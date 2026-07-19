שוער בן 40 ודביבון מפוחלץ: הכוכבים הגדולים של מונדיאל 2026

מונדיאל 2026 של פיפא מתקרב לקו הסיום. ספרד וארגנטינה ייפגשו למשחק הגמר היום (א') , בסיומו אחת מהקבוצות תניף את הגביע.

אבל חמישה וחצי שבועות של משחקים, 48 קבוצות והמוני תיירים שהגיעו לארה"ב יצרו לא מעט מנצחים נוספים.

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אלה השחקנים, המותגים, ואפילו הרטבים, שייזכרו מהמונדיאל השנה.

הראשונה היא ארגנטינה, שעוד לפני שעלתה על המגרש כדי להלחם על הגביע, שער הניצחון שלה במשחק נגד מצרים שבר את שיא החיפושים של כל הזמנים בגוגל.

ווזיניה

שוער כף ורדה, ז'וזימאר ז'וזה אבורה דיאס, המוכר כווזיניה, היה לאחד מסיפורי ההפתעה של הקיץ .

ווזיניה בן ה־40 זינק לתודעה הציבורית לאחר שהוביל את כף ורדה, המדינה השלישית הקטנה באפריקה, בהשתתפות הבכורה שלה במונדיאל - לתיקו 0:0 מול ספרד, לתיקו מול אורוגוואי ולהפסד דחוק מול מסי וארגנטינה .

לטורניר הוא נכנס עם 50 אלף עוקבים באינסטגרם; בתוך חודש המספר כבר עמד על 29.3 מיליון. לפי מארקטוואטצ, המותג החדש של ווזיניה שווה לפחות 17.7 מיליון דולר.

ארלינג האלנד

ארלינג האלנד הפך גם הוא לאחד הכוכבים הגדולים של הטורניר. מעבר לביצועיו על המגרש, האלנד תפס את עניין הציבור עם אוסף התיקים האופנתיים שלו, שכולל מותגי על שעלותם המוערכת היא מעל 10,000 דולר לפריט.

גם בארץ, חיפושים שלו בגוגל עלו ביותר מ-5,000%, ובכך הוא עקף בחיפושים את מסי, אמבפה ורונאלדו.

בנוסף כל זאת, כוכב נורווגיה, הפך וויראלי אחרי שחזר הביתה עם דביבון מפוחלץ המחזיק בקבוק וויסקי - מזכרת שעל פי הדיווחים רכש ב־750 דולר בחנות Wild Bill’s Western Store בדאלאס. לצד התמונה שהעלה כתב: "זה עקב אחריי הביתה".

גם Wild Bill’s Western Store יכולה לרשום ניצחון: לפי דיווחים, ממלאי הדביבונים המפוחלצים בחנות אזל בעקבות הביקוש שנוצר אחרי הפוסט של האלנד .

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נבחרת הנשים של ארה"ב

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פיפ"א תחלק במונדיאל 2026 פרסי זכייה בסך 871 מיליון דולר למדינות המשתתפות. כמעט כפול מ־440 מיליון הדולר שחולקו ב־2022. הסכומים נקבעים לפי השלב אליו הגיעה כל נבחרת. בעקבות ההעפלה לשמינית הגמר תקבל ארה"ב 16 מיליון דולר, והכסף יתחלק בין נבחרת הגברים הלאומית ונבחרת הנשים הלאומית.

זאת בעקבות הסכם מ־2022 לפיו 80% מכספי הפרסים במונדיאלים של נבחרות הגברים והנשים יאוחדו. ההתאחדות גובה 20%, והיתרה מתחלקת שווה בשווה בין שחקני שתי הנבחרות.

רשת הטלוויזיה פוקס

רשת פוקס החזיקה בזכויות השידור בארה"ב לכל משחקי המונדיאל - עסקה שעלתה לה 485 מיליון דולר, לפי The Athletic . ההימור, כך נראה, השתלם.

המשחק בין ארה"ב לבלגיה ב־6 ביולי היה הנצפה ביותר ברשת יחידה בתולדות ארה"ב, עם 33 מיליון צופים בפוקס.

שיא נוסף נקבע גם ברבע הגמר בין אנגליה לנורבגיה, שנערך בשבת שעברה. לפי נתוני רייטינג ראשוניים שפרסמה הרשת, המשחק רשם ממוצע של 19.48 מיליון צופים בפוקס, עם שיא של כמעט 25 מיליון בהארכה - מספר הצופים הגבוה ביותר בארה"ב למשחק רבע גמר.

מעבר לרייטינג, הפסקות השתייה במהלך המשחקים אפשרו לשותפות השידור לשלב מקבצי פרסומות - חריג בכדורגל בינלאומי. לפי Hollywood Reporter, פוקס הכניסה לפחות 250 מיליון דולר מפרסומות בהפסקות הללו בלבד .

הכלכלה האמריקאית

אוהדים מכל העולם נהרו בשבועות האחרונים לארה"ב לרגל המונדיאל, והזרימו כספים לערים מארחות, לאצטדיונים, למלונות וגם לחברות מזון.

לאורך הטורניר הצטברו סיפורי אוהדים רבים שתפסו כותרות: אוהדים מסקוטלנד ששתו את כל הבירה בבוסטון; נורבגים ש"חתרו" בטיימס סקוור; אירופים שניסו להעביר בבדיקות ה -TSA מזוודות מלאות ברוטב ראנץ' של Hidden Valley; ואוהדים שגילו רשתות מזון מהיר כמו בית הוופל.

חלקם הוציאו אלפי דולרים כדי להגיע לארה"ב גם בלי כרטיסים למשחקים - רק כדי להיות חלק מהאווירה.

מנגד, מחירי הכרטיסים הגבוהים היו אחת מנקודות התורפה הבולטות של הטורניר. לפי TickPick, מחיר הרכישה הממוצע לגמר בסוף השבוע עומד על 11,327 דולר - הגבוה ביותר שנרשם אי פעם.

המנצחים ישראלים

גם בישראל, לפי נתוני גוגל, הסתמנו מספר כוכבים בולטים מהטורניר. שדרי המשחקים הפכו לאושיות בפני עצמם. בראש הרשימה נמצא יורם ארבל, ששידר את משחק הפתיחה, ולצידו התגלית שימי ששון ששידר משחקים מהאולפן בארץ והחיפושים סביבו בגוגל עלו ביותר מ-5,000% מתחילת המשחקים. לצידם עלו באלפי אחוזים החיפושים סביב יהונתן כהן שמוביל את השידורים וכתבת הקווים הדר יעקבי.