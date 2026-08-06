בנק ישראל לא התערב בשוק המט"ח בחודש יולי. זאת לאחר שהוא ביצע רכישות דולרים שני חודשים ברציפות. בחודש יוני רכש הבנק המרכזי כמיליארד דולר, ובחודש מאי רכש כ-800 מיליון דולר.

בנק ישראל יכול להתערב בשוק המט"ח בשני אופנים: האחד הוא התערבות מוניטרית שנועדה להשפיע על שער החליפין, והשני הוא התערבות נקודתית כדי להבטיח את המהלך התקין של שוק המט"ח. ההתערבויות הקודמות של הבנק נעשו במסגרת האופן השני, כלומר כשהבנק זיהה מניפולציה או מהלך לא תקין שהתנהל בשוק.

בפעמים הקודמות שהבנק התערב הוא הבהיר שלא מדובר בהתערבות שנועדה להשפיע על שער החליפין. ככל הנראה בחודש החולף לא היו אירועים שהצדיקו התערבות נקודתית.

הדולר עומד על כ-3.01 שקלים היום, שער שנסחר סביבו גם במהלך חודש יולי. זאת לאחר שביוני ובמאי השקל התחזק משמעותית מול המטבע האמריקאי, והגיע מתחת ל-2.8 שקל לדולר.