ערב הנפקת האג"ח: התחזקות השקל העבירה את יבואנית הקרמיקה לרווח

למרות מספר ביטולים של הרגע האחרון, גל ההנפקות ששטף את הבורסה המקומית הביא לת"א בחודשיים האחרונים לא פחות מ־11 חברות חדשות, שהנפיקו את מניותיהם למסחר לפי שווי כולל של כ־21.5 מיליארד שקל - נתוני שיא בשוק ההנפקות המקומי.

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מבול ההנפקות לא פסח גם על שוק החוב, כשבחודשיים האחרונים הגישו מספר דו־ספרתי של חברות תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של איגרות חוב. אלא שבזמן שרוב הנפקות המניות הצליחו להגיע לקו הגמר, בשוק החוב רק 6 מתוך 14 החברות שהגישו תשקיף בחודשיים האחרונים השלימו את המהלך.

מי שצפויה להצטרף אליהן בימים הקרובים היא יבואנית מוצרי הבנייה נגב (לשעבר נגב קרמיקה), המתכננת להשלים גיוס חוב של 100 מיליון שקל. בכך, צפויה החברה, שנמצאת בשליטת איש העסקים יריב לרנר וקרן ההשקעות ויולה קרדיט, לשוב לבורסה בת"א 14 שנים לאחר שנמחקה מהמסחר. תמורת האג"ח, שתישא ריבית שנתית של עד 6.9% (לא צמודה), עתידה לשמש את נגב לפירעון חוב יקר לבנקים ולחברות אשראי חוץ בנקאי.

6.9% ריבית מירבית

שנתית ולא צמודה שתישא סדרת האג"ח שתנפיק נגב 6 חברות

מתוך 14 שהגישו תשקיף בחודשיים האחרונים השלימו גיוס חוב

מסע רב תהפוכות

קבוצת נגב פועלת בתחום של יבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרים לעיצוב הבית, בהם מוצרי גמר בנייה, אריחי פורצלן, קרמיקה, כלים סניטריים לחדרי אמבטיה ועוד. השלמת ההנפקה (התשקיף הוגש לפני יותר מחודשיים), לכשתתבצע, תחתום את המסע הארוך שעברה החברה הוותיקה, שהוקמה בשנת 1969 והפכה לראשונה לציבורית בשנת 1987.

בתחילת העשור הקודם, ב־2012 רכשה אפריקה ישראל תעשיות את מניות הציבור בנגב ומחקה אותה מהמסחר בבורסה. בהמשך עמדה החברה בפני קריסה ונקלעה להסדר חוב גדול, שבמסגרתו מחקו לה הבנקים חובות של מעל ל־400 מיליון שקל. זאת בין היתר בשל הוצאות גדולות ועלויות הקמת המפעל בירוחם.

זה כעשור נמצאת החברה בידי איש העסקים יריב לרנר, המכהן כיו"ר נגב, וקרן האשראי ויולה קרדיט שמובילה רותי פורמן, שרכשו אותה בתחילת שנת 2017 לאחר שנקלעה למשבר. לאחרונה פרסמה נגב, בניהולו של מני אקוניס, את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה, אותו סיימה עם הכנסות של כ־117.6 מיליון שקל, צמיחה קלה של כ־3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר הודות לגידול בהכנסות מלקוחות פרטיים, וחרף מבצע שאגת הארי שבמהלכו הושבתו באופן חלקי חנויותיה.

בשורה התחתונה רשמה נגב מעבר לרווח נקי של כ־4.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ־2.6 מיליון שקל. זאת בין היתר הודות להתחזקות השקל מול הדולר והאירו, שהורידה את עלויות המכר והקטינה את הוצאות המימון של החברה. את שנת 2025 כולה סיכמה החברה עם הכנסות של 460 מיליון שקל ורווח של 6.1 מיליון שקל (לעומת הפסד קטן ב־2024).

יריב לרנר / צילום: רפי דלויה

3 חברות נדל"ן חדשות

נגב צפויה להצטרף לשלוש חברות נוספות שהשלימו בחודש האחרון גיוס חוב בשוק המקומי, כולן בתחום הנדל"ן, שבאופן מסורתי מוביל את גיוסי החוב בת"א. האחרונה שבהן היא חברת ההתחדשות העירונית ס.י לאונרדו שגייסה בשבוע שעבר כ־45 מיליון שקל, בריבית שנתית של 7.9% (לא צמודה). תמורת הגיוס צפויה לשמש להעמדת הון עצמי לפרויקטים שבבעלות החברה ולפירעון הלוואות יקרות שנטלה.

כמה ימים קודם לכן השלימה חברת הייזום למגורים עמים יזמות גיוס של כ־188 מיליון שקל, שנושא ריבית שנתית של 7.2%. תמורת ההנפקה צפויה לשמש את עמים, שנמצאת בשליטה משותפת של יזמי הנדל"ן אהרון מרצבך, נתנאל (נני) שטרן וניר יחיא, לפירעון מוקדם של הלוואות יקרות שנטלה מחברת האשראי החוץ בנקאי מניף, הנושאות ריבית ממוצעת של כ־13.5%. לחברה פרויקטים בהליכי הקמה הכוללים 901 יחידות דיור, לצד פרויקטים נוספים שנמצאים בשלבי תכנון בהיקף של 710 יח"ד.

עוד לפני כן, בתחילת החודש האחרון השלימה קבוצת הנדל"ן המניב אביגם גיוס של כ־207 מיליון שקל בריבית שנתית נמוכה בהרבה מזו של מקבילותיה (3.5%). החברה בהובלת וידאל צרפתי (מנכ"ל) ושמואל בלז'יצקי (יו"ר) מחזיקה בשלושה נכסים מניבים באזור אשדוד, ובראשם פארק יצהר באזור התעשייה עד הלום. הנכס, ששוויו מוערך בספרים בכ־190 מיליון שקל ומשתרע על פני כ־21,000 מ"ר, שועבד במסגרת הגיוס למחזיקי האג"ח.