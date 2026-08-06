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בחירות 2026 | בלעדי

"שיתוף הפעולה שלכם חיוני": הצעד החריג שנועד לשמור על טוהר הבחירות

לאחר שמונה לראשונה כמפקח חיצוני מטעם רשות החברות הממשלתיות, רו"ח יעקב גינזבורג פתח ערוץ דיווח אנונימי לעובדי החברות, שבאמצעותו יוכלו לדווח על לחצים פוליטיים, מינויים בעלי זיקה מפלגתית ושימוש במשאבי החברות לצורכי תעמולה

אלון פרל 06.08.2026
קלפי / איור: גיל ג'יבלי
קלפי / איור: גיל ג'יבלי

הבחירות מתקרבות בצעדי ענק, ואיתן גם הניסיון של רשות החברות לשמור על טוהר הבחירות. בתוך כך, ב-15 ביולי פרסמה הרשות הוראות והנחיות המחייבות את עובדי החברות הממשלתיות, ולראשונה גם מינתה מפקח חיצוני - רו"ח יעקב גינזבורג - שיהיה אחראי לבדוק את יישום ההנחיות. כעת, לגלובס נודע כי גינזבורג פתח ערוץ דיווח חיצוני, שם יוכל כל עובד לדווח על התנהלות חריגה בחברות, בצורה אנונימית.

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"הערוץ מיועד במיוחד למקרים שבהם עובד אינו מעוניין או אינו יכול לפנות באמצעות מנגנוני הדיווח הפנימיים של החברה, ובכלל זה כאשר הדיווח נוגע לגורם בכיר בחברה", כתב גינזבורג לכלל העובדים. למעשה, גינזבורג מבקש לדווח על כל הפעלת לחץ פוליטי או מפלגתי על עובדים, שימוש בעובדים לצורכי פעילות פוליטית, מינוייים והליכי גיוס עם זיקה פוליטית, שימוש במתקני החברה לצורך תעמולת בחירות וכל התנהלות שמעוררת חשש לשימוש בלתי תקין במשאבי החברה.

"ככל שברשותכם מידע הנוגע לנושאים אלה, ובכלל זה אירוע שהייתם עדים לו, הנחייה שקיבלתם, פנייה שהופנתה אליכם או שימוש שנעשה במשאבי החברה, נבקשכם להעבירו באמצעות ערוץ הדיווח. שיתוף הפעולה שלכם חיוני לקבלת תמונת מצב מלאה", נכתב. את הדיווחים יוכלו העובדים לכתובת מייל ייעודית, ולשם שמירה על אנונימיות מומלץ לעובדי החברה לשלוח את המייל מכתובת שאינה מזוהה איתם או עם החברה. בגוף המכתב שנשלח לעובדים, גינזבורג מתחייב שזהות המדווח לא תועבר לחברה, והדיווחים יבחנו ע"י צוות מצומצם ומורשה שחתם על הצהרת סודיות.

תהליכים אלו אמנם נועדו כצעדי ייעול, וגינזבורג אף מציין שאין חשד כלפי חברה מסוימת, אך ברקע מתרבה השיח הציבורי סביב טוהר הבחירות, ונראה שהגורמים עושים ככל יכולתם כדי למנוע שיבושים כאלו ואחרים.