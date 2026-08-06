חברת המשחקים הבריטית טריפלדוט (Tripledot), של היזמים הישראלים ליאור שיף ואייל חמיידס, רוכשת את סופר סוניק ב-40 מיליון דולר. סופר סוניק הוא סטודיו המשחקים הישראלי שהוקם באיירון סורס לפני שש שנים ונרכש יחד איתה ליוניטי האמריקאית בעסקת ענק.

עם השלמת עסקת הרכישה, הופכת סופר סוניק למרכז הפיתוח הישראלי של טריפלדוט, אחת מחברות הגיימינג הצומחות בעולם, עם הכנסות של מעל ל-2 מיליארד דולר בשנה. מאחורי טריפלדוט עומדים גם משקיעים ישראלים - כמו כללטק של לן בלווטניק, שגם הייתה מהמשקיעות הבולטות באיירון סורס, וקרן לייטספיד, שאת ההשקעה מטעמה מנהל השותף דודו גוסרסקי.

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העסקה מהווה גלגל הצלה לסופר סוניק, חברת המשחקים שהושמה על המדף כבר לפני כחצי שנה בידי בעליה, חברת המשחקים האמריקאית יוניטי (Unity) שמיזגה אל תוכה את איירון סורס הישראלית לפני חמש שנים בעסקה ששיקפה לה שווי של 2.9 מיליארד דולר. יוניטי נכשלה במיזוג איירון סורס הישראלית מסיבות הקשורות בתרבות ארגונית, חילופי הנהלה בחברה האמריקאית, טלטלות בתעשיית המשחקים ושינויים בסדרי עדיפויות. מניית יוניטי נותרה במחיר קבוע יחסית מאז הרכישה לפני פחות מארבע שנים, כשהיא משקפת לחברה שווי של כ- 15.5 מיליארד דולר.

הנהלת טריפלדוט. במרכז: המייסדים ליאור שיף ואייל חמיידס / צילום: Paul Clarke

צמצום פעילות המרכז

בחודש מרץ האחרון, לאחר מספר סיבובי פיטורים בפעילות איירון סורס במשרדי החברה במגדל עזריאלי שרונה, הודיעה יוניטי על סגירת המוצר של איירון סורס, רשת פרסום ומנוע המלצות להורדת של משחקי מובייל, ועל העמדתה על המדף של סופר סוניק - סטודיו משחקי קז'ואל למובייל המעסיק 125 עובדים, מתוכם כ- 95 בישראל. הבוקר (חמישי) הודיעה סופר סוניק לעובדיה על רכישתה בידי טריפלדוט, בעצמה מפתחת משחקי מובייל, עסקה הכוללת את רכישת הצוות, גלריית המשחקים והקניין הרוחני. עוד הודיעה החברה לעובדים על כוונה לצמצם את פעילות המרכז, שעד כה לא פעל ברווחיות, בהתאם למטרות שהקצתה לה יוניטי. בטריפלדוט מעוניינים להפוך את סופר סוניק ליחידת רווח והפסד ובהתאם לכך לצמצם את מספר העובדים בכשליש, כך שבישראל ובמוקדים אחרים של החברה בעולם, כמו ויאטנם וטורקיה, יפוטרו כ-40 עובדים סך הכל.

בידי יוניטי נשאר עוד נכס אחד מימי איירון סורס - חטיבת אאורה (Aura) - פעילות הגיימינג המיועדת למפעילות תקשורת - וזו מעסיקה לפי ההערכה עוד כמה עשרות עובדים ישראלים שיוותרו בידיה של חברת המשחקים האמריקאית. סופר סוניק (Supersonic Studios) היא סטודיו שמאחוריו כמאה משחקי קז'ואל לטלפונים חכמים, הפופולריים שבהם הם Going Balls, Bridge Race והמשחק החדש והמצליח Hole It, לקראת מכירתה, חשפה חברת האם יוניטי לראשונה את הכנסותיה של סופר סוניק הנאמדים ב-50 מיליון דולר ברבעון. לפי ההערכה, לאחר העסקה יעמדו הכנסות טריפלדוט על לא פחות מ- 2 מיליארד דולר בשנה.

סופר סוניק היא מותג ותיק של איירון סורס: לפני 11 שנה רכשה איירון סורס את הסטארט-אפ סופר סוניק אדס שהקימו גיל שוהם ואריק צ'רניאק ב-150 מיליון דולר. אז הייתה סופר סוניק רשת פרסום שסייעה להפיץ משחקי מובייל - והייתה הפעילות שלמעשה הכניסה את איירון סורס לעולמות הטלפונים החכמים לאחר שנים שפעלה בעיקר על מחשבים אישיים. בשנת 2020 הקימה איירון סורס פעילות נפרדת של פיתוח משחקים והשתמשה במותג סופר סוניק ללא קשר לרשת הפרסום ההיסטורית. בין מייסדיה: איגור ברסלבסקי, שמנהל את החטיבה כיום, ונדב אשכנזי שהצטרף מאז למייסדי איירון סורס תומר בר זאב ועומר קפלן להקמת הסטארט-אפ החדש שלהם, זיג (Zyg Edge).

בסופר סוניק פיתחו משחקי קז'ואל היברידים - כלומר כאלה הכוללים ערוץ הכנסות ממכירת נקודות, תורים או עזרים דיגיטליים בתוך המשחק, וכן ערוץ הכנסות אלטרנטיבי - כזה המבוסס על פרסום. למרות המשבר בענף משחקי המובייל שנובע מנהירה של משתמשים לכיוון סרטונים קצרצרים כמו סטורי או רילס על חשבון משחקים, משחקים שפיתחו שני ערוצי הכנסות אלטרנטיביים נחשבים למנוע צמיחה - וטריפלדוט, שפיתחה מנוע המסוגל להעריך סיכוי של משתמשים לשלם באפליקציות או להיחשף לפרסומות, מעוניינת בנכס שכזה.

רכישת אפלובין ב-800 מיליון דולר

טריפלדוט זכתה לתשומת לב תקשורתית בבת אחת במאי בשנה שעברה כאשר הפכה מחברה אלמונית לשחקנית בולטת בשוק הגיימינג, לאחר שרכשה את חטיבת המשחקים של אפלובין - המתחרה של יוניטי - ב-800 מיליון דולר. אז שוקף לטריפלדוט שווי חברה של 2 מיליארד דולר.

החברה צמחה על בסיס פיתוח משחקים מוכרים כמו סוליטייר, סודוקו וטטריס ועל שילובים ביניהם. המשחק הראשון של החברה שצבר פופולריות, Wooduku, הוא שילוב פשוט לכאורה בין סודוקו לטטריס. הנוסחה הסודית של החברה היא אלגוריתם שיודע לשפר משחקים באופן מתמיד כך שייצרו הכנסות רבות יותר מפרסום או מרכישות באפליקציה. "אם יש לך הכנסות ממשתמשים שהם גבוהים ב- 20% או 30% מהמתחרים, אתה יכול להביס אותם גם במכרזי הפרסום האוטומטיים ולהגדיל משמעותית את ההפצה", אמר שיף בראיון שהעניק בשנה שעברה לגלובס. "כך, אם יש לך מוצר שטוב יותר ב- 20% מהמתחרים, תוכל להגדיל פי עשר את ההפצה שלך. כך שבעצם אתה יכול לרתום את היתרון היחסי שלך בהכנסות וברווחים לשיפור משמעותי בקידום המשחק".

לפי ההערכה, אחת הסיבות לרכישה היא הרצון למשוך אולפני משחקים קטנים שמייצרים ומפיצים משחקים במהירות באמצעות בינה מלאכותית, על מנת שאלה יועלו לפלטפורמת המשחקים והפרסום של סופרסוניק ומשם יופצו באמצעות הכלים של טריפלדוט.

זו הרכישה ה-12 של טריפלדוט, שמגלגלת כעת, כאמור, כ-2 מיליארד דולר על פני מאות משחקים ומעסיקה לאחריה 2,600 עובדים. זו גם תהיה הנוכחות הראשונה של טריפלדוט - חברה עם הנהלה ישראלית בחלקה וצוות משקיעים ישראלי בתל אביב.