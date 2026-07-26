התחרות על העובדים מתחממת: תן ביס משיקה כרטיס חדש

התחרות הגוברת בענף ההטבות לעובדים מתחדדת עוד יותר, עם השקת מהלך חדש של תן ביס: החברה, המזוהה עם תקציבי ארוחות צהריים במקום העבודה, משיקה כרטיס חדש הכולל שורה של הטבות - מעין מועדון צרכנות מלא.

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הכרטיס מיועד לעובדי החברות המשתמשות בשירותי תן ביס, שבמסגרת המהלך יוכלו לקבל החזר כספי על רכישות וכן הנחה של 10% במגוון רשתות ומותגים בתחומי האופנה, הפארם, התיירות והלייף סטייל.

על-פי הודעת החברה, בניגוד להטבת הארוחות המסורתית, שמזוהה בעיקר עם שעות העבודה, ההטבות החדשות יהיו זמינות לאורך כל שעות היום, בסופי שבוע ובחופשות.

התשלום יתבצע באמצעות ארנק דיגיטלי, שאליו יוכל המשתמש לחבר את כרטיס האשראי הקיים שלו, ללא צורך בהנפקת כרטיס נוסף. לפי החברה, החיבור יאפשר לעובדים ליהנות מההטבות שמציעה תן ביס, ובמקביל להמשיך לצבור נקודות או הטבות במסגרת מועדון הצרכנות שלהם.

עיקר פעילותה של תן ביס, שהוקמה ב-2006 ונרכשה ב-2018 על-ידי תאגיד JUST EAT ההולנדי, מצוי בתחום הסעדת העובדים. בעקבות המהלכים האחרונים של המתחרות - וולט וסיבוס - שנאבקות גם הן על תקציבי ההסעדה בחברות המובילות, החברה מרחיבה כעת את פעילותה לתחומים נוספים.

"עולם רווחת העובדים, ההטבות והזכויות שלהם עובר שינוי דרמטי בשנים האחרונות", אומר מנכ"ל תן ביס, תומר פפר. "מדובר בפלטפורמה משמעותית עבור המעסיק, שבה הוא יוכל להעניק ערך מוסף משמעותי לעובד ובני משפחתו, מבלי להידרש להגדלת הוצאות.

"לצד דגש על נוחות מקסימלית וערך אמיתי עבור הלקוחות, היה לנו חשוב להביא פתרון שאינו מצריך מהעובדים להנפיק אשראי או לשלם עמלות מיותרות. עם השקת תן ביס החדש, פרצנו את גבולות הקטגוריה המסורתית, מתוך הצורך של מקומות העבודה לתת את המקסימום עבור העובדים שלהם, גם מחוץ לשעות העבודה".