"גל" מכרזים עם כ־7,500 יח"ד ייסגר השבוע - כולם מחוץ לאזורי הביקוש

"גל" מכרזים חריג לשנה הנוכחית - המתבטאת בקצב שיווקים איטי למדי - צפוי להגיע השבוע לשלב הסגירה, ובמהלכו ישווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל כ־7,390 יחידות דיור, מספר גבוה גם בזמנים "רגילים" ובוודאי בשנה הנוכחית. על אף כמות יחידות הדיור הגדולה הצפויה להיות משווקת בגל המכרזים הזה, אף אחת מהקרקעות המשווקות לא נמצאת באזורי הביקוש או באחת מארבע הערים הגדולות בישראל.

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נזכיר כי השנה הנוכחית ברמ"י חלשה למדי, בין היתר על רקע סיום תפקידו של המנכ"ל הקודם, עו"ד ינקי קוינט, בסוף השנה שעברה והתמשכות ההליכים בבחירת מחליף. יהודה אליהו מונה רשמית לתפקיד רק במאי האחרון, קרי לאחר חמישה חודשים ללא מנכ"ל קבוע - אלא שבעקבות עתירות נגד המינוי בג"ץ ביטל אותו והלכה למעשה הרשות מתפקדת עדיין ללא מנכ"ל קבוע. בימים אלו מתקיימת ועדת איתור חדשה לתפקיד, כדי להביא למינוי קבע, אך בינתיים ההתנהלות סביב שיווק הקרקעות לוקה בחסר, בלשון המעטה.

לאחרונה פורסמו כמה וכמה ידיעות על הירידה בקצב שיווק המכרזים השנה, וכאן בגלובס פרסמנו על מיעוט המכרזים שפורסמו במרחב תל אביב - כעדות לפעילות הנמוכה מאוד בעיקר באזורי הביקוש. כעת, "גל" המכרזים הצפויים להיסגר השבוע, משמשים עדות נוספת לכך.

12 מכרזים במרחבי הצפון והדרום

המכרזים הצפויים להיסגר השבוע, 12 במספר, ייסגרו על פי התכנון כולם ביום רביעי השבוע. מספר יחידות הדיור, 7,390 כאמור, חריג גם בהשוואה לשנים קודמות מבחינת כמות היח"ד המשווקות ביום אחד, ובעיקר ביחס לשנה הנוכחית: מתחילת השנה, ובמשך שבעה חודשים, שווקו ביום אחד לכל היותר כ־2,000 יח"ד.

המכרזים הבולטים בגל הזה הם בשדרות, בתחומי תמ"ל 1211 בדרום העיר, שם ישווקו 2,686 יח"ד; 1,002 יח"ד בשכונת אפיקי הנחל החדשה באופקים; עוד 544 יח"ד באופקים, בשלב ב' של שכונת אפיקי הנחל; 618 יח"ד בצפת, בתוכנית בשם מתחם 8; 562 יח"ד בשכונת הר יונה ג' בנוף הגליל; ו־436 יח"ד בשכונת פרס במעלות תרשיחא. מכרזים ישווקו גם בנהריה, בסחנין, בקריית שמונה, בערד ובמצפה רמון. כפי שניתן לראות, כלל 12 המכרזים הם עבור קרקעות במרחבי הצפון והדרום - ללא מכרזים במרחב תל אביב והמרכז, וללא מכרזים במרחב ירושלים.

מתחילת השנה, קרי במשך שבעה חודשים פורסמו במרחב תל אביב רק שבעה מכרזים חדשים עבור קרקעות, ובמרחב המרכז - 19; במרחב ירושלים פורסמו מתחילת השנה 23 מכרזי קרקעות חדשים.

מתחילת השנה נסגר רק מכרז אחד עבור קרקע במרחב תל אביב, במתחם נס לגויים בדרום תל אביב־יפו; במרחב מרכז - רק 11 מכרזים על קרקעות (פחות ממספר המכרזים ב"גל" המכרזים הצפויים להיסגר ברביעי); במרחב ירושלים נסגרו 15 מכרזי קרקעות בלבד מתחילת השנה.

מוקדם יותר השבוע נסגרו בהצלחה עוד שישה מכרזים, גם הם עבור קרקעות שכולן מחוץ לאזורי הביקוש. בין השישה ארבעה מכרזים עם 571 יחידות דיור - כולם בפריפריה: בכרמיאל, בחצור הגלילית, בשדרות ובירוחם. נוסף להם נסגרו עוד שני מכרזים בבית שמש, לשימושי מסחר, משרדים ותעשייה.