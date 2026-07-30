על שה ויוי שף: אסף גבאי

סוג מטבח: ביסטרו ים־תיכוני

כשר: לא

עיצוב המסעדה: נעמי קפלן ורעות רבחון

סוג תפריט: בראנץ' וערב

כמה מנות בתפריט: ארוחת טעימות ״אופן טייבל״: 7 פתיחים + עיקרית

טווח מחירים: 380 שקל לזוג

כתובת: דיזנגוף 166 תל אביב

טלפון: 053-5409272

שעות הפתיחה: ראשון־חמישי 23:00-17:00, שישי־שבת: בראנץ' 16:00-10:00, ערב 23:00-16:00; ארוחת ״אופן טייבל״: ראשון־רביעי ושבת: מ־19:30

צריך להזמין מראש: כן

ביולי 2023 נפתח בפינת הרחובות דיזנגוף ובן־גוריון בתל אביב "שה ויוי", ביסטרו צרפתי־מקומי נגיש. כיום, בהובלת השף אסף גבאי (לשעבר "שיינע"), מציע הביסטרו שלושה מסלולי אירוח המספקים חוויות אכילה ובילוי שונות, ששומרות על הקו ההתחלתי: תפריט ערב עונתי, תפריט בראנץ' בסופ"ש ותפריט טעימות זוגי, "אופן טייבל", שבו נתמקד. הוא מוגש בימים ראשון-רביעי וכולל שבעה פתיחים למרכז השולחן ומנה עיקרית לבחירה לסועד, עם אפשרות לשדרג למנות פרימיום, ב־380 שקל לזוג - מחיר שממקם אותה כאחת הארוחות המשתלמות בנוף המסעדות התל אביבי.

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למה בחרנו בה

יש לי הערכה רבה לגבאי עוד מימי שיינע, מסעדת הדגים הנהדרת שלו ושל נטלי זוגתו, שפעלה בנחלת בנימין. גם בשה ויוי - מסעדה מסוג אחר, עם קצב שונה, פחות אישית - היד הטובה של גבאי ניכרת: בישול שנשען על טכניקות קלאסיות, עם דגש על דגים, פירות ים וירקות עונתיים. לא אוכל מורכב או מתוחכם מדי, אלא פשוט מנות ביסטרו טובות.

יש סיבה נוספת לבחור בשה ויוי דווקא עכשיו. בתקופה שבה ארוחה זוגית במסעדה בתל אביב מסתיימת לא פעם בחשבון של 800-600 שקל, "אופן טייבל" מציע אלטרנטיבה אמיתית, שפויה. אל תתבלבלו: זאת לא ארוחה זולה - זאת ארוחה מספקת שמצדיקה את המחיר שלה, עם מנות טובות, יד של שף ושפע. איך אמא שלי אומרת? אל תתמלאו עם הראשונות.

ביו שף

אסף גבאי, 40, נולד בקרית גת ומתגורר עם משפחתו בתל אביב. בגיל 17 הוא כתב ביומן: "כשאהיה גדול, החלום שלי הוא שתהיה לי מסעדה". בעקבות אותו משפט, דחפה אותו נטלי זוגתו ללכת ללמוד בישול. הוא אמר לה: "אני לא רוצה להיות טבח, אני רק רוצה שתהיה לי מסעדה". היא ענתה: "מסעדן טוב יודע לעשות הכול".

עם תחילת הלימודים הוא התאהב במלאכת הבישול ובמקביל עבד ב"רוקח 73" לצד השפים אייל לביא ואסף שנער. בהמשך היה הסו-שף של "רוקח בנמל", גם היא בבעלות לביא, ששלח אותו לסטאז' אצל השף כריסטוף דופו במסעדת Les Bacchanales שליד ניס, בעלת כוכב מישלן. בעבודה איתם נחשף גבאי לעולם הדגים ופירות הים והתאהב בו. את המטבחים האירופאיים, שבאים לידי ביטוי באוכל שלו, הוא פגש בביקוריו התכופים עם משפחתו בפרנקפורט, שם נולדה נטלי.

ב־2019 הם פתחו יחד את שיינע - ביסטרו דגים אינטימי שעבד עם דגים טריים בלבד. בספטמבר 23' שיינע נסגרה. שנה וחצי לאחר מכן נכנס גבאי למטבח של שה ויוי במקום השף המייסד, גיא גמזו.

אסף גבאי / צילום: אנטולי מיכאלו

מנת הדגל

● מול מרינייר וצ'יפס דק

מנת ביסטרו קלאסית (Moules frites) ואחת המנות המזוהות ביותר עם גבאי עוד מימי שיינע. שם הוא שדרג את הקלאסיקה הצרפתית כשהעשיר את רוטב המנה - המבוסס על חמאה ויין לבן - בציר סרטנים עמוק. גם בשה ויוי מככבת בתפריט מול מרינייר, עשויה באופן זהה ומוגשת לצד צ'יפס דק, כזה שנשאר פריך גם אחרי שהוא פוגש את נוזלי הבישול ויודע לספוג אותו.

מנת אינסטגרם

● פתיחים

הארוחה נפתחת עם רצף של מנות שזורמות לשולחן: לחם וחריפים; סשימי דג ים, רוויון, מלפפון, עלי שומר ושקד ירוק; טרטר דג ים ואיולי חמאה חומה על בריוש; טרטר בקר על בריוש; חסה קיסר שלמה עם איולי שומר ופרמזן; ברוקולי על הגריל עם חמאת לימון וגרמולטה; קולורבי פרוס דק על פחם בויניגרט שום ירוק.

זו פתיחה נדיבה ומגוונת: דגים נאים לצד ירקות חרוכים, בריוש חמאתי מול עלים פריכים; קצת צרפתי, קצת ים תיכוני. מנות הסשימי, הברוקלי וטרטר הדג היו המצטיינות שבחבורה.

הקינוח

● סטיקי פודינג תמרים

ארבעה קינוחים חותמים את הארוחה (בתוספת תשלום): עוגת גבינה בסקית, מוס שוקולד עם קצפת רכה, מילפיי קרם מסקרפונה ופטל אדום, ומנה שכונתה בתפריט "רייס פודינג עם קרם קרמל וגלידת וניל". שלושת הראשונים הרגישו צפויים למדי ולכן הלכנו על האחרון, שסקרן קצת יותר. אלא שלשולחן הגיעה בכלל מנה אחרת: סטיקי פודינג תמרים. "טעות בדפוס", הסבירו לנו. כלומר, לא רייס פודינג, אלא קינוח בריטי - עוגת תמרים עשירה ודביקה, שמוגשת עם רוטב קרמל/ טופי וגלידת וניל. לא אותו הדבר, אבל סטיקי פודינג עשוי טוב, גם אם קצת כבד ומתוק מדי. בהקשר הזה, עוד הערה למחלקת הקינוחים: בחום של יולי־אוגוסט - ובוודאי אחרי ארוחה נדיבה כל כך - הייתי שמחה למצוא כאן גם קינוח אחד קיצי, או לפחות כזה שיסיים את הארוחה בנימה קלילה ורעננה יותר.

תפריט היינות והאלכוהול

תפריט ביסטרו קלאסי, נגיש, שבו אירופה במרכז: צרפת, איטליה, אוסטריה, ספרד, מעט ישראל. יש אוצרות, מגוון יפה ומעניין של זנים והרבה יין שנמזג גם לכוסות, כולל יין הבית ב-29 שקל. יופי.

השירות

ישבנו על הבר. ברמן צעיר ונמרץ שממש אוהב את העבודה שלו שירת אותנו. צ'ייסר פה, צ'ייסר שם, ויחס חם שגורם להרגיש בנוח בלב הכרך, בהמולת העובר ושב של דיזנגוף פינת בן גוריון. כל רחוב ראשי-תיירותי בעיר גדולה צריך ביסטרו טוב - ושה ויוי הוא בדיוק כזה.

מה אכלנו

ארוחת אופן טייבל (7 פתיחים + עיקרית) - 380 לזוג

רייס פודינג - 54

סה"כ ל־2 סועדים (ללא טיפ ושתייה): 434 שקלים