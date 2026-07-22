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שוק ההון והשקעות ביטול ההנפקה לא עזר: אלקטרה נדל"ן מחקה 380 מיליון שקל ביומיים
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אלקטרה נדל"ן

המשקיעים לא סולחים: אלקטרה נדל"ן איבדה 380 מיליון שקל משוויה - גם אחרי שביטלה את ההנפקה

המניה של חברת מקבצי הדיור בארה"ב ממשיכה ליפול בבורסה בתל אביב, למרות הצעד הבהול לסגת ממהלך גיוס ההון • התחזקות השקל, הנפילה של כרבע מהשווי בשנה החולפת ואכזבת השוק השליכו את אלקטרה נדל"ן לרצף ירידות חריג

חזי שטרנליכט 13:16
אמיר יניב, סמנכ''ל פיתוח עסקי אלקטרה נדל''ן / צילום: אלדד רפאלי
אמיר יניב, סמנכ''ל פיתוח עסקי אלקטרה נדל''ן / צילום: אלדד רפאלי

לא בכל יום המשקיעים בתל אביב מענישים כך מניה. בוודאי של חברה מוערכת עם ניסיון רב ומוכח בתחום פעילותה. מניית אלקטרה נדל"ן , שבשליטת אלקו של האחים זלקינד ממשיכה ליפול היום (ד') בבורסה בכ-2%, לאחר שקרסה בשלישי ב-12%. זאת, למרות שהחברה נסוגה בשלישי בערב מתוכנית להנפקת מניות ואופציות שאכזבה כך נראה את המשקיעים בעניין תכנון לבצע הנפקת מניות, שממנו נסוגה.

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אכזבת המשקיעים עלתה לאלקטרה נדל"ן באיבוד שווי שוק של כ-380 מיליון שקל בתוך שתי יממות. החברה, הפועלת בתחום מקבצי הדיור בארה"ב ומנוהלת על ידי אמיר יניב, נסחרת כעת לפי שווי של מתחת ל-2.4 מיליארד שקל. זאת לאחר שבשלישי בערב הודיעה כי יום בלבד לאחר שבחנה הנפקת מניות ואופציות, היא החליטה לסגת מהמהלך: "לאור תנאי השוק, בשלב זה החליטה החברה שלא להציע לציבור את ניירות הערך, ובהתאם שלא לקיים את המכרז למשקיעים מסווגים".

אלא שהמשקיעים לא התרשמו ולמרות שמדדי המניות עולים בשיעורים נאים בסה"כ, מניית אלקטרה נדל"ן ממשיכה לרדת היום. ביצועי המניה בשנה החולפת היו חלשים גם כאן כאשר החברה איבדה כרבע משוויה. בין היתר על רקע חולשת הדולר מול השקל, שכן עיקר הכנסות החברה הן בדולרים בארה"ב.

אלקטרה נדל"ן היא למעשה שותף כללי (GP) שמניותיו הונפקו ונסחרות בבורסה בתל אביב. יש לה קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב, שמשלמות לה דמי ניהול, דמי הצלחה על מימוש פרויקטים מוצלחים, והיא נהנית גם מרווחי שערוך לאחר השבחות נכסים. לחברה הון עצמי של 263 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון הראשון, והשווי של נכסיה המנוהלים דרך הקרנות נאמד ב-9.2 מיליארד דולר.