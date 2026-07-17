הבורסה בטוקיו נחתכת הבוקר במעל 5%, בצל הסנטימנט השלילי במניות השבבים בוול סטריט. החשש של המשקיעים הוא שההוצאות בתחום ה-AI יצאו משליטה ולא יניבו את הרווחים המצופים.

בולטת במיוחד מניית סופטבנק שמאבדת כעת קרוב ל-11%. יצרנית ציוד השבבים היפנית טוקיו אלקטרון נחתכת במעל בשיעור דומה ויצרנית שבבי הזיכרון היפנית קיוקסיה (Kioxia) קורסת בלמעלה מ-14%, לאחר שחבר מושבעים פדרלי בטקסס קבע אתמול כי על החברה לשלם פיצויים בגובה 229 מיליון דולר, לאחר שמצא כי היא הפרה פטנט.

הבורסה התנודתית בדרום קוריאה סגורה לרגל חג לאומי, ועל כן גלי ההדף הפעם לא הגיעו לשם. אמש, קרסה בוול סטריט מניית SK הייניקס (SK Hynix) הקוריאנית במעל 13%. המגמה השלילית במזרח התפשטה גם לטיוואן, שם איבדה ענקית השבבים TSMC מעל 4%, יום לאחר שהחברה דיווחה על זינוק חד ברווחיה שעקף את תחזיות השוק.

הירידות הגיעו כאמור בהמשך ליום מסחר חלש נוסף במניות הטכנולוגיה בארה"ב, כאשר מדד הנאסד"ק נפל ב-1.5% בהובלת מניות השבבים. תעודת הסל של חברת ואנק למוליכים למחצה (VanEck Semiconductor ETF) נפלה בכמעט 4%, כשמניית ארם הולדינגס משילה יותר מ-5%. מיקרון , AMD וברודקום איבדו כל אחת יותר מ-5%.

הנפילות במניות השבבים הגלובליות הקשורות ל-AI לאחר חודשים של עליות חריגות מצביעים על תפנית. המשקיעים מטילים ספק גובר בשאלה האם ניתן לשמר את התמחורים הגבוהים בזמן שההשקעות בתשתיות AI ממשיכות להאיץ.

החוזים על וול סטריט אדומים כעת בהובלת נאסד"ק שמאבד מעל 1%. מי שצפויה לבלוט במיוחד ביום המסחר האחרון לשבוע היא נטפליקס, שפרסמה אמש דוחות ואכזבה את המשקיעים. מניית החברה צנחה במסחר המאוחר ב-9%.