבבים. תעודת הסל של חברת ואנק למוליכים למחצה (VanEck Semiconductor ETF) נפלה בכמעט 4%, כשמניית ארם הולדינגס משילה יותר מ-5%. מיקרון , AMD וברודקום איבדו כל אחת יותר מ-5%.

הנפילות במניות השבבים הגלובליות הקשורות ל-AI לאחר חודשים של עליות חריגות מצביעים על תפנית. המשקיעים מטילים ספק גובר בשאלה האם ניתן לשמר את התמחורים הגבוהים בזמן שההשקעות בתשתיות AI ממשיכות להאיץ.

החוזים על וול סטריט אדומים כעת בהובלת נאסד"ק שמאבד מעל 1%. מי שצפויה לבלוט במיוחד ביום המסחר האחרון לשבוע היא נטפליקס, שפרסמה אמש דוחות ואכזבה את המשקיעים. מניית החברה צנחה במסחר המאוחר ב-9%.

אתמול בתל אביב, הבורסה סיימה את היום בירידות שערים, על רקע הסנטימנט השלילי בקרב יתר בורסות העולם והלחצים שסופג לאחרונה סקטור השבבים בוול סטריט. מדד ת"א 35 נחלש בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.2%. במקביל לירידות, השקל נחלש מול הדולר במעל 1% ושערו הרציף נעמד בשעת נעילת המסחר על 3.02 שקלים.

את הירידות הוביל מדד הטכנולוגיה, שאיבד מערכו כ-1.4%, כאמור, לנוכח הירידות במניות הטכנולוגיה מעבר לים. מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק בלטו לשלילה במיוחד וסיימו את היום באדום. מדד הבנקים נחלש בכ-1.2%, לאחר שאתמול (ד') זינק במעל 5%. מנגד, את העליות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שהתחזק בכ-1.6%, לנוכח המשך התקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן והעלייה שנרשמה במחירי הנפט בעולם.

מניית יצרנית התרופות רפא זינקה בקרוב ל-7% ביום הבכורה שלה בבורסה בתל אביב לשווי שוק של כ-1.55 מיליארד שקל. רפא נוסדה בשנת 1937 ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מעל 100 תרופות, מקור וגנריות כמו גם מוצרים טיפוליים, בישראל. לחברה מפעל עתיר ידע בהר חוצבים בירושלים, כאשר בין מוצריה המוכרים אפשר למנות את הדרין (טיפול בכינים), בונדורמין (לטיפול בבעיות שינה), סטופיט (להקלה על תסמינים של שלשול), ואבן (להרגעה במצבי מתח וחרדה) ודייביו (לטיפול בתסמונת רט).

שפיר הנדסה בלטה גם היא לחיוב, לאחר שהחברה הוכרזה כזוכה במכרז ה-PPP של משרדי האוצר, התחבורה וחברת חוצה ישראל להארכת כביש 6 צפונה. במסגרת הפרויקט הלאומי, שמוערך בהשקעה של כ-2 מיליארד שקל, שפיר תהיה אחראית על המימון, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מקטע דו-מסלולי ותלת-נתיבי באורך של כ-22 ק"מ (ממחלף סומך ועד בית העמק), לצד הקמת שלושה מחלפים חדשים. העבודות על הפרויקט צפויות להתחיל ב-2027, כאשר פתיחת הציר החיוני לציבור מתוכננת לשנת 2030 - מהלך שצפוי להקל משמעותית על העומסים בצפון ולייצר לחברה זרם הכנסות יציב וארוך טווח.

אמש בוול סטריט, מניות השבבים איבדו גובה, על רקע חששות כי ההשקעות האדירות בתחום הבינה המלאכותית אינן מצדיקות עוד את השווי הגבוה של החברות. במקביל, המתיחות הגיאופוליטית המחודשת העיבה גם היא על סנטימנט המשקיעים.

הנאסד"ק ירד בכ-1.2% וה-S&P 500 נחלש בכ-0.4%. S&P 500 במשקל שווה (RSP ) עלה לעומת זאת בכ-1%, מה שאומר שהירידות התרכזו אצל מניות הטכנולוגיה בעיקר, ואמנם המגזר הזה (XLK ) השיל מעל ל2%.

מדד מניות השבבים (SOX ) איבד כ-4%, לאחר שגם התחזית החיובית של TSMC לא הצליחה להרגיע את השוק. למרות שהחברה סיפקה תחזית חזקה, היא העלתה את תחזית הוצאות ההון (CapEx), מה שחידד את החששות לגבי היקף ההשקעות בענף. במקביל, נאסד"ק 100 ירד ב-1.4%, ומניית אלפאבית איבדה 4.5% בעקבות דיווח שלפיו גוגל מפגרת בחודשים אחדים בפיתוח מודל הבינה המלאכותית המוביל שלה.

המשקיעים מתחבטים בשאלה האם מניות הטכנולוגיה התייקרו יתר על המידה, כאשר עדיין לא ברור מתי השקעות של טריליוני דולרים בתחום ה-AI יתורגמו לרווחים משמעותיים. ארבע ענקיות ה-AI האמריקאיות, ובהן מטא ואלפאבית, צפויות להשקיע השנה לבדה יותר מ- 725 מיליארד דולר.

לדברי מאט מיילי מבית ההשקעות Miller Tabak, העובדה שמניית TSMC הגיבה בירידות למרות תוצאות חזקות היא סימן מדאיג עבור המשקיעים, שכן היא עשויה להעיד על שחיקה באמון בקבוצת מניות ההובלה של מהפכת הבינה המלאכותית.

גם המתיחות הגיאופוליטית העיבה על הסנטימנט בשווקים, לאחר שארה"ב הגבירה את התקיפות נגד איראן. מחיר הנפט מסוג ברנט נותר סמוך ל-85 דולר לחבית, מה שהגביר את החששות מלחצי אינפלציה מחודשים ומהאפשרות שהפדרל ריזרב ייאלץ להעלות את הריבית לפני סוף השנה. על רקע זה נרשמה עלייה הן בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב והן בשער הדולר.

המשקיעים עיכלו גם שורת נתוני מאקרו בארה"ב. מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר, בעוד שהמכירות הקמעונאיות עלו במתינות ביוני. העלייה המתונה הושפעה מירידה בהכנסות תחנות הדלק, שהסתירה גידול משמעותי במכירות אצל חלק מהקמעונאים.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות היום ירידות קלות, על אף ההסלמה בין איראן וארה"ב. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.54%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת גם היא בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.14%.

בבריטניה, תשואת האג"ח הממשלתיות ל־10 שנים היא 4.96%, לאחר שעלתה בעקבות נתונים שהצביעו על כך שהכלכלה הבריטית צמחה בחודש מאי ב־0.1%, אחרי שהתכווצה ב־0.1% באפריל. לפי דברים שאמרה האסטרטגית לינדזי ג'יימס מחברת ניהול העושר Quilter לוול סטריט ג'ורנל, "למרות החששות שהמומנטום בכלכלה הבריטית דעך, היא הפתיעה עם צמיחה של 0.1% במאי", וכעת השווקים מתמחרים העלאה של 0.25% בריבית בנק אנגליה בחודש ספטמבר.

בנושא אחר בשוק החוב, קבוצה של נושים של חברת אלטיס אינטרנשיונל של המיליארדר פטריק דרהי, שמחזיקים בכ־9 מיליארד דולר מהחוב, פנו השבוע לחברה וטענו לחדלות פירעון בשל הפרת הסכמי החוב איתם.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר שנחלש אתמול מול הדולר בכ-1%, השקל ממשיך במגמה זו גם הבוקר ונחלש בכ-0.5% מול המטבע האמריקאי. שערו הרציף עומד כעת על כ-3.03 שקלים. באלטשולר שחם פייננשל סרביסס ציינו שהדולר נחלש מול סל המטבעות לאחר שמדד המחירים ליצרן ירד בארה"ב ב־0.3% בחודש יוני, בניגוד לציפיות ליציבות, מה שגרם למשקיעים להפחית את ההסתברות להידוק מוניטרי נוסף בטווח המיידי.

עם זאת, יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף, הוסיף כי מחירי האנרגיה ממשיכים להוות סיכון מחודש לאינפלציה. להערכתו, "השקל מקבל תמיכה מחולשת הדולר בעולם ומהאינפלציה השנתית הנמוכה", אך "המשך הכיוון ייקבע בעיקר לפי נתוני המאקרו בארה"ב, תנועת התשואות וההתפתחויות הגיאו־פוליטית".

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, לנוכח התגברות התקיפות של ארה"ב נגד איראן. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 85 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 80 דולר לחבית.

מתחילת יולי מחיר חבית נפט מסוג ברנט קפץ בכ־16%. מחיר הזהב ירד ומאז השיא של ינואר הוא נחלש כמעט ב־28%. המשקיעים מחכים להתבהרות המצב בנוגע להשפעת המשבר הנוכחי באיראן על האינפלציה ובהתאם על ריבית הפד.

4. מאקרו

בגזרת המאקרו בארה"ב, הנתונים המשיכו להעיד על חוסנו של שוק העבודה האמריקאי. מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה ירד ל-208 אלף, נמוך מהתחזיות שעמדו על 218 אלף, בעוד שהמכירות הקמעונאיות עלו ב-0.2% , בהתאם לציפיות.

גם מספר התביעות המתמשכות לאבטלה ירד ל-1.805 מיליון (לעומת צפי של 1.82 מיליון), בעוד שממוצע התביעות לאבטלה ל-4 שבועות ירד לרמה של 214.25 אלף. נתונים אלו מציגים שוק עבודה יציב ואיתן מהמצופה. לצד נתוני שוק העבודה בארה"ב, התפרסם נתון המכירות הקמעונאיות לחודש יוני שעלה ב-0.2% (בהתאם לתחזיות) וקפיצה חריגה במדד הייצור של פילדלפיה פד ליולי לרמה של 41.4 נקודות.

5. תחזית

בבנק אוף אמריקה ממליצים למשקיעים בוול סטריט להפחית חשיפה לנכסי סיכון בטווח הזמן הקרוב, לנוכח אופטימיות קיצונית שעולה מסקר מנהלי הקרנות הגלובלי החודשי של הבנק.

מדד ה-Bull & Bear של הבנק, אשר אומד את סנטימנט המשקיעים בסולם של 1-10 - הציג קריאה שורית קיצונית של 9.4 נקודות. זאת, כאשר קריאה של מעל 8 נקודות מהווה "איתות מכירה קונטרריאני" (contrarian sell signal) - כלומר, אינדיקטור שמסמן על התלהבות־יתר בשוק, ועל כך שאולי עדיף ללכת נגד העדר. מייקל הרטנט, האסטרטג הראשי של הבנק, כתב כי "המיצוב השורי הקיצוני מאותת על הפחתת החשיפה לסיכון".

באתר Buisness Insider ציינו כי המדד מורכב משילוב של קריטריונים, ביניהם מיצוב של קרנות גידור, זרימות הון למניות ולאג"ח, רוחב שוק המניות (market breadth), מיצוב מנהלי קרנות ואינדיקטורים טכניים משוק האשראי.

לפי בנק אוף אמריקה, המדד הציג בסך הכל 17 איתותי מכירה מאז שהושק, ב-2002. ב-Buisness Insider ציינו כי הוא לא בהכרח מבשר על מפולות בשווקים, אלא נוטה יותר לסמן סכנה בטווח הקרוב. לדוגמה, לאחר שהמדד אותת על מכירה בפברואר האחרון, ה-S&P 500 ירד במעל 7%, אם כי מאז הוא התאושש.

הרטנט ציין כי הירידה הממוצעת במדד ה-MSCI All-Country World Index, שעוקב אחר השווקים ברחבי העולם, לאחר איתות מכירה של המדד, עמדה על בין 2% ל-3% בשניים-שלושה חודשים שבאו בעקבותיו. לדבריו שוקי המניות נפלו בעקבות איתותי המכירה של בנק אוף אמריקה ב-60% מהזמן.

בנוסף לקריאה הקיצונית במדד ה-Bull & Bear, בבנק ציינו כי יתרות המזומנים של מנהלי הקרנות ירדו מ-4.1% לרמה נמוכה במיוחד של 3.6%. משקל היתר של מניות ארה"ב בתיקי מנהלי הקרנות הוא הגבוה ביותר מאז דצמבר 2024, בעוד שהתחזיות ל"בום" כלכלי הן הגבוהות ביותר מאז פברואר 2022.

סקר מנהלי הקרנות נערך בין ה-2 ל-9 ביולי, בקרב 181 מנהלי קרנות שמנהלים נכסים בשווי מצרפי של 484 מיליארד דולר. הסיבות המרכזיות שמצא הסקר לעלייה בסנטימנט החיובי בקרב המשקיעים: אופטימיות לגבי האפשרות שיחול "בום מאקרו־כלכלי", איתנות בגזרת הוצאות ההון על AI וציפיות לפדרל ריזרב 'יוני'.

בין הנתונים המעניינים שעלו בסקר:

בגזרת המאקרו: 83% מהנסקרים העריכו שהפדרל ריזרב לא יעלה את הריבית לפני מועד בחירות האמצע בארה"ב. ציפיות מדד המחירים לצרכן הן הנמוכות ביותר בסקר מאז ינואר 2025, כאשר תחזית מחיר הנפט של מנהלי הקרנות צנחה מ-86 דולר לחבית נפט מסוג ברנט ל-71 דולר לחבית.

בגזרת הבינה המלאכותית: הנסקרים העריכו כי פוזיציית לונג על מניות השבבים הגלובליות היא המסחר הצפוף ביותר בשוק, בשיעור עצום של 82%. כשנשאלו האם מניות ה-AI נמצאות בבועה, 48% השיבו שלא, לעומת 43% שהשיבו שכן. כשנשאלו האם אחת מענקיות הענן תכריז על קיצוץ בהוצאות ההון ל-AI,‏ 61% השיבו שלא, לעומת 28% שהשיבו שכן.