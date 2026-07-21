ועדי העובדים בהסתדרות חסמו הבוקר את הגישה למשרדי הממשלה במחאה על "מצוקת חניה שהולכת ומחריפה", אף שקריית הממשלה בירושלים היא אחד המקומות הנגישים ביותר בישראל בתחבורה ציבורית.

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במשרד האוצר הגיבו בחריפות "ההסתדרות נקטה צעד לא חוקי וחסמה את הכניסות למשרדי ממשלה מרכזיים בירושלים", נמסר. החסימה בוצעה באמצעות העמדת כלי רכב נעולים של עובדים בכניסה לחניונים ועל דרכים המובילות למשרדים "בכך מנעו יו"ר המרחב וראשי הוועדים שפעלו בהוראתו את חופש התנועה של מאות עובדים ופגעו בזכותם של עובדים להגיע למקום עבודתם ולקבל שכר. התנהלות מסוג זה אינה התנהלות מקובלת ביחסי עבודה, ויש מקום לבחון האם הפעולה גובלת בפלילים. כוחות משטרה שהגיעו למקום התערבו להשבת הסדר", נמסר.

יו"ר מרחב ירושלים בהסתדרות, דני בונפיל מסר שהמחאה היא חלק מסכסוך עבודה "שנועד להשמיע את זעקתם של עשרות אלפי עובדים הסובלים במשך שנים מתנאי הגעה ועזיבה בלתי סבירים".

הגדלת מקומות חניה מחמירה את מצוקת החניה

לטענתו של בונפיל, "העובדים מתמודדים מדי יום עם מצוקת חנייה חריפה שהולכת ומחמירה, בין היתר בשל צמצום מתמשך של מקומות חנייה לטובת גורמים שונים, לצד קשיים תחבורתיים משמעותיים באזורי העבודה. מציאות זו גובה מהם שעות ארוכות, פוגעת בשכרם בפועל, מכבידה על האיזון בין העבודה לחיים האישיים ופוגעת בתנאי העסקתם".

ואולם, לצד מקומות החניה במתחם, מדובר באזור נגיש למדי בתחבורה ציבורית באמצעות עשרות קווי אוטובוס וקרבה לקו האדום של הרכבת הקלה בבירה וכן לתחנת הרכבת יצחק נבון. בימים אלו, עמלים במשרד התחבורה ובעיריית ירושלים על נסיעות מבחן לצורך פתיחת הקו הירוק של הרכבת הקלה.

פקקי תנועה ומצוקת חניה מלווים ישראלים רבים בכל יום במדינה והעלות המוערכת של הגודש היא כ-40 מיליארד שקלים למשק הישראלי בשנה. ואולם, מחקרים רבים הראו שהגדלת מקומות החניה דווקא מחמירה את מצוקת החניה כי היא מעודדת המשך שימוש ברכב פרטי, ובמציאות של גידול אוכלוסייה ושיפור עקבי ברמת החיים של אזרחי המדינה - לא ניתן יהיה לספק מקום חניה לכל עובד בשעה שהביקושים תמיד יגדלו ו"יבלעו" את ההיצע. לכן, ברחבי העולם, וגם בערים מרכזיות בארץ דוגמת תל אביב ולעתים גם בירושלים, מבוצע מהלך של צמצום מקומות חניה והגדלת הנגישות באמצעות תחבורה ציבורית ושבילי אופניים.