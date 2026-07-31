מדוע השריפות באירופה כל־כך עזות השנה

כמה מהשריפות הגדולות ביותר שפקדו את אירופה מאז מלחמת העולם השנייה החלו בעקבות גורם חריג: חורף גשום במיוחד. הוא האיץ את צמיחת הצמחייה, שהתייבשה לאחר מכן בעקבות אחד מגלי החום היבשים והקיצוניים ביותר שתועדו.

התוצאה הייתה מרחב עצום של צמחייה יבשה שהפכה לחומר בעירה.

בימים האחרונים היה די בניצוץ כדי להצית אותו, ושריפות ענק התפשטו באזורים נרחבים בצרפת ובספרד, ואילצו יותר מ־300 אלף בני אדם להתפנות מבתיהם.

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"אסון הטבע החמור ביותר בתולדות ספרד"

בדרום־מערב צרפת, באזור העיר בורדו, נשרפו יותר מ־405 אלף דונם. האש התפשטה במהירות ביערות האורנים העצומים של האזור, ואילצה יותר מ־220 אלף תושבים ונופשים להתפנות בעיצומה של עונת התיירות.

אזרחים עוזרים בכיבוי שריפה ליד העיר בורדו בצרפת / צילום: ap, Baz Ratner

בספרד השריפות שרפו יותר מ־1.5 מיליון דונם מתחילת השנה. איזבל דיאס איוסו, נשיאת מחוז מדריד, אמרה מוקדם יותר השבוע כי ייתכן שמדובר ב"אסון הטבע החמור ביותר בתולדות ספרד".

עוצמת השריפות הובילה לראשונה בהיסטוריה המודרנית של צרפת להיווצרותן של סופות רעמים הניזונות מהאש, המכונות ענני פירוקומולונימבוס (Pyrocumulonimbus). עננים אלה, שתועדו בעבר במהלך שריפות ענק בקנדה ובאוסטרליה, נוצרים כאשר החום העז מעלה לאוויר עשן לוהט וגורם לאדי המים להתעבות סביב חלקיקי אפר. העננים עלולים ליצור ברקים, ובכך לתרום להתפשטות השריפות.

לדברי מדענים, העלייה בטמפרטורות באירופה היא שהכשירה את הקרקע לתנאי מזג האוויר הקיצוניים. אירופה היא היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר בעולם. הטמפרטורה באירופה כבר גבוהה ב־2.5 מעלות צלזיוס בהשוואה לתקופה שקדמה למהפכה התעשייתית, בעוד שהעלייה הממוצעת בעולם עומדת על 1.4 מעלות בלבד.

"אלה שני צדדים של אותו מטבע", אמרה פרנצ'סקה די ג'וזפה, מתאמת תחזיות השריפות במרכז האירופי לחיזוי מזג אוויר לטווח בינוני. "אנחנו עוברים מתקופה רטובה באופן קיצוני לתקופה יבשה באופן קיצוני".

נזק עצום ליערות בספרד לאחר השריפה / צילום: ap, Olmo Calvo

"הקיץ החם ביותר בהיסטוריה המטאורולוגית"

בחודשים האחרונים פקדו את אירופה כמה גלי חום. חודש יוני היה קשה במיוחד, ובכמה אזורים נמדדו טמפרטורות של יותר מ־40 מעלות צלזיוס. זה היה חודש יוני החם ביותר שתועד אי־פעם במערב אירופה.

"כל הסימנים מצביעים על כך שקיץ 2026 יהיה החם ביותר בהיסטוריה המטאורולוגית המתועדת של ספרד וצרפת", אמר חוויאר מרטין וידה, מומחה לאקלים ופרופסור באוניברסיטת ברצלונה.

אוויר חם מסוגל להכיל יותר אדי מים, ולכן הוא מייבש את הצמחייה. העלייה בטמפרטורות גם מאריכה את עונת השריפות באירופה, וגורמים רשמיים אומרים שהעונה הנוכחית עשויה להימשך עד תחילת נובמבר.

איתור אזורים חמים לאחר השריפה בספרד / צילום: ap, Olmo Calvo

גורם נוסף לעוצמתן הגוברת של השריפות באירופה הוא הגידול בהיקף הצמחייה הטבעית. צעירים רבים עזבו את היישובים הכפריים לטובת עבודה בערים, והותירו מאחור שטחים חקלאיים שבעבר שימשו כאחד מקווי ההגנה היעילים ביותר מפני שריפות. שדות ויערות נותרו ללא ניהול, ושיחים וצמחייה התפשטו באזורים שבהם רעו בעבר בעלי חיים.

בחלקים מסוימים באירופה, ובהם קטלוניה שבצפון־מזרח ספרד, כיסוי היערות כיום הוא מהגבוהים שנרשמו ב־100 אלף השנים האחרונות, לפי הערכותיו של ויקטור רסקו דה דיוס, מומחה לייעור מאוניברסיטת ליידה.

"כמות עצומה של חומרי בעירה"

"ביערות שלנו הצטברה כמות עצומה של חומרי בעירה, ולכן השריפות בהם כה עזות. חומר הבעירה הזה אינו העצים עצמם, אלא בעיקר מה שנמצא מתחתיהם, כמו צמחיית סבך, שיחים ושכבת העלים היבשים שעל הקרקע", אמר רסקו דה דיוס.

השריפות הפעילות באזור מדריד החלו בשבוע שעבר כשלוש שריפות נפרדות, התפשטו ללא שליטה ולבסוף התאחדו לשריפת ענק אחת. לדברי רסקו דה דיוס, השריפות המאיימות על מדריד שחררו אנרגיה השווה לזו של כ־29 פצצות האטום שהוטלו על הירושימה.

צוותי הכיבוי הצליחו לרשום התקדמות מסוימת בבלימת האש, מה שאיפשר לכמה אלפי בני אדם לשוב לבתיהם ביום שלישי. אך הרשויות בספרד הזהירו כי גל חום נוסף ורוחות עזות הצפויים השבוע עלולים להקשות על המאמצים להשתלט על השריפות.

"אנחנו מצליחים להפוך את המגמה ומתחילים לראות את האור בקצה המנהרה במאבק בשריפות האלה", אמר ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, ביום שלישי. עם זאת, הוא הזהיר כי "צפויים לנו ימים ושעות מורכבות".

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.