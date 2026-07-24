חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

לאחר הפוגה בת יום (תשעה באב), המסחר בבורסה המקומית יתחדש הבוקר.

המשקיעים המקומיים מקווים להמשיך את המומנטום החיובי מתחילת השבוע, אבל אפשר להניח שהבורסה תתקשה בפתיחה לאחר כמה דברים שקרו בינתיים - בראשם ההסלמה הבטחונית בין ארה"ב לאיראן שגררו ירידות בשווקים. אלה הושפעו גם כך לרעה מהדוחות של ענקיות הטכנולוגיה ומעליית מחירי הנפט שגררו מצידם את התחזקות הדולר והיחלשות השקל.

ארה"ב תקפה הלילה באיראן שמצידה מאיימת להתקיף את ת"א.

הבוקר בעולם המסכים ממשיכים להיות אדומים: באסיה, בורסת טוקיו יורדת בכ-3%, הונג קונג וסין בכ-1%, דרום קוריאה ב-5%. בוול סטריט, החוזים העתידיים יציבים בינתיים לאחר הירידות החדות אתמול. ייתכן שהשוק ישאב עידוד מהדוח הרבעוני של אינטל הלילה שהפתיע לטובה.

המניות הדואליות חוזרות בפערי ארביטרז' מעורבים - טאואר תזנק בכ-5% בפתיחה, אלביט בפער חיובי של 1.5% לאחר העליות אתמול במניות הביטחוניות בוול סטריט, מנגד קמטק ונובה בפערים שליליים של 1%-2%, טבע, נייס, אנלייט ואיי.סי.אל גם הן יעיבו על הפתיחה. פאלו אלטו שעדיין מחוץ למדדים תרד ב-3.5%.

מנגד אפשר שהאפשרות (הרחוקה עדיין) שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם עשוייה לתת רוח גבית לשוק המקומי אף רק בפתיחה נדע כמה הרוח הזאת חזקה, אם בכלל. נשיא ארה"ב דונלד הפתיע בהודעה דרמטית שפרסם אתמול הצהיר כי הסכם הגרעין עם סעודיה, עליו הודיע רק יממה קודם לכן תיכנס מותנה בהצטרפותה להסכמי אברהם.

מלחמת הסחר של טראמפ חוזרת? הלילה דווח שארה"ב תטיל מכסים של 10%-12.5% על יבוא מרוב שותפות הסחר הגדולות שלה. המכסים החדשים מגיעים בעקבות חקירה שקבעה כי כ־60 מדינות לא נקטו צעדים מספקים למניעת שימוש בעבודות כפייה בשרשראות האספקה שלהן, באופן שפוגע, לטענת הממשל, בעובדים האמריקאים. מדינות שנמצאו כמי שאימצו מגבלות בנושא עבודות כפייה - ובהן מקסיקו, בריטניה, קנדה והודו - יהיו כפופות למכס של 10% על היצוא לארה"ב.

עוד היום -

מה יעלה בגורל העסקה לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה? היום יפוג הסכם הבלעדיות בין קרן ג'נריישן לשיכון ובינוי להשלמת העסקה לרכישת זרוע האנרגיה שלהם (שו"ב אנרגיה). עפ"י ההערכות, המגעים נמצאים בישורת האחרונה.

מספר חברות נדל"ן יהיו היום במוקד לאחר שהמשרד להגנת הסביבה חשף לראשונה את תשעת המגרשים שבהם אותרו מזהמים, ובדיקת גלובס מעלה כי בכולם מתוכננים פרויקטים למגורים של חברות נדל"ן מובילות - ביניהן דמרי, פרשובסקי ושיכון ובינוי.

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באסיה ירידות חדות בעיקר בדרום קוריאה, כאשר המשקיעים מימשו מניות שבבים בעקבות הירידות שנרשמו בוול סטריט ובצל המתיחות הגוברת במזרח התיכון. מדד קוספי צנח בכ־6%, בהובלת סמסונג אלקטרוניקס ו־ SK הייניקס, שכל אחת מהן מאבדת יותר מ־7%.

הירידות היו כה חדות עד שהבורסה הקוריאנית הפעילה מנגנון בלימה זמני, לאחר שהחוזים העתידיים נפלו בחדות. המשקיעים גם נערכים להנפקה הצפויה של מתחרה סינית בתחום השבבים, שבמקביל מגבירה את הלחץ על הסקטור.

לפי רוי לים, סוחר מניות ב־Samsung Securities, חלק מקרנות הגידור באסיה מוכרות מניות של סמסונג אלקטרוניקס ו־ SK הייניקס כדי לפנות מקום לרכישת מניות של CXMT , יצרנית שבבי זיכרון סינית, שצפויה להתחיל להיסחר בבורסה בסין ב־27 ביולי.

כלומר, מעבר ללחץ שנובע מהירידות במניות השבבים בארה"ב ומהמתיחות במזרח התיכון, מניות השבבים הקוריאניות סובלות גם מהסטת כספים של משקיעים לקראת ההנפקה הצפויה של המתחרה הסינית.

אתמול בוול סטריט נרשמו ירידות חדות.

מדד S&P 500 ירד בכ־1.4% ומדד נאסד"ק השיל 2%, בתוך S&P 500 בלטו לרעה מגזר מניות התקשורת (XLC ) שמכיל את מניות גוגל, מטא ונטפליקס, ומגזר הצריכה המחזורית (XLY ) . מניות הטכנלוגיה (XLK ) ירדו אף הן.

העלייה החדה במחירי הנפט, על רקע ההסלמה במלחמה מול איראן, הכבידה על השווקים והובילה לירידות במניות ובאג"ח. מחיר הנפט מסוג ברנט חצה את רף 100 הדולר לחבית, מה שהגביר את החששות מהתחדשות הלחצים האינפלציוניים ודחף את תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לרמתן הגבוהה ביותר השנה.

קבוצת "שבע המופלאות" רשמו את יום הירידות החד ביותר שלה מאז טלטלת המכסים באפריל 2025, לאחר שדוחות אלפאבית (גוגל) וטסלה עוררו מחדש ספקות לגבי היכולת של השקעות הענק בבינה מלאכותית להמשיך להצדיק את העליות במניות הטכנולוגיה.

קרן הסל Roundhill Magnificent Seven ETF , העוקבת אחר ביצועי שבע ענקיות הטכנולוגיה, ירדה ביותר מ־4%. שבע המופלאות - אלפבית, אמזון, אפל, מטא, מיקרוסופט, אנבידיה וטסלה - מחקו לפי וול סטריט ז'ורנל יחד כ־ 900 מיליארד דולר משווי השוק שלהן.

אלפאבית (גוגל) איבדה כ־6.5% למרות שפרסמה תוצאות חזקות, לאחר שהעלתה את תחזית הוצאות ההון שלה, וטסלה צנחה בכ־14% בעקבות רווחים מאכזבים.

מניות ענקיות הביטחון לוקהיד מרטין ו־RTX זינקו לאחר ששתי החברות דיווחו על צבר הזמנות גדול במיוחד, המשקף ביקוש גובר למערכות נשק וציוד צבאי.

אינטל דיווחה הלילה (חמישי) על הכנסות של 16.1 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים בוול סטריט שעמדו על 14.4 מיליארד דולר והזינוק הכי גבוה מזה כמעט 15 שנה. בנוסף סיפקה תחזית הכנסות חזקה מהצפוי לרבעון השלישי.

ישראליות בוול סטריט:

מניית מובילאיי ירדה בעקבות שני ארועים משמעותיים: מייסד החברה פרופ' אמנון שעשוע, הודיע על כוונתו לפרוש מניהול החברה. בנוסף, החברה דיווחה על הכנסות של 508 מיליון דולר, כמעט ללא שינוי לעומת 506 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אך הציגה שיפור משמעותי ברווחיות וצמצום בהפסדים. לצד הדוחות העלתה מובילאיי את תחזיותיה לשנת 2026.

נובוקיור (Novocure) , המפתחת טיפולים בסרטן באמצעות מיקוד של שדות חשמליים בגידול, זינקה לאחר שדיווחה על הכנסות של כ-184 מיליון דולר ברבעון השני של 2026 - עלייה של כ-16% ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-172 מיליון דולר.

2. שוק האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב בשיא של כשנה וחצי, על רקע הזינוק במחירי הנפט בעקבות ההסלמה במזרח התיכון, שמגבירה את החשש מלחצים אינפלציוניים מחודשים.

תשואת האג"ח ל-10 שנים, המשמשת כאמת המידה המרכזית לעלויות המימון בארה"ב, עלתה ב-5 נקודות בסיס ל- 4.7% , לאחר שבמהלך המסחר נגעה ברמתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2025. גם תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה יותר לציפיות לגבי מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב, עלתה ל- 4.343% , בעוד שתשואת האג"ח ל-30 שנה טיפסה ל- 5.188% .

העלייה בתשואות משקפת את חשש המשקיעים כי התייקרות הנפט עלולה להחיות את האינפלציה ולדחות את האפשרות להורדות ריבית מצד הפד.

3. שוק הסחורות ומטבעות

השקל נחלש השבוע ביחס לדולר. מסוף חודש מאי, אז שער הדולר היה בשפל של 2.81 שקל, הדולר התחזק ביחס לשקל ביותר מ־9% לכ־3.07 שקל. הבוקר נרשמת יציבות.

הדולר עצמו, מתחזק בעקבות זרימת כספים לנכסי מקלט בטוח, על רקע החרפת העימות במזרח התיכון והזינוק במחירי הנפט מעל ל־100 דולר לחבית.

מדד הדולר עולה ב־0.3% והוא בדרך לשבוע החזק ביותר שלו זה חודש. הדולר התחזק מול כמעט כל המטבעות המרכזיים, כאשר הדולר הניו־זילנדי היה בין החלשים ביותר. במקביל, הפרנק השווייצרי ירד לשפל של יותר משנה, בעוד שהין היפני המשיך להיחלש לשפל של כארבעה עשורים, עד לרמה של 163.96 ין לדולר .

"לנוכח הירידות גם ביין וגם בפרנק השווייצרי, הדולר נותר המלך בסביבה הנוכחית", אמר ווין ת'ין, הכלכלן הראשי בבנק נאסאו 1982. המשקיעים מעדיפים את הדולר כמטבע מקלט בתקופות של אי־ודאות גיאופוליטית, במיוחד כאשר עליית מחירי האנרגיה מגבירה את החשש מאינפלציה ופגיעה בצמיחה העולמית.

היין היפני ממשיך להיסחר סמוך לשפל היסטורי, כשהדולר מטפס מעל לרמה של 163 יין, רמה שלא נראתה מאז סוף 1986 .

זהו אחד השיאים של חולשת הין מאז תקופת הבועה של יפן בשנות ה־80. הירידה הנוכחית נובעת משילוב של מחירי אנרגיה גבוהים שפוגעים ביפן כיבואנית נפט וגז, עליית תשואות בארה"ב שמגדילה את פער הריביות מול יפן, והעדפת המשקיעים לדולר כמטבע מקלט בתקופות של מתיחות גיאופוליטית.

העלייה במחירי הנפט והגז הטבעי ממשיכה להחליש את הין היפני, משום שיפן תלויה במידה רבה ביבוא אנרגיה. התייקרות הנפט והגז מגדילה את עלויות היבוא ואת הביקוש לדולרים לצורך תשלום עבורו, מה שמפעיל לחץ על המטבע היפני. במקביל, מחירי אנרגיה גבוהים מגבירים את החשש מאינפלציה עולמית ומחזקים את ההערכות שהריביות מחוץ ליפן יישארו גבוהות, בעוד שביפן הריבית עדיין נמוכה יחסית - פער שמעודד משקיעים להעדיף מטבעות בעלי תשואה גבוהה יותר על פני הין.

במבט לטווח ארוך יותר, בנק קומרצבנק מעריך כי למרות הלחצים בטווח הקצר שהמשיכו להחליש את הין, ובהתאם לכך עדכן מעט כלפי מעלה את תחזית הדולר־ין הקרובה, הכוחות הכלכליים הבסיסיים צפויים בסופו של דבר לתמוך בהתאוששות המטבע היפני. לפי הבנק, הורדות ריבית צפויות מצד הפדרל ריזרב בשנה הבאה יסירו גורם מרכזי שתמך בדולר, ויובילו להתחזקות משמעותית של הין מול המטבע האמריקאי.

מחיר הנפט מסוג ברנט חצה את רף 100 הדולר לחבית לראשונה מזה חודשיים, לאחר שהחות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, טענו כי תקפו שתי מכליות נפט סעודיות בים האדום. האירוע הגביר את החשש מהסלמה נוספת במזרח התיכון ומפגיעה באספקת הנפט העולמית.

4. מאקרו

אתמול, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי בהחלטתו לחודש יולי. בעקבות ההחלטה, הריבית על הפיקדונות - הנחשבת לריבית המרכזית בגוש האירו - נותרה על 2.25% , בעוד שהריבית על פעולות המימון העיקריות נשארה על 2.4% והריבית על מסגרת ההלוואות השולית נותרה על 2.65% .

ההחלטה תאמה את ציפיות השוק ומאותתת כי הבנק ממשיך להמתין לנתונים נוספים על האינפלציה והצמיחה לפני שיחליט אם יש צורך בהמשך הידוק המדיניות המוניטרית.

ביום רביעי הבא תתפרסם החלטת ריבית הפד, לאחר שבהחלטה הקודמת, היו"ר החדש קווין וורש הותיר את הריבית על 3.75%. כלכלני לידר שוקי הון ויונתן כץ העריכו השבוע כי "התמתנות באינפלציה בארה"ב מורידה את הסבירות להעלאת ריבית בקרוב", זאת לאחר שביוני קצב האינפלציה ירד ל־3.5%. החלטות ריבית נוספות שיתפרסמו בשבוע הבא הן של הבנקים המרכזיים באנגליה וביפן.

נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הבא: בישראל יפורסמו נתונים מסקר כוח אדם ליוני ורכישות בכרטיסי אשראי על־ידי צרכנים פרטיים לאפריל־יוני. בארה"ב יתפרסמו התמ"ג לרבעון השני ומדד Core PCE (לצריכה פרטית) ליוני. באירופה יתפרסם מדד המחירים לצרכן ליולי.

5. תחזית

שתי חברות ציוד השבבים הדואליות, נובה וקמטק, נחלשו מהשיאים האחרונים שלהן: מניית נובה איבדה 25% וקמטק איבדה 24%.

בבנק אוף אמריקה פרסמו סקירה לקראת הדוחות הכספיים של חברות התחום, וציינו כי "מניות של חברות קטנות ובינוניות בתחום ציוד השבבים נסחרות בדיסקאונט יוצא דופן ביחס לחברות הגדולות. נובה וקמטק נסחרות במכפילי רווח של 32־33 לעומת כ־40 ל־KLA ו־Lam Research, למרות שיש להן אותם מנועי צמיחה, אפשרויות לקחת נתחי שוק ופוטנציאל רב יותר לצמיחה מעבר לצמיחת התעשייה". מחיר היעד שלהם לנובה, 612 דולר, משקף פרמיה של 34.7% והם סבורים שיש לה פרופיל רווח גולמי ייחודי והזדמנות להשיג נתחי שוק. בקמטק מחיר היעד הוא 200 דולר, פרמיה של 27.6%, והם מציינים את ההזדמנויות שלה בתחום המארזים המתקדמים.

באופן כללי, כלכלני הבנק מעריכים שחברות ציוד השבבים נמצאות בעמדה טובה לצמיחה של כ־30%. בבנק מציינים שבטווח הקצר המניות עם השווי המשכנע ביותר הן אפלייד מטיריאלס ו־MKS. על רקע דיווחי ASML ו־TSMC הם מצפים לתוצאות טובות בדוחות הסקטור, כולל עקיפת תחזיות והעלאת התחזיות קדימה.