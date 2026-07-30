עסקת הענק בשוק האנרגיה מובילה לגל של חילופי ידיים בתחנות הכוח

יום דרמטי בשוק האנרגיה, עם עסקאות ענק שצפויות לשנות את מפת ההחזקות בו. בעסקה המרכזית שהוכרזה אתמול (ד') רוכשת קרן התשתיות ג'נריישן את הבעלות המלאה בחברת שיכון ובינוי אנרגיה תמורת 4.45 מיליארד שקל.

עסקה זו, שכוללת החזקות במספר תחנות כוח וייצור אנרגיה מתחדשת, צפויה להפוך את פאוורג'ן (החברה הבת של קרן ג'נריישן) לאחת מיצרניות החשמל הבולטות בישראל. כל כך בולטת, שרשות החשמל צפויה לדרוש מפאוורג'ן מספר התאמות בהחזקותיה, כתנאי לאישור העסקה.

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מדובר בעסקה מול חברת אנרגיה אחרת, רפק אנרג'י: השתיים יחליפו מניות בתחנות כוח בבעלותן המשותפת כדי "להפריד כוחות" - מה שיביא את ג'נריישן להחזקה של 52.5% בתחנת הכוח ריינדיר שצפויה לקום בדרום השרון (לעומת 27.5% היום) ובמקביל היא תעביר לרפק את חלקה (16.7%) בתחנת הכוח אלון תבור.

בד בבד, דיווחה חברת נופר אנרגיה של עופר ינאי כי תרכוש מידי חברת הביטוח הפניקס ומשקיעים נוספים את שאר מניות תחנת הכוח ריינדיר (47.5% מהתחנה) תמורת 855 מיליון שקל.

במקרה שרשות החשמל לא תסתפק בעסקת ההחלף המדוברת, ג'נריישן תמכור לנופר את מניותיה בריינדיר, מה שיביא את נופר ל־100% בעלות בתחנה, כאשר במסגרת עסקה שכזאת הבעלות בריינדיר תתחלף בין השתיים כל 5 שנים.

קרן ג'נריישן ושיכון ובינוי אנרגיה

מתחמשות מפני בלימה של הרגולטור 300

מיליון שקל

הקנס שתשלם ג'נריישן לשו"ב אנרגיה אם העסקה תיבלם עסקת החלף

קרן ג'נריישן תחליף את החזקותיה בתחנת הכוח אלון תבור (16.7%)

עם אלו של חברת רפק אנרג'י בריינדיר שבשרון (25%) תוכנית המגירה

אם זה לא ירצה את רשות החשמל, ג'נריישן תמכור את חלקה גם בריינדיר לנופר אנרג'י, שרוכשת בימים אלו את החזקות הפניקס (47.5%) בתחנה

במקרה שרשות החשמל לא תאשר את עסקת שיכון ובינוי אנרגיה למרות עסקת ההחלף, תשלם ג'נריישן קנס של 300־350 מיליון שקל לשיכון ובינוי אנרגיה. מצד שני, שיכון ובינוי אנרגיה התחייבה לשלם 300 מיליון שקל לג'נריישן במקרה שבו תסכים להצעה מתחרה, כמו זו שהגישה קרן תשתיות אחרת, קיסטון, לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה. במידה והשלמת העסקה תתעכב במשך יותר מ־8.5 חודשים, ג'נריישן תשלם 10% ריבית על סכום העסקה בגין העיכוב מעבר לכך.

האינטרס של ג'נריישן: אנרגיה מתחדשת

שיכון ובינוי אנרגיה, בניהולו של יובל סקורניק ובשליטת קבוצת שיכון ובינוי (ראו מסגרת), מחזיקה בצבר של פרויקטים לייצור חשמל בהיקף נוכחי של כ־3.2 ג'יגוואט. זאת, באמצעות החזקות בתחנות הכוח רמת חובב, אורות פנינה (חגית) ואתגל, כמו גם צבר של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה.

באמצעות רכישתה מבססת את עצמה זרוע האנרגיה של קרן ג'נריישן, פאוורג'ן, כאחת השחקניות החזקות במשק האנרגיה. ה"ממתק" העיקרי מבחינת פאוורג'ן ברכישה הוא דווקא נכסי האנרגיה המתחדשת של שו"ב אנרגיה. שכן כיום, רק אנרגיה מתחדשת יכולה למכור חשמל מוזל לספקים פרטיים.

זה משתלב בדיוק עם אחת ההחזקות המשמעותיות של החברה: בזקג'ן, ספק החשמל הפרטי הביתי הגדול ביותר בישראל (בבעלות משותפת עם בזק). זה יאפשר לה לגדול משמעותית דווקא בזמן שבו אין מספיק חשמל זול זמין, ורשות החשמל עצרה את מכרזי החשמל המוזל לספקים שנועדו להתגבר על כך.

הקושי הרגולטורי מוביל לעסקאות

העסקה למכירת שיכון ובינוי אנרגיה עדיין זקוקה לאישור הרגולטורים, רשות התחרות ורשות החשמל. הללו מודאגות מהריכוזיות בתחום ייצור החשמל, ובלמו לאחרונה הרחבה של תחנת הכוח דוראד בשל מניות המיעוט שמחזיקה בתחנה אדלטק של אורי אדלסבורג, יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל.

מכירת זרוע האנרגיה תזרים לשיכון ובינוי כ־3 מיליארד ש' השלמת המכירה של שיכון ובינוי אנרגיה לידי קרן ג'נריישן תניב לחברה האם, שיכון ובינוי, בשליטת נתי סיידוף ובניהולו של עמית בירמן, תמורה במזומן של כ־3 מיליארד שקל עבור מניותיה (67%). בעקבות חתימת הסכם המכירה, אמר המנכ"ל בירמן כי "העסקה תחזק משמעותית את חוסנה הפיננסי של הקבוצה, תגדיל את ההון העצמי, תאפס את החוב סולו שלה ותקטין את החוב המאוחד בכ־5.5 מיליארד שקלים". בתום הרבעון הראשון עמד החוב המאוחד של שיכון ובינוי על 11.5 מיליארד שקל, והוא צפוי כעת לקטון ביותר מחצי. בירמן הסביר כי "שיכון ובינוי, שהייתה במשך שנים חברה ממונפת, תהפוך לחברה ללא חוב אפקטיבי מאחר שייוותר בעיקר חוב פרויקטאלי". נזכיר כי שיכון ובינוי נקלעה לפני מספר שנים למחנק תזרימי בשל ריבוי פרויקטי תשתית שנטלה על עצמה, עד כדי כך שחלק מסדרות האג"ח שלה התקרבו בעבר לתשואה דו־ספרתית. מה תעשה עם המזומן? מאז נקטה החברה במהלכי מימוש אגרסיביים, לצד עלייה נאה בשווי זרוע האנרגיה שלה, שהובילו לכך שהאג"ח הצמודות שלה נסחרות בתשואה סולידית של 2.5%, והשקליות של בין 4.6% ל־4.7%. בד בבד זינקה מניית שיכון ובינוי בכ־87% בשלוש השנים האחרונות ושווי השוק הנוכחי שלה עומד על כ־10 מיליארד שקל. המימוש הנוכחי יסייע כאמור לשיכון ובינוי למחוק כמעט את מלוא החוב סולו של החברה שעמד על 3.3 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון. על־פי הערכות בחברה, חוב זה יעמוד לאחר השלמת העסקה על כ־100 מיליון שקל בלבד, נמוך אף מהערכות קודמות של חצי מיליארד שקל שפרסמה בסוף מרץ. זאת, הודות לשיפור תנאי העסקה מול ג'נריישן. בחברה מעריכים כי צמצום החוב יחסוך לה מאות מיליוני שקלים בשנה בעלויות מימון, וכן יאפשר שינוי ביחסים הפיננסיים, מה שצפוי להקל על מימון עסקאות עתידיות ואולי אף להביא להעלאת דירוג החוב שלה. עם המזומנים שיצטברו כעת בקופתה, היא מתכננת בין היתר לממש סינרגיות בקבוצה. חזי שטרנליכט קראו עוד

כדי למנוע צעד דומה נגד פאוורג'ן, היא נקטה בעסקת הבחלף מול רפק, שמחזיקה יחד איתה במניות בתחנות אלון תבור וריינדיר. במסגרת העסקה, פאוורג'ן תעביר כאמור לרפק את מניותיה בתחנת הכוח אלון תבור (MRC) ו־24 מיליון שקל במזומן.

בתמורה, רפק תעביר לפאוורג'ן את המניות שהיא מחזיקה בתחנת הכוח (שעדיין לא קמה) ריינדיר. במקרה שתחנת ריינדיר לא תגיע לסגירה פיננסית בזמן, רפק תפצה את פאוורג'ן חזרה ב־50 מיליון שקל. במקרה שתהיה סגירה כזאת, פאוורג'ן תשלם לרפק ב־15 מיליון שקל.

תחנת הכוח שתחליף ידיים כל 5 שנים

הפרדת הכוחות תפחית את הנתח של כל אחת מהן, מה שלהערכת ג'נריישן יפחית את חשש הרגולטור. בג'נריישן, בשלב הזה, מרגישים בטוחים ביכולתם לעבור את המכשול הרגולטורי. אם עסקת ההחלף לא תספק את רשות החשמל, בג'נריישן מתכננים כאמור מהלך נוסף: מכירת כל מניות ריינדיר לידי השותף החדש, עופר ינאי מנופר אנרגיה, על פי אותו השווי (1.8 מיליארד) בו נרכשות כעת מניות הפניקס. בעסקה זו יהיה תנאי יוצא דופן: הבעלות בריינדיר תתחלף לסירוגין כל 5 שנים, והצדדים יקבלו זכות וטו זה על זה בנושאים מסוימים. למרות שמדובר במכירה, בפועל השתיים יישארו שותפות בתחנת הכוח שטרם קמה.

לקרן ג'נריישן, בניהולם של יוסי זינגר וארז בלשה, יש 67 ימים להשיג את אישורי רשות החשמל, רשות התחרות והגורמים המממנים לעסקת ההחלף אחרת היא תשלם לרפק אנרג'י 10 מיליון שקל נוספים.