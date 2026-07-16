ממספר שיא של 48 נבחרות ו-104 משחקים, דרך הכנסות שצפויות לחצות את רף 11 מיליארד הדולר ועד למחירי כרטיסים שהפכו את הטורניר ליקר בהיסטוריה: מונדיאל 2026 שבר שיאים כלכליים, הרחיב את גבולות המסחור של המשחק והמחיש עד כמה הכדורגל העולמי הפך למכונת הכנסות משומנת

17:05

1 גביע העולם בכדורגל נמצא בישורת האחרונה לקראת משחק הגמר שייערך ביום ראשון הקרוב, אבל עוד לפניו ניתן לפסוק שהמונדיאל הנוכחי, שהתארח לראשונה בשלוש מדינות שונות, סיפק לא מעט שיאים. ככה מונדיאל 2026 עיצב מחדש את ההתבוננות על המשחק האהוב בעולם.

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2 הטבלה כידוע לא משקרת, ולאחר שהטקס יסתיים תתבהר התמונה לגבי הרווחים שפיפ"א שלשלה לכיסה, והפעם הם צפויים, על פי הערכות, להיות גבוהים מתמיד.

מספיק שנכמת שני חידושים משמעותיים: הגדלת מספר הנבחרות לשיא של 48 נבחרות (במקום 32), מהלך שהגדיל את מספר המשחקים הכולל ל-104 (במקום 64). כל משחק פירושו עוד חסויות, עוד פרסומות ועוד כרטיסים. באופן הזה, ההכנסות צפויות לחצות רף של 11 מיליארד דולר - זינוק דרמטי של כ-56% (עלייה של 3.5-4 מיליארד דולר) בהשוואה להכנסות השיא של מונדיאל 2022 בקטאר, שעמדו על 7.56 מיליארד דולר.

3 אבל כאן לא נגמרה סחיטת הלימון מהאפשרות לרווח קליל ומהיר. פיפ"א מצאה רעיון יצירתי למדי, והוסיפה לראשונה גם הפסקות שתייה, אחת בכל מחצית. על פניו המטרה היא להיטיב עם השחקנים בחום הקופח של יולי, אך בשטח זו עוד דרך יצירתית למדי להזרים 3 דקות של מקבצי פרסומות שמתורגמות למזומנים. האוהדים, כמובן, כועסים בכל פעם שהפסקת פרסומות כפויה כזו הורגת לקבוצה שלהם את המומנט.

4 אולי מה שהכי הפריע ופגע בחובבי הכדורגל ברחבי העולם הוא העלות השערורייתית של מחירי הכרטיסים. אלה נסקו אל על והפכו אותו למונדיאל היקר ביותר בהיסטוריה - והשאירו אוהדים רבים מחוץ למגרשים.

המחירים לרבים ממשחקי שלב הבתים הראשון נעו בין 350 דולר ל-5,000 דולר, וזה עוד לפני שמביאים בחשבון עלויות נלוות כמו טיסות, מלונות ושהייה. אחד הגורמים למצב הדורסני הזה הייתה השיטה שנקטה פיפ"א, והיא התמחור הדינמי, שלפיה עלות הכרטיס משתנה בהתאם לביקוש. בהינתן ביקוש גבוה למשחק מסוים, המחיר ימריא בהתאם. כך, נבחרות עם בסיס אוהדים גדול יידרשו לשלם מחירים גבוהים משמעותית עבור הזכות לשאוג "גוללל".

כשמדברים על מחירי הכרטיסים למשחק הגמר, כבר מדובר במספרים של חמש ספרות. על פי אתר Ticketdata, שעוקב אחר מחירי כרטיסים לאירועי ספורט, למשחק הגמר שיתקיים באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי תאלצו לשלם כ-7,000 דולר לכרטיס בקטגוריה 2, ולא פחות מ-11 אלף דולר לכרטיס מקטגוריה 1, הנחשבת לטובה ביותר.

5 הימורים תמיד היו בספורט, אבל נראה שהפעם הדברים הלכו רחוק. וזה לא רק התחרויות במקומות העבודה, שהפכו את השיחה על מי עומד בראש ומי יהיה מלך השערים לנושא הכי מדובר במשרד מאז הזנקת הטורניר ביוני.

אפליקציית ההימורים פולימרקט כיכבה במונדיאל הזה. היא עלתה שוב ושוב לכותרות, למשל כשלמדנו שאין דבר כזה הימור בטוח. במשחק של ספרד נגד כף ורדה הקטנה, כולם הימרו על ניצחון לספרד - כולל אחד ששם לא פחות ממיליון דולר על ניצחון ספרדי, והפסיד הכול. אגב, אם ההימור שלו היה מצליח, הוא היה לוקח הביתה סכום נחמד של 85 אלף דולר. וכמובן שגם פה היה מי שייקח את הקופה: פולימרקט פרסמה בטוויטר שמהמר אחר שם 400 אלף דולר על כך שספרד לא תנצח את המשחק. ההתמודדות נגמרה בתיקו אפס, והבחור גרף לא פחות מ-4.7 מיליון דולר לכיס.

והמנצחת בגמר? נכון לירידת הגיליון לדפוס, ההימור המוביל באתר פולימרקט הוא על ספרד, עם 58% סיכויים לזכייה, בעוד ארגנטינה עם 42%. אבל כמו שהוכיחו הימורים קודמים, את הכסף לא סופרים במדרגות.